LHQ: 128 Nước Lên Án Trump Về Jerusalem

WASHINTON - Phe phản đối tuyên bố ngày 6-12 của TT Trump công nhận Jerusalem là thủ đô Israel vận động 1 cuộc biểu quyết đặc biệt tại Đại Hội Đồng LHQ sau khi Hoa Kỳ dùng quyền phủ quyết chống lại 1 nghị quyết về Jerusalem tại HĐ Bảo An do Ai Cập soạn thảo, hôm Thứ Hai.Biểu quyết ngày Thứ Năm tại Đại Hội Đồng đòi hỏi Washington rút lại quyết định về Jerusalem.Thổ Nhĩ Kỳ và Yemen là 2 nước yêu cầu Đại Hội Đồng họp khẩn cấp nhân danh thế giới Arap và “tổ chức hợp tác Hồi Giáo – IOC” để biểu quyết 1 nghị quyết tương tự dự thảo Ai Cập, cũng không nêu tên TT Trump.Tại Bạch Ốc chiều Thứ Tư, TT Trump tuyên bố “Họ nhận hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỉ MK viện trợ và họ bỏ phiếu chống – đuợc, chúng ta theo dõi họ bỏ phiếu biểu quyết”. Ông Kết luận “Hãy để họ bỏ phiếu chống, chúng ta tiết kiệm đuợc nhiều tiền”.Hôm Thứ Ba, đại diện Hoà Kỳ tại LHQ là ĐS Nikki Haley đã phát cảnh cáo, dọa ghi tên các nước bỏ phiếu chống quyết định về Jerusalem của chính quyền Trump.Trong khi đó một bản tin khác cho biết Đại Hội Đồng LHQ Họp khẩn cấp chứng kiến kết quả biểu quyết chống tuyên bố ngày 6-12 của TT Hoa Kỳ gồm 128 phiếu thuận – phe chống có 9 phiếu. 35 nước bỏ phiếu trắng và 21 nước không bỏ phiếu.Kết quả biểu quyết này không có ý nghĩa trói buộc – nhưng dường như đe dọa ngưng viện trợ của TT thứ 45 có ảnh hưởng, theo tường thuật của Reuters.Thủ Tướng Netanyahu bác bỏ kết quả biểu quyết trong khi lãnh tụ Mahmoud Abbas mô tả cuộc biểu quyết này là thắng lợi của phe Palestine.Dù thế nào, Washington nhận thấy bị cô lập khi 1 số đồng minh phương tây và Arap bỏ phiếu tán đồng nghị quyết do Thổ Nhĩ Kỳ và Yemen bảo trợ nhân danh thế giới Arap và “tổ chức hợp tác Hồi Giáo - OIC”.ĐS Pháp Francois Delattre tuyên bố “Biểu quyết này chỉ công nhận các điều luật quốc tế về quy chế Jerusalem”.Tại thủ đô Ankara, TT Erdogan khẳng quyết “Ông Trump không thể mua nền dân chủ Thổ Nhĩ Kỳ bằng tiền đô-la xanh”.Với Australia, ĐS Gillian Bird nói: muốn thấy Washington tiếp tục vai trò điều giải 2 phe Trung Đông.Chính phủ Canada ban đầu dự tính bỏ phiếu bênh vực Hoa Kỳ, nhưng sau khi Đại Sứ Mỹ Nikki Haley hăm dọa Mỹ sẽ trừng phạt các quốc gia bỏ phiếu chông Trump liền đổi ý: Canada bỏ phiếu trắng vì sợ quốc tế nhìn Canada như búp bê của Mỹ.Việt Nam về phe đa số ở LHQ, bỏ phiếu chống Trump.