43 DB Mỹ Đòi Cấm Nhập Cảnh Viên Chức Quân Sự Miến Điện; Tillerson: Quân Đội Miến Chịu Trách Nhiệm Vụ Khủng Hoảng Rohingya

WASHINGTON - Lên tiếng tại Center for Strategic and International Studies (trụ sở Washington), ngoại trưởng Tellerson quy trách nhiệm quân đội Mynamar về khủng hoảng tại vùng Vịnh Bengal, khi hàng trăm ngàn người Rohingya theo đạo Hồi trốn chạy sang lân bang Bengladesh.Ngoại trưởng Hoa Kỳ tỏ ý đặc biệt quan ngại về hoàn cảnh của khoảng nửa triệu dân thiểu số Rohingya sau chiến dịch an ninh tại tỉnh bang Rakhine – ông Tillerson công nhận vân đề loạn quân Rohingya tại Rakhine, nhưng tin rằng quân đội phải có kỷ luật và hành động tự chế. Theo lời ông, nếu các tố giác về bạo hành, đốt nhà, cưỡng hiếp là thật, cấp chỉ huy quân đội Myanmar phải nhận trách nhiệm.Ông nói: quân đội Myanmar phải tự chọn định hướng hành động trong tương lai của đất nước.Ngoại trưởng Tillerson công nhận Myanmar là 1 nền dân chủ non trẻ và khủng hoảng Rohingya là thử thách với khả năng tổ chức chính phủ chia sẻ quyền lực.Hôm Thứ Tư, 43 dân biểu Hoa Kỳ yêu cầu chính quyền Trump tái lập lệnh cấm nhập cảnh với viên chức quân đội Myanmar và chuẩn bị trừng phạt những người chịu trách nhiệm.Cùng ngày Thứ Tư, tổ chức Human Rights Watch “HRW-trụ sở New York” tố cáo binh lính Myanmar tàn sát người thiểu số Rohingya, đốt nhà, tra tấn và hiếp dâm tại Rakhine. HRW dùng hình ảnh vệ tinh cho thấy hơn 50% trong số 400 làng Rohingya tại miền bắc tỉnh bang Rakhine biến thành bình địa sau chiến dịch gọi là “dẹp loạn”.