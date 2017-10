Trái Cây, Rau Xanh, Phòng Học, Dân Số, Hộ Khẩu

Xuân NiệmCái gì ngoaị nhập đều được ưa chuộng hơn... đó là chuyện nhà bếp. Bất kể, héo úa, sứt mẻ...Bản tin VietnamNet kể về “...trái cây ngoại nhập: Tranh mua táo héo, nho rụng, dưa sứt vỏ...”Táo héo Hàn Quốc, nho sữa lìa cành, nho héo cuống, dưa Hàn sứt vỏ... những loại trái cây ngoại nhập này vẫn được các bà nội trợ Hà thành săn mua do giá siêu rẻ...Bản tin báo Thanh Niên kê3 về rau: Sau 1 tuần chịu ảnh hưởng của mưa lũ liên tiếp, các mặt hàng rau xanh trên thị thường tại Hà Nội đồng loạt tăng giá, trong đó rau thơm, rau gia vị tăng giá kỷ lục....ngày 16.10 tại một số chợ dân sinh ở Hà Nội như chợ Khương Thượng, chợ Vân Hồ (quận Đống Đa), chợ 8.3 (quận Hai Bà Trưng)… cho thấy, tất cả các mặt hàng rau xanh đều tăng giá.Thuốc ma, thuô1c dỏm... Báo Người Lao Động kể: Tại công an, Nguyễn Thị Dung đã khai nhận thực hiện hành vi sản xuất thuốc bảo vệ thực vật giả tại địa chỉ 784 Hậu Giang, quận 6 dưới sự chỉ đạo của Vương Mạnh Tôn (SN 1978, quê TP Cần Thơ, là đối tượng đang bị truy nã về tội sản xuất thuốc bảo vệ thực vật giả). Số hàng giả thành phẩm được Dung giao cho khách hàng ở các tỉnh miền Tây.Tối 17-10, khi Dung đang điều khiển xe máy chở hai thùng thuốc bảo vệ thực vật giả từ địa chỉ 784 Hậu Giang đến gần ngã ba Hậu Giang – Bình Phú thì bị các trinh sát bắt quả tang.Báo Lao Động kể chuyện tỉnh Quảng Ninh: Thu hồi phòng làm việc rộng hơn cả lớp học của các hiệu trưởng...Trong khi TP.Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) đang thiếu trường, thiếu lớp nghiêm trọng, trong đó hầu hết sĩ số các lớp đều trên 40 học sinh, thì tại rất nhiều trường, phòng làm việc của hiệu trưởng rộng thênh thang, nhiều phòng rộng tới 54m2- rộng hơn cả phòng học của học sinh.UBND TP.Hạ Long vừa rà soát và quyết định thu hồi các phòng làm việc của các hiệu trưởng quá rộng, để phục vụ công tác dạy và học chung của nhà trường; các hiệu trưởng chuyển sang phòng nhỏ hơn.Theo UBND TP.Hạ Long, qua rà soát trên 50 trường công do thành phố quản lý, gồm các trường mầm non, tiểu học, trung học sơ sở trên toàn thành phố thì 19 trường có phòng làm việc của hiệu trưởng rộng hơn rất nhiều so với tiêu chuẩn.Báo Tiền Phong kể chuyện Đắk Nông: Diễn tập phòng thủ để mất hơn 135 ha rừng tự nhiên?!Hôm 17/10/2017, ông Ngô Xuân Lộc-Chánh văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông xác nhận tỉnh vẫn chưa nhận được báo cáo cụ thể của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Nông (BCHQS) về việc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm những cá nhân, tập thể đã để mất 135,8 ha rừng tự nhiên... khi xây dựng khu diễn tập phòng thủ.Báo Tuồi Trẻ ghi nhận: Lần đầu tiên sau hơn 50 năm, Việt Nam thay đổi chính sách dân số, từ sinh đẻ có kế hoạch sang “nới” mức sinh, đồng thời với những thay đổi căn bản về quy mô, phân bố, chất lượng dân số....TP.SG mức sinh thấp nhất cả nước. Hiện mức sinh ở khu vực Đông Nam Bộ dưới 1,7 con/bà mẹ, ĐBSCL là 1,8 con, hai vùng này đều có mức sinh dưới mức sinh thay thế.Đặc biệt là TP.SG có năm đã xuống đến 1,3 con/bà mẹ, hiện ở mức khoảng 1,45 con/bà mẹ.Báo Hà Nội Mới kể chuyện Sài Gòn: Một vụ cháy xảy ra tại cơ sở kinh doanh karaoke - cafe Felix tại số 908 đường Tạ Quang Bửu, phường 5 (quận 8, TP SG) khiến hàng chục người mắc kẹt bên trong vào tối qua (18-10).Theo thông tin ban đầu, đám cháy bùng phát từ khu vực tầng 1 của cơ sở kinh doanh karaoke, thời điểm xảy ra sự cố có hàng chục người bên trong các phòng hát tháo chạy tán loạn ra ngoài. Riêng tại tầng 1 và 2 có 25 khách hát bị mắc kẹt, trong đó 7 người khác bị ngạt khói mắc kẹt tại hành lang.Bản tin VnExpress kể về “Vợ chồng bảo vệ thạc sĩ Hán Nôm đúng 10 năm ngày cưới...”Anh Hồ Ngọc Minh và chị Lý Hồng Phượng là hai học viên tốt nghiệp lớp cao học Hán Nôm đầu tiên của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP SG).Ngày 21/8, anh Minh bảo vệ luận văn Nghiên cứu và phiên dịch tác phẩm "Mỗi hoài ngâm thảo" của Hà Đình Nguyễn Thuật do TS Lê Quang Trường hướng dẫn; chị Phượng với đề tài Chữ Nôm Nam Bộ qua khảo sát tác phẩm "Kim cổ kỳ quan" của Nguyễn Văn Thới do TS Nguyễn Ngọc Quận hướng dẫn.Báo Người Lao Động ghi nhận: Hộ khẩu kìm hãm phát triển...Các quy định về sổ hộ khẩu đang bị lạm dụng, tạo ra sự phân biệt đối xử, bất bình đẳng xã hội. Đã đến lúc xóa bỏ quản lý bằng hộ khẩu sang hình thức khác hiện đại hơn.Trong khi đó, VOV kể: Với chiêu trò lách luật, số lượng taxi dù ở Quảng Ninh đang tăng lên chóng mặt. Nhiều hãng taxi chính thống không thể cạnh tranh có nguy cơ phá sản.Theo phản ánh của người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, thời gian gần đây tại các thành phố như: Hạ Long, Uông Bí, Cẩm Phả, Móng Cái tình trạng taxi dù đang bùng phát mạnh. Trong đó, nhiều nhất là ở thành phố Hạ Long.