Mỹ: Truy Tố Cựu Bộ Trưởng Thổ Vi Phạm Lệnh Phạt Iran

NEW YORK - 9 ngoại kiều bị truy tố tại Hoa Kỳ về tội đã thực hiện các giao hoán tài chính với Tehran trị giá hàng trăm triệu MK, là vi phạm lệnh trừng phạt Iran.8 bị cáo là người Thổ Nhĩ Kỳ, gồm cựu bộ trưởng kinh tế Mehmet Zafer Caglayan (đang tại đào) và chỉ 2 nghi can đã bị bắt, theo tin từ viên chức công tố liên bang tại quận Nam New York.Các vi phạm đuợc ghi nhận giữa 2010 và 2015.Cựu bộ trưởng Caglayan 59 tuổi và 3 đồng lõa là viên chức tại ngân hàng quốc doanh Bank-1 đã gíup Tehran rửa tiền để nhận hối lộ hàng triệu MK.2 nghi can bị bắt từ hơn 1 năm sẽ ra toà tại New York ngày 30-9. Hình phạt tối đa với họ có thể là 30 năm tù.