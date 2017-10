Nghiên Cứu, Cơm Từ Thiện, Hộ Khẩu, Nghẹt Thở, Rượu, Thủy Sản

Xuân NiệmHọc Tiến sĩ xong, về nước là bỏ nghiên cứu... chỉ vì lương thấp, thế là ra đi dạy ngày đêm kiếm sống...Báo Thanh Niên kể về nhiều trường hợp: Giảng viên vật lộn giữa nghiên cứu và mưu sinh......Anh Nguyễn Đ. (38 tuổi) là tiến sĩ toán của một trường ĐH ở Hà Nội. Khi mới trở về nước giảng dạy năm 2009, anh khá háo hức với giấc mơ theo đuổi con đường học thuật. Tuy nhiên, với mức lương được trường trả cho lúc đó (khoảng 3,5 triệu đồng/tháng kể cả phụ cấp), anh Đ. buộc phải bươn chải mưu sinh bằng cách dạy thuê cho một vài trường ĐH tư thục và cả các trường phổ thông. Mỗi tuần, tiến sĩ Đ. chỉ dạy vài ba buổi cho các trường bên ngoài nhưng thù lao mỗi tháng còn hơn việc đi dạy cho 2 trường ĐH.Hiện tại, sau gần chục năm, khoản lương mà trường ĐH trả cho tiến sĩ Đ. tuy cao hơn gấp đôi so với trước nhưng vẫn chưa đến 8 triệu đồng/tháng, không đủ để giúp anh trang trải nên anh vẫn “bán cháo phổi” cho một trường phổ thông.Trong khi đó, nhiều hình ảnh cho thấy cõi này rất mực vô thường... Báo Sao Star kể: Một nam sinh lớp 4 trường tiểu học Đại Bản (quận An Dương, TP Hải Phòng) trong giờ ra chơi không may bị ngã đập đầu xuống đất tử vong.Chiều 12/10, ông Mai Văn Thư (Chủ tịch UBND xã Địa Bản, An Dương, Hải Phòng) cho biết, khoảng 9h sáng 12/10/2017, vào giờ ra chơi cháu Bùi Văn T. (9 tuổi, học sinh lớp 4D, Trường Tiểu học Đại Bản) có đến gần phòng chức năng (phòng có các thiết bị để phục vu cho hoạt động của trường). Sau đó T. không may bị ngã đập đầu xuống đất và tử vong.Báo Tuổi Trẻ kể: Thời gian qua, những quán cơm từ thiện với giá 2.000-3.000-5.000 đồng được mở ra tại TP.SG đã nhận được nhiều phản hồi tích cực. Đây là một trong những việc làm có ý nghĩa với người có hoàn cảnh khó khăn, sinh viên nghèo học tập xa nhà...Tuy nhiên mới đây, một chia sẻ trên mạng xã hội với nội dung không ủng hộ việc các sinh viên ăn cơm từ thiện đang thu hút sự chú ý.Anh Vũ Tuấn Anh, người đưa hình ảnh trên lên mạng xã hội, viết: "Sinh viên sức dài vai rộng cần phải biết tự trọng để không ăn cơm từ thiện của người nghèo, hoặc cùng lắm thì thỉnh thoảng. Hôm nay tôi sững sờ khi thấy hàng chục sinh viên xếp đen đặc để ăn cơm từ thiện".Báo SGGP kể chuyện Sài Gòn thiếu giáo viên: Bỏ hộ khẩu vẫn không tuyển đủ giáo viên...Năm học 2017-2018 đã qua hơn một tháng nhưng nhiều quận, huyện trên địa bàn TPSG vẫn chưa tuyển đủ giáo viên. Trong điều kiện nguồn cung ứng viên còn hạn chế, UBND TPSG đã ban hành quy định cho phép tuyển dụng giáo viên không có hộ khẩu tại TP.Bản tin VOV kể về ô nhiễm: ...người dân thôn Hòa Mỹ, xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam ký đơn gửi đi nhiều nơi kêu cứu về tình trạng 3 nhà máy gây ô nhiễm môi trường. Đó là Nhà máy gạch Tuynel Chu Lai, Trạm bê tông Chu Lai và Trạm than Chu Lai, thuộc Công ty than miền Trung.Các nhà máy này nằm liền kề trong khu dân cư, gây ô nhiễm đến mức bà con nghẹt thở nhưng sau khi quan trắc môi trường lúc nào cũng đưa ra kết quả không vượt ngưỡng cho phép, khiến người dân nơi đây không còn tin vào ngành chức năng.Chêt vì mỹ tửu hay giai nhân? Báo Người Lao Động kể chuyện SG: Thấy thanh niên bàn gần đó rủ bạn gái mình vào nhậu, anh Nam lên tiếng thắc mắc dẫn đến cự cãi và bị đâm chết.Ngày 13-10, TAND Cấp cao tại TP SG mở phiên tòa phúc thẩm xét xử đã bác kháng cáo, tuyên y án 17 năm tù đối với bị cáo Đỗ Thanh Vủ (SN 1995; quê Tiền Giang) về tội "Giết người".Báo Lao Động kê chuyện Hậu Giang: Những ngày qua, nông dân huyện Phụng Hiệp bước vào thu hoạch mía niên vụ 2017 - 2018. Tuy nhiên, ngay từ đầu vụ, người trồng mía đã… lao đao vì giá mía xuống thấp.Năng suất giảm so năm trước trong khi giá nhân công thu hoạch mía cao, lại bị triều cường đe dọa liên tục...Cuộc chiến nào Mỹ cũngt hua VN, kể cả cuộc chiến cá tôm... thế là siết lại. Báo Pháp Luật kể: Từ ngày 1-1-2018, Mỹ sẽ áp dụng quy định chống khai thác, đánh bắt bất hợp pháp và gian lận thương mại đối với hải sản nhập khẩu từ Việt Nam.Theo đó, kể từ ngày 1-1-2018, Mỹ sẽ tăng cường giám sát việc khai thác và nhập khẩu đối với các loài thủy hải sản, bao gồm cá hồng, cá mập, cá kiếm, cá ngừ, cá mú, cá nục, cua, tôm, bào ngư, hải sâm, cá tuyết nhập khẩu vào nước này (riêng bào ngư và tôm sẽ được áp dụng sau).Lại lo chuyện heo bị chích thuôc an thần, báo Kiến Thức kể: Trong khi lô heo 3.750 con bị tiêm thuốc an thần ở lò Xuyên Á chưa được tiêu hủy xong thì lại có lô heo mới dính thuốc bị phát hiện.Chiều 12/10, nguồn tin Báo Người Lao Động cho biết vừa có một lô heo bị tiêm thuốc an thần với 70 con dương tính với thuốc an thần được phát hiện ở TP SG. Người phải chịu trách nhiệm về lô heo là ông Nguyễn Văn Phụng (ngụ huyện Hóc Môn, TP SG), người tổ chức giết mổ lô heo này. Lô heo được cấp giấy chứng nhận kiểm dịch bởi Chi cục Thú y tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.