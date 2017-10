Nhật: Làm Tới Kiệt Sức, Chết

TOKYO, NHật Bản -- Nhân viên làm việc quá sức, và rồi đứng tim chết...Bản tin NHK kể rằng Chủ tịch Đài NHK đã xin lỗi về cái chết của một phóng viên của đài, cô Sado Miwa. Giới chức Bộ Lao động đã xác định được rằng cô qua đời do làm việc quá sức.Chủ tịch NHK cho biết ông đang xem xét lại làm thế nào để cải thiện các điều kiện làm việc cho nhân viên của đài.Cô Sado, người phụ trách đưa tin về các vấn đề về Chính quyền Thủ đô Tokyo, đã chết do suy tim tại nhà riêng hồi tháng 7/2013. Khi đó cô 31 tuổi.Vào tháng 5 năm sau đó, một văn phòng lao động Tokyo cho biết cái chết của cô có nguyên nhân là do làm việc quá sức.Cô Sado được cho là đã làm việc ngoài giờ khoảng 159 tiếng vào tháng trước khi cô qua đời. Cô đã phụ trách đưa tin về các cuộc bầu cử hội đồng thủ đô Tokyo và Thượng viện.Bản tin ghi lời Chủ tịch NHK Ueda Ryoichi phát biểu tại một cuộc họp báo rằng ông thực sự lấy làm tiếc về cái chết của một phóng viên tuyệt vời, người đã cống hiến cuộc đời mình cho sự nghiệp phát thanh truyền hình công.Ông nói ông nhìn nhận một cách nghiêm túc sự thật rằng cái chết của cô được xác định là có liên quan đến công việc.Một bản tin khác cũng của NHK kể rằng tại Nhật Bản có tới 191 người chết vì làm việc quá sức trong tài khóa 2016.Một báo cáo chính phủ cho rằng cần nhanh chóng tìm cách để giảm số giờ làm việc quá nhiều ở Nhật Bản.Hôm Thứ Sáu 6/10/2017, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi công bố Sách Trắng hàng năm về "karoshi", từ tiếng Nhật chỉ trường hợp tử vong do làm việc quá sức, trong đó có các trường hợp tự tử.Theo Sách Trắng, có 191 trường hợp karoshi được ghi nhận trong năm tài khóa kết thúc vào tháng 3 vừa qua.Tài liệu này cũng cho biết 7,7% lực lượng lao động làm thêm hơn 20 giờ 1 tuần, tức 80 giờ trở lên mỗi tháng. Đây là ngưỡng karoshi do chính phủ đưa ra.Các quan chức của bộ nói nhiều nhân viên cảm thấy căng thẳng vì làm việc nhiều giờ. Họ cho biết sẽ chỉ đạo các công ty giảm số giờ làm việc nhằm ngăn ngừa karoshi, hướng đến một xã hội nơi người lao động có thể bảo vệ sức khỏe.Một bản tin khác của NHK kể rằng Công ty quảng cáo hàng đầu Nhật Bản Dentsu bị phạt số tiền 500.000 yên, tức khoảng 4.400 đô la, vì bắt một số nhân viên làm việc quá giờ trái phép.Tòa án Tokyo ra phán quyết như trên hôm Thứ Sáu 6/10/2017.Công ty Dentsu bị cáo buộc vi phạm quy định lao động. Công ty bị điều tra sau vụ nhân viên mới Takahashi Matsuri, 24 tuổi, tự tử vì làm việc quá sức.