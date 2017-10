Các Hội Đoàn Giới Trẻ Nam Cali Tưng Bừng Tết Trung Thu 2017

Tết Trung Thu tưng bừng.Garden Grove (Bình Sa)- - Chiều Chủ Nhật ngày 01 tháng 10 năm 2017 Tết Trung Thu được tổ chức tại Atlantis Play Center, 13630 Atlantis Way, Garden Grove do nhiều Hội đoàn giới trẻ, Thanh Thiếu Niên, Sinh Viên, các Liê Đoàn Hướng Đạo, các Trung Tâm Việt Ngữ… đã tổ chức thành công ngày Tết Trung Thu cho các em Thiếu Nhi. Trong số có Ban Đại Diện Các Trung Tâm Việt Ngữ Nam California, Ban Liên Lạc Các Hội Đoàn Giới Trẻ Nam Cali. Ngòai ra còn có một số các hội đoàn như: Đại Đạo Thanh Niên Hội Cao Đài Nam Cali, Đoàn Thanh Niên Phan Bội Châu, Đoàn Thanh, Thiếu Niên TQLC, Các Liên Đoàn Hướng Đạo: Chí Linh, Hoa Lư, Hoàng Sa, Hùng Vương, Lạc Việt, Văn Lang, Tổng Hội Sinh Viên VN Miền Nam Cali, Thiên Ân Performing Arts, Trung Tâm Việt Ngữ Minh Đức, Vietnamese American Culture Club, Westminster High School, Red Cross Club, Vietnamese American High School Alliance (VAHSA), Hội Đền Hùng...Được biết Hội Tết Trung Thu tại Atlantis Play Center, 13630 Atlantis Way, Garden Grove được sự yểm trợ về hành chánh từ Hội Thủy Quân Lục Chiến Nam California và sự bảo trợ của 26 tổ chức, hội đoàn, trong đó HĐTP Garden Grove bảo trợ địa điểm tổ chức và Garden Grove Community Foundation yểm trợ $2,500, Southern California Edison $2,500, Dr. Olivia Lan Hương $500 và các hội đoàn khác từ $100 đến $400, trong đó có Hội CSQG Nam Cali do chiến hữu Nguyễn Doãn Hưng làm HT, ủng hộ $100.Tất cả các tổ chức, hội đoàn kể trên đều nằm trong Ban Tổ Chức và do anh Lý Vĩnh Phong làm trưởng ban, Sarah Hồ phó ban nội vụ, Khang Bảo phó ban ngoại vụ kiêm trưởng ban Volunteers, Ngô Thiện Đức ban bảo trợ, và Nguyễn Thu Hà Trưởng ban quảng bá.Với tinh thần hăng say của tuổi trẻ, các bạn trên đã tổ chức thật chu đáo Lễ Hội Trung Thu năm 2017. Tại đây Ban tổ chức có nhiều tiết mục văn nghệ như đơn ca Hồn Quê, Vầng Trăng Cổ Tích, Tam ca Rước Đèn Tháng Tám, Múa Mừng Trung Thu, Múa Rước Đèn Tháng Tám, Múa mừng Trung Thu Về, Hoạt Cảnh Trung Thu, Hoạt Cảnh Thằng Cuội, vũ điệu ballet, vũ điệu nón lá, múa Emprire Sweet California, và xem các màn biểu diễn võ thuật của hai võ đường Vovinam và Taekwondo Đặng Huy Đức trình diễn. Ngoài ra, các em còn được tham dự thi vẽ, thi hoạt cảnh, thi làm lồng đèn v.v..Tết Trung Thu với tiếng trống rộn vui cùng 2 con lân của trường trung học Westminster làm cho không khí ngày Tết Trung Thu, tưng bừng hơn, trước sân khấu có những màn trình diễn văn nghệ mở màn và trình diễn võ thuật đẹp mắt của các võ sinh Vovinam và võ đường Teakwondo Đặng Huy Đức.Mở đầu chương trình là phần rước quốc kỳ Việt Mỹ lên khán đài do các em Liên Đoàn Hướng Đạo Văn Lang phụ trách.Sau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt – Mỹ, phút mặc niệm, tiếp theo em Mã Đức Khang, học sinh lớp 12 trường Trung Học Westminster nói về ý nghĩa Tết Trung Thu.Trưởng Lý Vĩnh Phong, Trưởng Ban Tổ chức giới thiệu và mời các vị dân cử lên sân khấu, chúng tôi ghi nhận có sự hiện diện của ông Steve R. Jones (Thị Trưởng), ông Phát Bùi (Phó Thị Trưởng) thành phố Garden Grove, LS Nguyễn Quốc Lân (Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Dục Học Khu Garden Grove), bà Frances Nguyễn Thế Thủy (Ủy Viên Giáo Dục Học Khu Westminster,) và một số dân cử, đại diện dân cử.Trong dịp nầy qúy vị dân cử, đại diện dân cử đã trao bằng tưởng lệ đến Ban tổ chức Hội Tết Trung Thu 2017 ghi nhận những đóng góp giá trị đối với sinh hoạt chung của cộng đồng.Trưởng Lý Vĩnh Phong thay mặt ban tổ chức, tiếp nhận và cảm ơn quý vị dân cử, các cấp chính quyền đã đến tham dự ngày Tết Trung Thu của các em nhi đồng.Trong dịp nầy, Ban tổ chức sau khi chấm điểm các môn thi đã trao phần thưởng cho các đơn vị trúng giải; Liên Đoàn Hoàng Sa được trao Giải Nhất với hoạt cảnh “Chú Cuội.” Giải Nhì về tay LĐHĐ Lạc Việt, Liên Đoàn HĐ Hoa Lư đoạt giải Ba với hoạt cảnh Trung Thu và còn rất nhiều giải thưởng khác dành cho các em thi lồng đèn, thi vẽ…Trước khi bế mạc, ban tổ chức đã phát lồng đèn cho tất cả các em và tay cầm lồng đèn, các em vừa đi Rước Đèn Trung Thu vừa hát “Tết Trung Thu đốt đèn đi chơi / Em rước đèn đi khắp phố phường…”Tiếp xúc với Trưởng Ban Tổ Chức, Trưởng Lý Vĩnh Phong cho biết: “Nhờ cộng đồng chúng ta có ông Bùi Phát, Phó Thị Trưởng Hội Đồng Thành Phố Garden Grove, có cô Thu Hà Nguyễn là Nghị Viên HĐTP Garden Grove gợi ý, đề nghị nên chúng ta được HĐTP bảo trợ địa điểm tổ chức, đó là công đầu của cô nghị viên trẻ, cộng với sự giúp đỡ của Phó Thị Trưởng Phát Bùi cùng các nghị viên HĐTP.GG. Thứ hai là được 26 cơ sở tổ chức bảo trợ tài chánh, Hội TQLC của chú Nguyễn Phục Hưng hỗ trợ hành chánh và sự cộng tác của rất nhiều đoàn thể trẻ nên đã thành công như hôm nay.Mặc dù rất bận rộn Cô Thu Hà Nguyễn vẫn tươi cười cho chúng tôi biết: “Rất vui, khi mình cùng với các anh chị, cô chú, bác làm cho các em vui, làm cho các em hiểu được một trong những nét đẹp văn hóa của người Việt mình. Là cháu thấy yên lòng. Nhân dịp nầy cho cháu gởi lời cảm ơn sự hỗ trợ của Việt Báo.”