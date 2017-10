Tỉ Phú Anh Branson Viết Sách Ca Ngợi Ông Bà Obama Bình Dị

LONDON - Tự truyện của tỉ phú Richard Branson, doanh nhân Anh, tựa đề “Finding My Virginity” gồm những chuyện kể về các bằng hữu thân quý nổi tiếng của ông, gồm tỉ phú Bill Gates, lãnh tụ Nelson Mandela, cựu TT thứ 44 của Hoa Kỳ và phu nhân.Trong tập sách này, sir Branson ghi lại cuộc viếng thăm cơ sở an dưỡng tư của ông tại các đảo Moskito và Nekkar ngay sau ngày ông Obama kết thúc 2 nhiệm kỳ TT.Ông viết: khi đuợc nghênh đón, cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama đáp “Chúng tôi đuợc tự do – we’ree free”. Trong 10 ngày nghỉ ngơi với chuá đảo, 2 ông bà muốn đuợc mọi người gọi bằng tên Barack và Michelle.Ông Branson kể: 2 ông bà cùng khiêu vũ, tiếp tục tiệc tùng, làm mọi người cảm thấy thoải mái như ở nhà và cảm thấy đuợc hoan nghênh.Đó là dịp để ông Obama trở lại sự yêu thích các môn thể thao nước, như cưỡi ván trượt gắn cánh buồm.Ông Obama cũng thách chủ nhân Branson trượt sóng bằng ván do dù kéo xem ai chịu được lâu hơn.