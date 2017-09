Twitter Thú Nhận: Nga Phá Bầu Cử Mỹ; Twitter Xóa Sổ 200 Tài Khoản Của Nga

WASHINGTON -- Công ty xã hội mạng Twitter hôm Thứ Năm trình lên các Ủy ban tình bao Hạ viện và Thượng viện trong cuộc điều tra về tình báo Nga can thiệp vào bầu cử Hoa Kỳ năm 2016.Thượng nghị sĩ Mark Warner nói rằng buổi trình bày của Twitter rất là thất vọng vì “không đủ thành thật trên gần như tất cả mức độ.”Thượng nghị sĩ Dân chủ này trong ủy ban tình báo Thượng viện nói rằng cuộc trình bày của Twitter “cho thấy thiếu hiểu biết rất nhiều từ Twitter về mức độ nghiêm trọng của vấn đề này, sự nguy hiểm của chuyện này đối với các định chế dân chủ.”Theo thông tấn Recode, Twitter khai là đã tìm thấy khoảng 200 trương mục công ty này tin là liên hệ tới các bàn tay nhám của Nga.Twitter đã xóa các trương mục đó, theo báo Washington Post.Tuy nhiên, theo các vị dân cử, Twitter như dường chỉ tìm ra các trương mục đó bằng cách dò theo việc làm của công ty Facebook.Facebook trước đó đã trình 470 trang nghiên cứu Internet Research Agency, về “các bàn tay phù thủy liên hệ tới Nga.”Các trang web đó đã mua nhiều ngàn quảng cáo trước kỳ bầu cử 2016, nhiều quảng cáo đó mang thông điệp chia rẽ tôn giáo và sắc tộc.Twitter nói có thấy 22 trương mục trùng với các trang trong 470 trang do Facebook đưa ra, và thêm 179 trương mục liên hệ tới 22 trương mục đầu tiên.Một nhà nghiên cứu trong viện Foreign Policy Research Institute nói rằng nếu không có dữ kiện do Facebook đưa ra, hãng Twitter sẽ không biết gì về các trương mục của Nga.