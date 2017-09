Ẩm Thực, LGBT, Phá Rừng, Hộ Khẩu, Xe Đụng…

Xuân NiệmSài Gòn nổi tiếng về ẩm thực… ai cũng biết. Và cũng nổi tiếng về sự cởi mở, ai cũng biết – do vậy, mới có cuộc xuống đường mấy ngàn người hỗ trợ các bạn giới tính thứ ba.Báo Thanh Niên kể: Sau 3 năm vận động, Hiệp hội Văn hóa ẩm thực VN đã chính thức được cấp phép thành lập, với mục tiêu đưa văn hóa ẩm thực trở thành tài sản quốc gia, qua đó thu hút ngày càng nhiều du khách quốc tế và biến VN thành 'bếp ăn của thế giới'.Trong khi đó, báo Tuổi Trẻ kể: Không ngại thể hiện bản thân, không giấu tình yêu và hạnh phúc, trên phố đi bộ Nguyễn Huệ chiều Chủ Nhật 24-9-2017 là những nụ cười tươi rói trong cuộc diễu hành của cộng đồng LGBT và những người ủng hộ.…VietPride là sự kiện đã dần trở nên quen thuộc trong vài năm trở lại đây, nơi thể hiện mong muốn được thừa nhận và đóng góp cho xã hội của cộng đồng những người đồng tính, song tính và chuyển giới (LGBT). Cuộc diễu hành trên phố đi bộ Nguyễn Huệ năm nay thu hút hơn 2000 bạn trẻ ở mọi lứa tuổi tham gia.Có nhiều bạn từ nhiều tỉnh xa cũng về Sài Gòn xuống đường với VietPride.Trong khi đó, bản tin TTXVN kể về chuyện: Tàn phá hơn 10.000m2 rừng phòng hộ để trồng keo.Theo phản ánh của người dân, hiện nay tại khu vực rừng phòng hộ ở tiểu khu 366, thuộc địa bàn xã Ba Liên, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi có hai điểm phá rừng tập trung....Tình trạng phá rừng phòng hộ tại huyện Ba Tơ diễn ra từ nhiều năm qua. Tính từ năm 2016 đến nay, ngành chức năng và chính quyền địa phương huyện Ba Tơ phát hiện 34 vụ phá rừng phòng hộ tại các tiểu khu xã Ba Liên, xã Ba Trang (huyện Ba Tơ). Riêng năm 2016, tổng diện tích rừng bị phá được phát hiện lên đến 147.000m2.Báo Đất Việt kể chuyện: Trong lúc tổ công tác đang làm nhiệm vụ, Duy có lời lẽ chửi bới rồi rút dây nịt lao vào tấn công thượng úy công an Cường....Theo đó, vào khoảng 9h ngày 22/9, tổ công tác phường Tây Thạnh (quận Tân Phú) làm nhiệm vụ tuần tra trên địa bàn thì thấy bãi giữ xe của chung cư Tây Thạnh do ông Hà Duy Tam (quê tỉnh Hưng Yên) làm chủ lấn chiếm lòng lề đường.Khi tổ công tác đang làm việc với chủ bãi xe thì nhân viên tên Duy xuất hiện, yêu cầu tổ công tác nhắc nhở chứ không lập biên bản với ông Tam. Trong lúc trao đổi thì đối tượng Duy có lời lẽ chửi bới tổ công tác.Báo Pháp Luật Plus kể về chuyện ở Bình Dương: Xe máy va chạm với xe đạp điện, 1 người nguy kịch…Đang điều khiển xe đạp điện lưu thông trên đường, người phụ nữ bất ngờ rẽ khiến xe máy chạy phía sau không kịp xử lý đã tông trúng. Vụ tai nạn xảy ra chiều 24/9 tại phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An.Báo Khám Phá ghi lời của hai cháu bé mồ côi cả ba mẹ ở Bắc Giang: “Trời mưa, con chỉ lo bố mẹ ở trên trời bị ướt”…Ước muốn lớn nhất của hai cháu bé là mỗi khi ốm có bố mẹ ở bên chăm sóc và mỗi khi trời mưa bố mẹ không bị ướt.