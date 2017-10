An Toàn Nhất: Quận Cam Có 2, Laguna Woods, Yorba Linda

Tối Chủ Nhật tuần trước nữa, Stephen Paddock trú trên tầng lầu 32 của Mandalay Bay Hotel and Casino tại Las Vegas, chỉ bên kia đường nơi tổ chức hòa nhạc mà nhạc sĩ Jason Aldean trình diễn, và – trang bị với gần hai chục khẩu súng – nhả đạn xuống 22,000 người tham dự. Vụ thảm sát – gây chết chóc nhiều nhất trong lịch sử hiện đại của Hoa Kỳ – làm cho ít nhất 59 người chết và hơn 500 người khác bị thương.Như Patch đã tường trình trước đây, tội phạm bạo lực tại Hoa Kỳ đã gia tăng năm thứ 2 liên tục trong năm 2016, tăng 3.4%, theo tài liệu tội phạm mới nhất của FBI cho thấy. Phỏng đoán có tới 17,250 vụ giết người trong năm qua – gia tăng 8.6% từ năm 2015 – và phỏng chừng có 1.2 triệu vụ tội phạm bạo lực.Khuynh hướng 5 năm cho thấy gia tăng 2.6% từ năm 2012, và khuynh hướng 10 năm cho thấy sút giảm 12.3% trong các tội phạm bạo lực từ năm 2007.Theo công ty nội an SafeWise, xếp hạng 100 thành phố an toàn nhất trên toàn quốc mỗi năm sử dụng tài liệu mới nhất của FBI, không có một thành phố nào tại Nevada được vào danh sách năm 2017.New Jersey có nhiều thành phố nhất lọt vào danh sách với số lượng 25, theo sau là Massachusetts với 15 và Pennsylvania với 12.Để xem thành phố nào an toàn nhất trong tiểu bang của bạn, hãy nhấp con chuột vào trang SafeWise và kéo xuống cho đến khi gặp “Discover the Safest Cities By State.” Rồi chọn tiểu bang của bạn để vào xem.Tại California, thành phố Imperial trong Quận Imperial lọt vào trong danh sách.Sau đây là 25 thành phố an toàn nhất tại California:1- Imperial2- Rancho Santa Margarita3- Aliso Viejo4- Laguna Woods5- Canyon Lake6- Foster City7- Yorba Linda8- Moorpark9- Truckee10- Hillsborough11- Poway12- Los Altos13- Laguna Niguel14- Saratoga15- Danville16- Sierra Madre17- Walnut18- Calabasas19- Mission Viejo20- Moraga21- Orinda22- San Ramon23- Lake Forest24- Palos Verdes Estates25- San Clemente.