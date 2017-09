Câu Chuyện Ung Thư

Xuân NiệmBệnh ung thư là bệnh nan y... Bởi vậy, bệnh nhân chỉ tận lực gửi lòng tin vào bệnh viện và bác sĩ, và thuốc đặc trị ung thư (ít nhất, theo lời chuyên gia ngành dược)... Hễ tất cả đều dỏm, là cái chết tới sớm hơn.Nghĩa là, thuốc già là sát nhân.Bi hài, thuốc giả tại VN lại xếp vào tội buôn lậu... Có phaỉ vì ô dù đang che? Bây giờ hồ sơ tòa tới đâu? Hay là chỉ ở tù vài năm, là sẽ cho đặc xá, ân xá?Bản tin SOHA hôm 29/8/2017 kể lời một chuyên gia ngành y:“Giáo sư Nguyễn Khánh Trạch – Nguyên trưởng khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội cho biết, qua theo dõi trên báo chí thấy vụ thuốc giả, thuốc trị ung thư của công ty VN Pharma, GS Trạch lấy làm buồn vì đây là việc vô nhân đạo, không thể chấp nhận được.Thứ hai, là việc bệnh nhân bị ung thư phải dùng thuốc giả để chữa bệnh thì điều đó càng dã man hơn vì những người bị ung thư thường có tâm lý bi quan, chữa ung thư lại tốn kém nếu dùng thuốc giả thì khác nào "bồi" thêm cú nữa làm cho bệnh nhân bị ung thư nặng lên.Việc làm này khiến cho người bệnh suy sụp thêm nên việc nhập thuốc giả cho bệnh nhân ung thư là không thể tha thứ được.”Trong khi đó, Báo Tổ Quốc ngày 12/9/2017 kể:“...Trong nhóm tội buôn lậu: Nguyễn Minh Hùng, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần VN Pharma bị phạt 12 năm tù; Võ Mạnh Cường - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại hàng hải quốc tế H&C 12 năm tù; Nguyễn Trí Nhật, nguyên Phó Tổng Giám đốc VN Pharma bị phạt 5 năm tù. Ngô Anh Quốc; nguyên Phó Tổng giám đốc VN Pharma 4 năm tù; Phan Cẩm Loan, nguyên Phó Trưởng phòng xuất nhập khẩu VN Pharma 3 năm 6 tháng tù; Lê Thị Vũ Phương, nguyên Kế toán trưởng VN Pharma 3 năm tù.Trong quá trình diễn ra phiên tòa, cựu Chủ tịch VN Pharma xin chịu trách nhiệm về sự việc nhập lô hàng thuốc sai quy định. Tuy nhiên, ông Hùng cho rằng, mình không phải là người làm giả hai tài liệu quyết định trong vụ án.Cũng theo ông Hùng, 9.300 hộp thuốc ung thư như cáo buộc trong cáo trạng “không phải là thuốc giả mà là thuốc không rõ nguồn gốc”. Vì vậy, bị cáo Hùng xin được hưởng mức án thấp nhất và xin HĐXX xem xét cho các nhân viên của mình vì họ chỉ là người làm theo quy định của công ty....”Vậy rồi Sở Y Tế TPSG nói gì? Báo Lao Động ngày 2/9/2017 ghi nhận:“Trước thông tin ngoài H-Capita, còn có 7 loại thuốc do Cty “ma” Helix Pharmaceuticals ở Canada sản xuất đã được VN Pharma nhập về và trúng thầu ở Sở Y tế TPHCM năm 2014, dư luận vô cùng lo lắng về việc các loại thuốc này đã được bệnh viện nào sử dụng hay chưa?Trả lời báo chí, Th.S Đỗ Văn Dũng - Trưởng phòng Quản lý Dược Sở Y tế TPHCM - cho biết, năm 2013 – 2014 là năm đầu tiên VN Pharma tham gia đấu thầu tại TPHCM và trúng thầu khoảng 146 mặt hàng trị giá hơn 460 tỷ đồng. Trước đó, Cty này đã trúng thầu tại nhiều địa phương khác trong cả nước.Riêng với loại thuốc đặc trị ung thư H-Capita được ghi là do Cty Helix Pharmaceuticals Inc – Canada sản xuất, sau khi trúng thầu, thuốc này bị phát hiện có vấn đề về giả mạo hồ sơ nhập khẩu nên đã được Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) và cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra, niêm phong toàn bộ lô hàng...”Vậy rồi VN chết vì ung thư mỗi ngaỳ bao nhiêu?Bản tin VietnamNet ngày 6/10/2016 ghi một thống kê:Việt Nam nằm top 2 trên bản đồ ung thư thế giới“WHO xếp Việt Nam trong top 2 của bản đồ ung thư thế giới. Mỗi ngày trung bình có khoảng 315 người chết vì ung thư.Đây là thông tin được các chuyên gia hàng đầu về ung bướu chia sẻ tại hội thảo quốc gia phòng chống ung thư diễn ra sáng nay ở Hà Nội.GS Nguyễn Chấn Hùng, Chủ tịch Hội Ung thư Việt Nam cho biết, tỉ lệ mắc ung thư đều có xu hướng gia tăng ở phần lớn các nước trên thế giới.Toàn cầu hiện có khoảng 23 triệu người đang sống chung với căn bệnh này, trong đó mỗi năm có hơn 14 triệu người mắc mới và 8,2 triệu người tử vong.Tại Việt Nam, số trường hợp mắc mới ung thư tăng nhanh từ 68.000 ca năm 2000 lên 126.000 năm 2010 và dự kiến sẽ vượt qua 190.000 ca vào 2020. Mỗi năm có khoảng 115.000 người chết vì ung thư, tương ứng 315 người/ngày.”Than ôi, họ giết người không dao vậy...