GSV Andrew Đỗ Tổ Chức Nhạc Hội Trung Thu 2017

Trong Nhạc Hội Trung Thu năm 2017 tại Mile Square Park do GSV Andrew Đỗ tổ chức.Fountain Valley (Bình Sa)- - Tại Công Viên Mile Square Park, gần Tượng Đài Đức Thánh Trần vào lúc 2 giờ chiều Chủ Nhật ngày 01 tháng 10 năm 2017, Nhạc Hội Tết Trung Thu Lần Thứ 3 do Giám Sát Viên Quận Cam LS. Andrew Đỗ cùng với sự phối hợp của Cơ Quan Quản Trị Công Viên Quận Cam (OC Parks) Ceava Foundation, CalOptima đã tổ chức thành công nhạc hội Trung Thu với sự tham dự đông đảo của các em Thiếu Nhi và phụ huynh. Trong đó có sự tham gia của các em Thiếu Nhi thuộc Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam, Nhóm Sân Khấu Nhỏ, Bi Trí Dũng Lion Dance Kung Fu Academy và một số đông các em Thiếu Nhi thuộc các sắc tộc bạn cùng tham dự.Trước giờ lễ khai mạc chính thức các em thiếu nhi đã sắp thành hàng dài để được các chuyên viên vẽ mặt thực hiện những khuôn mặt cho các em trông thật độc đáo, đẹp mắt, một số các em tham gia các trò chơi đã chuẩn bị sẵn trong khuôn viên tổ chức.Điều hợp chương trình MC. Ái Liên.Tham dự Nhạc Hội Trung Thu ngoài các em thiếu nhi, phụ huynh còn có sự hiện diện của một số qúy vị đại diện tôn giáo, hội đoàn, đoàn thể, các cơ quan truyền thông.Chương trình khai mạc bắt đầu với phần nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, phút mặc niệm do Giám Sát Viên Andrew Đổ điều khiễn. Sau đó MC Ái Liên giới thiệu GSV Andrew Đỗ lên tuyên bố khai mạc Nhạc Hội Trung Thu, ông nói: “Chúng ta tổ chức Tết Trung Thu cho các em nhằm mục đích giữ gìn và phát huy tinh thần văn hóa Việt Nam tại quê người qua những việc như Rước dèn Trung Thu, Ăn bánh Trung Thu trong ngày Rằm cho các em, đồng thời cũng là dịp để cho người lớn nhớ về Tết Trung Thu, nhớ tuổi ấu thơ, dưới ánh trăng thanh bình thời Việt Nam Cộng Hòa trên quê hương thân yêu, và đây cũng là dịp mang niềm vui đến với các em để các em có dịp nhớ về cội nguồn.”Cuối cùng ông cảm ơn các cơ quan bảo trợ, qúy vị phụ huynh, Anh chị em văn nghệ sĩ đã đóng góp cho chương trình Nhạc Hội Trung Thu 2017.Nhân dịp nầy Giám Sát Viên Andrew Đỗ cho biết một Trung Tâm Sinh Hoạt Công Đồng sẽ được xây dựng tại khuôn viên gần Tượng Đài Đức Thánh Trân với chi phí khoảng 4,5 Triệu, như vậy trong tương lai những sinh hoạt của cộng đồng không còn phải tổ chức ngoài trời như thời gian qua.Tiếp theo MC. Mời Kinh Tế Gia Nguyễn Xuân Nghĩa, đại diện Ceava Foundation lên phát biểu, trong lời phát biển ngắn gọn ông cảm ơn LS. Andrew Đỗ đã luôn luôn quan tâm đến những sinh hoạt chung của cộng đồng người Việt hải ngoại nhất là về việc bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc., cảm ơn các cơ sở bảo trơ, qúy phụ huynh và nhất là các em Thiếu Nhi.Chương trình nhạc hội bắt đầu với phần trình diễn của các Ca Sĩ nổi tiếng tại Nam California và thân hữu.Xen lẫn chương trình văn nghệ, ban tổ chức bắt đầu phát lồng đèn và bánh Trung Thu để các em rước đèn và ăn bánh Trung Thu, cả ngàn chiếc bánh và lồng đèn được phát ra tận tay mỗi em.Chương trình kết thúc vào lúc 9 giờ tối cùng ngày.