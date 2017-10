Cali Cần Dạy Thợ Nghề Mới Khi Robot Làm Mất Việc Ào Ạt

California cần nghĩ tới một cách chiến thuật về cách giúp huấn luyện năng khiếu và những công nhân bị mắc kẹt khác khi thị trường đang đối diện sự biến đổi liên tu bất tận – các đối tác công cộng-tư nhân-dân sự với các trường cao đẳng cộng đồng là một phần của giải pháp.“Các công nhân bị mắc kẹt là những người cảm thấy bị thay thế trong nền kinh tế và có lúc gặp khó khăn về sức khỏe và cuộc sống hạnh phúc trong nền kinh tế sắp tới,” theo Van Ton-Quinlivan, phó viện trưởng đặc trách về phát triển nhân dụng và kinh tế cho Các Cao Đẳng Cộng Đồng California, cho biết trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Chronicle of Higher Education.Có nhiều người California gần đây nằm trong hoàn cảnh này là những người cảm thấy không an toàn khi kỹ thuật đưa tới máy móc hóa như robot, xe hơi không người lái và những loại khác được gọi là “những kẻ giết chết việc làm” trở thành thông thường hơn trong nền kinh tế California.Diễn Đàn Kinh Tế Thế Giới tiên đoán, trong một phúc trình gần đây bởi the Investor Responsibility Research Center Institute, rằng từ 30% tới 50% việc làm bán lẻ có nguy cơ một khi kỹ thuật máy móc hóa hoàn toàn đi vào các nơi làm việc. Điều này dẫn tới việc mất việc làm ngành bán lẻ và đẩy các công nhân này vào nguy cơ nhập bọn với các công nhân bị mắc kẹt. Chu kỳ cuộc sống đối với kỹ thuật mới này đã thay đổi từ nhiều thập niên tới một hai năm nay.Kết quả là giáo dục và huấn luyện không thể tiếp tục theo kiểu “công việc như thường lệ” mà việc dạy năng khiếu chuyên môn cho công nhân đối với nền kinh tế tương lai phải là ưu tiên của tiểu bang.