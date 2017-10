Anh: Sẵn Sàng Cho Trường Hợp Thương Lượng Brexit Thất Bại

LONDON - Chính phủ vương quốc Anh mong muốn thương lượng Brexit thành công, nhưng cũng sẵn sàng với trường hợp thất bại, là phát biểu của Thủ Tướng Theresa May tại hội nghị thường niên của đảng Bảo Thủ.Bà May nói rõ “Tôi tin vào mọi quyền lợi của chúng ta để các thương luợng thành công, nhưng tôi biết 1 số người lo chúng ta có chuẩn bị trước hay không trường hợp không thành công”. Bà nhấn mạnh: đó là trách nhiệm của chính quyền.Theo lời bà, 1 số người cảm thấy hoang mang, nhưng chính quyền đang hành động với tinh thần thích hợp và tin sẽ tìm ra dàn xếp thuận lợi cho cả vương quốc và EU.Bà May nói: có thể hiểu công dân EU sinh sống tại UK cảm thấy không yên tâm – bà khẳng định với thành phần này: các đóng góp của họ đuợc công nhận và bà mong muốn họ tiếp tục sinh sống, làm việc tại vương quốc.Hôm Thứ Ba, QH Châu Âu chấp thuận 1 nghị quyết hô hào đình hoãn thuơng luợng về mậu dịch với UK vì không thấy tiến bộ. Các dân biểu EU họp tại Strasbourg chê trách bất đồng nội bộ tại nội các May gây trở ngại các thương luợng ly thân, gồm chi phí của tiến trình Brexit mà London phải thanh toán.