Đó là 2 đứa trẻ Lê Công Đàm Chí Cao (7 tuổi) và cháu Lê Phương Anh (hơn 2 tuổi), mất cả ba và mẹCuối năm 2015, bố của 2 bé qua đời sau tai nạn lao động, rơi từ tầng 5 xuống đất. Lúc này người mẹ đang mang bầu con thứ 3 được 2 tháng.Báo Khám Phá kể là 4 tháng sau ngày bố mất, trên đường đi làm về mẹ của hai bé đã bị tai nạn giao thông, đột ngột ra đi khi cái thai trong bụng em được 6 tháng. Kể từ đó, 2 bé mồ côi cả cha lẫn mẹ, sống với ông bà nội già yếu, bệnh tật ở Thôn Mai Hạ, xã Mai Đình, Hiệp Hòa, Bắc Giang.Báo SGGP kể: Bắt đầu từ ngày 1-11-2017, các bệnh viện (BV) công lập trên địa bàn TPSG có thể tuyển dụng bác sĩ, nhân viên y tế mà không cần có hộ khẩu thường trú tại TPSG....Từ lâu, quy định nhân lực y tế phải có hộ khẩu TPSG mới được tuyển dụng đã gây nhiều khó khăn cho các BV công lập. Quy định này khiến cho những bác sĩ có trình độ tay nghề giỏi và những sinh viên y khoa từ các tỉnh sau khi tốt nghiệp đã chuyển hướng sang làm việc tại các cơ sở y tế tư nhân, khiến các BV công luôn trong tình trạng thiếu nguồn tuyển...Bản tin VnExpress kể chuyện đốt tiền của dân: Chủ tịch Vinachem - từ quản lý thua lỗ 4.200 tỷ tới 'cả nhà làm sếp'…Không chỉ mắc sai phạm nghiêm trọng trong quản lý khiến Vinachem mất 4.200 tỷ, ông Dũng còn bổ nhiệm người thân, quen giữ nhiều chức vụ quan trọng.Ban Bí thư đã đề nghị cách mọi chức vụ trong Đảng đối với ông Nguyễn Anh Dũng do những sai phạm nghiêm trọng trong quản lý, được nhắc tới đầy đủ, chi tiết trong kết luận của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương. Theo kết luận này, ông Dũng với tư cách người đứng đầu tập đoàn đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý để xảy ra những vi phạm, khuyết điểm trong công tác cán bộ, cũng như quản lý vốn, tài sản, đất đai và đầu tư của Vinachem tại một số dự án như Đạm Hà Bắc, Đạm Ninh Bình, DAP Hải Phòng, DAP số 2 Lào Cai...Một trong những sai phạm nghiêm trọng liên quan đến việc điều hành Vinachem của ông Dũng là dù đã được cảnh báo dự án hiệu quả thấp, nhưng ông vẫn cùng Hội đồng thành viên trình cấp có thẩm quyền quyết định triển khai Nhà máy Đạm Ninh Bình. Đây cũng là dự án được ví như "trái đắng đầu tư của Vinachem" khi tổng vốn bỏ ra hơn 12.000 tỷ đồng, nhưng sau 4 năm hoạt động hiện số lỗ của nhà máy này tới cuối năm 2016 khoảng 3.100 tỷ.Báo Người Lao Động kể chuyện một cô ca sĩ sắp vào phi trường để bay snag Mỹ, bị giang hồ chôm hết giấy tờ tiền bạc: Vừa bước xuống xe, ca sĩ Pha Lê bị nam thanh niên lao đến giật 2 túi xách rồi tẩu thoát.Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động vào tối 24-9, ca sĩ Pha Lê cho biết chị đã không thể đi lưu diễn ở Mỹ vì không có giấy tờ, hộ chiếu do đã bị giật trước đó.Chiều 22-9, chị Nguyễn Thị Pha Lê (SN 1987; tức ca sĩ Pha Lê, quê Hải Phòng) đã đến Công an phường 2, quận Phú Nhuận (TPSG) trình báo bị giật 2 túi xách tại đường Hoa Sứ (phường 2, quận Phú Nhuận).Báo Lao Động kể chuyện bi hài: "Dở khóc dở cười" chuyện phụ huynh "đòi lại quà" giáo viên ở Hà Nội…...Hàng loạt vấn đề nhức nhối đang tồn tại ở Trường Mầm non Hợp Tiến (Mỹ Đức, Hà Nội). Đó là chuyện nhà trường ngậm ngùi trả lại nửa tỷ đồng cho phụ huynh vì lạm thu; chuyện giáo viên “giả” chữ ký trong bản vận động cha mẹ học sinh (CMHS) đóng tiền “tự nguyện”; hàng chục nhân sự chủ chốt là con, cháu hiệu trưởng; rồi chuyện phụ huynh đòi quà giáo viên trong dịp lễ, Tết.Sau khi trải qua 9 cuộc họp giữa đại diện CMHS, ban giám hiệu nhà trường, đại diện chính quyền địa phương đã thống nhất, Trường mầm non Hợp Tiến phải trả lại số tiền đã thu của phụ huynh học sinh trong năm học 2016-2017, gồm các khoản “tự nguyện”, xã hội hóa, tổng số tiền 520.710.000 đồng.