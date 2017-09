Nỗi Lo Bệnh Hoạn

Xuân NiệmBệnh là một nỗi lo lớn trên cả nước... nhìn đâu cũng lo bệnh.Trước tiên là mắt... Có phải vì ngaỳ nào cũng ngó thấy hình ông Hô cho nên rủ nhau ngứa mắt?Báo SGGP kể rằng theo thống kê của Bệnh viện Mắt Trung ương, hiện nay có khoảng 3 triệu trẻ em trên cả nước mắc tật khúc xạ về mắt, trong đó 2/3 là bị cận thị, tập trung chủ yếu ở đô thị với tỷ lệ chiếm 30 - 35%.Như vậy, trung bình cứ 10 học sinh thì có ít nhất 3 học sinh bị cận thị hoặc bị các tật khúc xạ về mắt, tỷ lệ cận thị chiếm tới 1/3 số học sinh ở đô thị.Các bệnh viện chuyên khoa sau khi khảo sát và dựa trên thực tế số bệnh nhân đến khám chữa bệnh đã thống kê riêng Hà Nội và TP SG số trẻ em phải đeo kính dày trên 2 đi-ốp chiếm đến 20% số ca tới khám, có tỷ lệ tật mắt cao nhất cả nước.Báo Pháp Luật kể rằng mỗi năm, Việt Nam có khoảng 115.000 người chết vì ung thư, tương ứng 315 người chết mỗi ngày. Theo WHO, hiện Việt Nam đang nằm trong 50 nước thuộc top 2 của bản đồ ung thư thế giới....Theo thống kê mới nhất trong năm 2016 ở Việt Nam, số ca mắc mới ung thư tăng nhanh từ 68.000 ca năm 2000 lên 126.000 năm 2010, dự kiến vượt qua 190.000 ca vào năm 2020. Mỗi năm, Việt Nam có khoảng 115.000 người chết vì ung thư, tương ứng 315 người chết mỗi ngày.Theo số liệu này, WHO xếp Việt Nam đang ở vị trí 78/172 quốc gia, vùng lãnh thổ được khảo sát với tỉ lệ tử vong 110/100.000 người, nằm trong 50 nước thuộc top 2 của bản đồ ung thư thế giới.Tại 2 thành phố lớn với mật độ dân số đông nhất cả nước là Hà Nội và TP.HCM, số người mắc ung thư ngày càng nhiều. Tại TP.HCM theo báo cáo mới nhất trong hội thảo quốc gia về phòng chống ung thư thì cứ 100.000 nam giới có 172 người bị ung thư và ở nữ giới là 139/100.000 người.Trong khi đó, báo Lao Động kể: 70% dân số Việt Nam nhiễm khuẩn HP, đây được xem là nguyên nhân chính gây viêm, loét dạ dày - tá tràng và dẫn đến ung thư dạ dày.Thông tin trên được đưa ra từ Hội nghị khoa học tiêu hóa gan mật do Bệnh viện Bạch Mai phối hợp với Đại học Nagoya (Nhật Bản) tổ chức ngày 16.9.Đọc xong tin thấy lạnh sống lưng, cứ 10 người thì có 7 người có nguy cơ bị ung thư dạ dày. Đó là chưa kể còn nhiều loại ung thư khác như gan, phổi, đại tràng, vòm họng…, tính ra nguy cơ mắc bệnh ung thư của người Việt Nam chiếm tỉ lệ hơn 7/10.Baá Kiến Thức ghi nhận nỗi lo khác: Căn bệnh cứ 10 giây chết một người, 70% dân số chưa được chẩn đoán.Được coi là 1 trong 4 đại dịch của thế kỷ vì những biến chứng khủng khiếp của nó, đái tháo đường đang là căn bệnh đáng báo động ở Việt Nam.Đái tháo đường (bệnh tiểu đường) là một nhóm bệnh rối loạn chuyển hóa cacbohydrat, mỡ và protein khi hormone insulin của tụy bị thiếu hay giảm tác động trong cơ thể, biểu hiện bằng mức đường trong máu luôn cao.Bệnh có liên quan chặt chẽ với các yếu tố như thừa cân, béo phì, chế độ dinh dưỡng không hợp lý, ăn nhiều đường, chất béo, thức ăn nhanh, lối sống thụ động, ít tập thể thao hay thức khuya, ăn khuya.Đái tháo đường được xem là một trong 4 đại dịch của thế kỷ vì những biến chứng của nó. Số ca tử vong do căn bệnh này cao gấp 3-4 lần so với HIV/AIDS và bệnh lao. Tuy vậy, 70% số trường hợp mắc đái tháo đường có thể phòng tránh được, hoặc làm chậm các triệu chứng bệnh nếu phát hiện kịp thời....Lo bệnh vậy...