TT May Nhờ Trump Giúp Dàn Xếp Vụ Boeing Tố Bombardier Làm Giá

LONDON - Thủ Tướng vương quốc Anh yêu cầu TT Trump can thiệp trong cuộc tranh chấp giữa 2 nhà sản xuất phi cơ, Boeing của Hoa Kỳ và Bombardier của Canada, để bảo vệ hàng ngàn việc làm tại North Ireland.Các bộ trưởng của nội các Theresa May cũng tiếp xúc trực tiếp với ban giám đốc Boeing để Boeing ngưng thách thức Bombardier, đe dọa 4500 công nhân làm việc với Bombardier tại Belfast trong khi chính quyền bảo thủ của Thủ Tướng May rất cần hậu thuẫn của đảng “Liên đoàn dân chủ –DUP” để có đa số tại QH.Thủ Tướng May đã nêu vấn đề với TT Trump trong tháng này, và định nói chuyện với Thủ Tướng Trudeau trong tuần tới.Toà thương mại Hoa Kỳ đã định mở điều trần sơ khởi về khiếu nại của Boeing vào ngày 25-9.Phát ngôn viên của nội các May nói: ưu tiên của chúng tôi là khuyến khích tìm kiếm giải pháp bằng thương luợng.Chắc là bà May sẽ thấy khó thuyết phục TT Trump, là ứng viên tỉ phú tranh cử với khẩu hiệu “America First” – nhưng, DUP quyết duy trì áp lực với Thủ Tướng May.Boeing yêu cầu Bộ thương mại điều tra các tố giác về trợ giá và định giá không công bằng tại công ty Bombardier – Boeing tố cáo Bombardier đã bán 75 chiếc C-series tầm bay trung bình cho hãng Delta thấp hơn nhiều giá thành.