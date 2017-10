Quận Cam Gây Gỗ, Nổ Súng: 2 Người Chết, 2 Bị Thương

ALISO VIEJO, Calif. – Quận Cam lại nổ súng... Một người đàn ông và một phụ nữ bị bắn chết, và hai người khác bị thương sau khi gây lộn xảy ra chiều Thứ Năm.Hai người đàn ông lứa tuổi 50s bị thương, đưa vào bệnh viện, theo lời Sở Cứu Hỏa Quận Cam.Sở Cảnh Sát Quận Cam được báo động có tiếng súng bắn sau một cuộc gây gỗ vào lúc 2:50 p.m. từ trong khu nhà biệt thự The Hamptons, trên đường Ashbury Court gần West Huntington Lane ở Aliso Viejo, theo lơ2ời trung úy cảnh sát. Fred Thompson.Cảnh sát nói là nhận dạng ra một người “được chú ý,” và biết người đó là ai.Cảnh sát đang truy nã nghi can, nhưng không tiết lộ danh tính và xe nghi can lái tẩu thoát.Trường Trung Học Cơ Sở Aliso Viejo Middle School khóa cổng lúc 2:15 p.m. trong khoảng 30-45 phút, theo lời Ryan Burris, phát ngôn nhân học khu Capistrano Unified School District.Trường và những người liên hệ trong trường, thầy cô và học trò đều bình an.