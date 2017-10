Ung Thư Vì Nghề Đá, Xây Dựng

HANOI -- Việt Nam báo nguy về an toàn lao động... Trong khi công nhân Bình Định gặp cơ nguy bệnh bụi phổi silic vì nghề khai thác đá, công nhân ngành xây dựng cả nước cơ nguy ung thư trung biểu mô màng phổ vì chất amiăng trắng vì các tấm lợp AC.Bản tin SOHA/Người Lao Động ghi rằng: Bị bụi đá chui vào phổi, công nhân Bình Định chết mòn...Nghề khai thác đá khiến nhiều công nhân có nguy cơ mắc bệnh xơ hóa phổi.Nghiên cứu hàng trăm công nhân sản xuất đá xây dựng, gạch men ở tỉnh Bình Định cho thấy gần 50% bị mắc bệnh bụi phổi silic.Cảnh báo này vừa được nhóm nghiên cứu của tỉnh Bình Định công bố tại hội nghị khoa học diễn ra ở TP SG mới đây.Đề tài "Tình hình bụi phổi silic ở công nhân (CN) tại một số cơ sở khai thác, chế biến và sản xuất vật liệu xây dựng tỉnh Bình Định" - do hai hai tác giả Trình Công Tuấn, Nguyễn Đức Trọng (Trung tâm Y tế Dự phòng Bình Định) thực hiện - đã gióng lên hồi chuông báo động về sức khỏe của CN trong lĩnh vực này.Do phải hít và tích tụ bụi silic trong phế nang, bệnh xơ hóa phổi lan tỏa tiến triển không phục hồi theo cơ chế tạo hạt silico.Nghiên cứu khảo sát trên gần 250 CN tại 2 cơ sở sản xuất đá xây dựng, gạch men trên địa bàn Bình Định gần đây (chủ yếu tuổi từ 41-50, 64% là nam, 44,5% người có tuổi nghề từ 11-20 năm).Kết quả cho thấy 44,5% CN bị mắc bệnh bụi phổi silic, nam mắc nhiều hơn nữ và tuổi nghề càng cao thì tỉ lệ mắc càng cao. Ngoài ra, hàm lượng silic tự do trong môi trường lao động dao động từ 24,1%-33,9%. Nồng độ bụi toàn phần và bụi hô hấp ở hầu hết các điểm đo đều vượt tiêu chẩn cho phép…Bình Định là tỉnh phát triển mạnh về khai thác, chế biến đá granite và sản xuất vật liệu xây dựng. Thống kê của Trung tâm Y tế Dự phòng Bình Định cho thấy hiện trên địa bàn tỉnh này có hơn 5.000 CN làm việc thường xuyên tiếp xúc với bụi silic tự do.Trong khi đó, báo Khoa Học & Phát Triển đưa ra lời báo nguy khác trong ngành xây dựng: Amiăng trắng đem lại 1 đồng lợi nhuận thì làm tốn 3 đồng do bệnh tật.Bản tin ghi lời TS Nguyễn Văn Sơn - Phó Viện trưởng Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường, Bộ Y tế - đưa ra con số ước tính về số người mắc ung thư biểu mô do amiăng của Việt Nam lên đến gần 11.000 người.Thông tin từ tại buổi tọa đàm "Trao đổi các thông tin liên quan đến vấn đề sử dụng amiăng trắng ở Việt Nam" ngày 6/10 tại Hà Nội co thấy, theo thống kê của Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường, Bộ Y tế, giai đoạn 1990-2014, Việt Nam tiêu thụ trung bình 70.000 tấn amiăng/năm. Như vậy trong gần 25 năm qua, nước ta đã "mang về" tới 1.750.000 tấn khoáng chất độc hại này.Nếu gộp cả lượng amiăng đã sử dụng ở Việt Nam từ khi nhà máy tấm lợp AC đầu tiên được xây dựng ở Đồng Nai thì lượng amiăng đã được sử dụng và đang tồn tại ở nước ta ở các dạng khác nhau lên đến trên 2 triệu tấn và đứng trong 7 nước hàng đầu tiêu thụ amiăng của thế giới với lượng amiăng trắng nhập khẩu trên 50.000 tấn/năm - theo theo danh sách các nước tiêu thụ amiăng giai đoạn 2011-2014 của Cục Khảo sát địa chất Mỹ (USGS)."Chúng tôi tính toán với khoảng 2 triệu tấn đã sử dụng thì số người đã mắc ung thư trung biểu mô là khoảng 11.764 người, chưa tính mắc ung thư phổi, thanh quản, buồng trứng và bệnh bụi phổi amiăng" - TS Sơn cảnh báo về ảnh hưởng của amiăng tới sức khỏe con người.