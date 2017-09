Cảnh Báo Ung Thư Ở Ly Cà Phê

LOS ANGELES -- Các tiệm cà phê ở tiểu bang California sẽ phải coi chừng một viễn ảnh mới: ly cà phê bán tại California có thể sẽ phải mang thêm dòng chữ cảnh cáo về cơ nguy ung thư.Một hội bất vụ lợi muốn rằng các công ty sản xuất cà phê, các trung tâm phân phối và nơi bán lẻ phải dán các nhãn hiệu cảnh cáo về hóa chất gây ung thư trong mỗi lô nấu cà phê: chứng cớ gây ung thư đã trình ở tòa hôm Thứ Hai.Một đơn kiện kéo dài hôm Thứ Hai nói rằng công ty Starbucks và 90 công ty khác, kể cả các tiệm tạp hóa và siêu thị bách hóa, không giữ đúng luật tiểu bang đòi ghi nhãn hiệu cảnh cáo về hóa chất gây ung thư từ sản phẩm gia dụng trong nhà cho tới tại sở làm.Tranh luận nơi đây là chất acrylamide, trong các thức ăn như khoai tây chiên cũng có mặt như phó sản tự nhiên khi rang cà phê.Kỹ nghệ cà phê xác nhận có đôc chất đó, nhưng không nhiều, và kể như bù lại không bằng lợi ích cà phê đói với sức khỏe.Hội bất vụ lợi đó có tên Council for Education and Research on Toxics.Nếu hội naà thắng kiện, kỹ nghệ cà phê sẽ bị ảnh hưởng lớn.Nếu phải dán thêm nhãn hiệu cảnh báo ung thư, giá ly cà phê sẽ tăng thêm, và ngồi uông sẽ giảm hứng thú.Có 2 công ty bị kiện đã đồng ý thương lượng cho đỡ tốn kém: tháng trước, đã chịu dán nhãn cảnh cáo ung thư.BP West Coast Products, công ty điều hành các tiệm tạp hóa ở các trạm xăng, đồng ý nộp $675,000. trong khi Yum Yum Donuts Inc. chịu trả gần $250,000.