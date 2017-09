Cháy, Múa Dao, Cô Hồn, Thuốc Giả, Ngà Voi...

Xuân NiệmChuyện thuốc giả chữa ung thư không cho người vẫn gây sôi nổi... Trong khi đó, Bộ Y Tế kiên quyết rằng đó là thuốc thật nhưng kém chất lượng...Báo Dân Việt ghi lời ông Phó viện trưởng Viện Kiểm nghiệm thuốc T.Ư Nguyễn Đăng Lâm cho rằng H-Capita do VN Pharma nhập khẩu bản chất là thuốc giả."Tôi xin nói rõ, khi sản phẩm thuốc kết luận không được dùng cho người thì về bản chất đó là thuốc giả. Tuy nhiên, trong quá trình phối hợp với cơ quan điều tra, Bộ Y tế chỉ có ý kiến về chuyên môn, còn cơ quan điều tra mới có thẩm quyền xác định tội danh khi khởi tố điều tra, căn cứ trên các điều khoản luật định tại thời điểm đó (thời điểm cơ quan điều tra vào cuộc là 2014 - 2015). Hiện tại hơn 9.000 hộp thuốc H-Capita này vẫn đang được niêm phong", ông Lâm nói.Có vẻ như Đảng CSVN cũng chạnh lòng, vì thuốc “thiên đường chủ nghĩa xã hội” đã lộ ra thuốc giả từ khắp toàn cầu rồi, nhưng đảng ta vẫn gọi là “chủ nghĩa thật”...Bản tin Infonet kể chuyện Sài Gòn: Cháy nhà trong đêm, 2 người thương vong.Một đám cháy xảy ra lúc rạng sáng trong căn nhà 4 tầng khiến 2 người thương vong và 6 người bị ngạt khói.Thông tin ban đầu, vào khoảng 2 giờ sáng ngày 6/9, một ngọn lửa xuất phát từ lầu trệt ngôi nhà 4 tầng ở địa chỉ 12 đường số 7 (phường 4, quận 8, TP.SG).Do ngọn lửa bùng phát nhanh nên những người bên trong không thể thoát thân bằng lối ra vào thường ngày, buộc phải chạy lên sân thượng và la hét kêu cứu.Bản tin VOV kể: Nghi phạm 15 tuổi giết chết bạn nhậu bằng 2 nhát dao.Sau khi giết người, nghi phạm Lê Kim Quốc Bảo đã lẩn trốn ở nhà ông ngoại hơn 14 tiếng đồng hồ thì bị các trinh sát vây ráp, khống chế bắt giữ.Chiều 5/9, nguồn tin riêng từ Công an tỉnh Phú Yên cho biết, đơn vị vẫn đang tạm giữ hình sự Lê Kim Quốc Bảo (15 tuổi, ngụ tại phường Xuân Thành, thị xã Sông Cầu, Phú Yên) để tiếp tục điều tra làm rõ về tội “giết người”, đồng thời tiến hành các thủ tục cần thiết trước khi đưa ra pháp luật xử lý.Bản tin VietnamNet kể: Theo các đơn vị kinh doanh bán hàng, tháng cô hồn luôn được cho là kém doanh thu nhất. Chính vì thế, để kích cầu, nhiều doanh nghiệp đưa ra nhiều chương trình quảng cáo táo bạo để thu hút khách hàng. Khảo sát thị trường cho thấy, nhiều đơn vị kinh doanh thời trang, nhà hàng, buôn bán online đang rầm rộ tung chiêu.Đơn cử một nhà hàng trên phố Thái Hà đang chạy chương trình “tháng cô hồn” với khuyến mại lên tới 30% đồ ăn, freeship 10km. Những người sinh nhật trong tháng cô hồn cũng được khuyến mại 30% và không giới hạn số lần tới ăn. Bên cạnh đó, nhà hàng này còn miễn phí bia trong suốt tháng cô hồn.Báo Nhịp Cầu Đầu Tư kể: Chỉ trong 3 tháng cuối năm 2016, Hải quan Việt Nam đã phát hiện và thu giữ 6 tấn ngà voi vận chuyển trái phép, số lượng luồn lách thành công không thể ước tính. Ông Lê Nguyên Linh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn KV1, cho biết thủ đoạn của tội phạm ngày càng tinh vi, mà cửa khẩu Cát Lái hằng năm thông quan hơn 4 triệu container từ hơn 3.000 con tàu cập cảng, nên khó kiểm soát hết.Một vụ gần đây, trong một lô gỗ xoan đào nhập từ Mozambique, cơ quan Hải quan đã phát hiện 6/100 khúc gỗ chứa 2.052kg ngà voi (tương đương 100 con voi bị giết). Thủ đoạn được dùng là khoét rỗng gỗ, nhét ngà voi vào trong, ngụy trang bằng keo, xi măng, cát, thạch anh... đồng chất với gỗ mà máy soi chiếu không phát hiện được. Cũng trong những tháng cuối năm, tiếp tục phát hiện gần 6.000kg ngà voi (tương đương 300 con voi bị giết hại) trong đó có những cặp sừng nặng đến 60kg được vận chuyển trái phép qua Cát Lái.Báo Tuổi Trẻ kể: Năm học mới, hơn 1.200 học sinh Việt kiều ở Campuchia sang Việt Nam đi học. Chính quyền địa phương đã hỗ trợ phao, bố trí đò đưa rước các em......Theo ông Thái Kim Khải - trưởng Phòng GD-ĐT huyện An Phú, tính đến ngày 5-9, toàn huyện có 1.210 học sinh Việt kiều ở nước bạn Campuchia qua VN học tập ở các xã như: Khánh An, Quốc Thái, Phú Hữu và thị trấn Long Bình.Báo Thanh Niên kể: Chen nhau giật 'cô hồn' náo loạn trên đường phố Sài Gòn.Chiều 5.9, một gia đình người Hoa ở góc đường Phùng Hưng - Trần Hưng Đạo (quận 5) bày mâm cúng thì ở phía bên ngoài đã có hàng trăm người tụ tập trước mâm lễ, chờ 'giật cô hồn'. Đây là thói quen của nhiều người dịp rằm tháng bảy.Từ 15 giờ chiều, hàng trăm người mang theo vợt, túi tụ tập về trước nhà một gia đình người Hoa để chờ giật “cô hồn”. Vật phẩm 'giật' là các tờ tiền Việt có mạnh giá từ 5 trăm đồng đến 20 ngàn.Báo Hà Nội Mới kể về Biên Hòa: Quốc lộ 51 ngập như sông, giao thông chia cắt.Tối 5-9, sau trận mưa lớn, quốc lộ 51, đoạn qua phường Long Bình Tân (TP Biên Hòa, Đồng Nai), bị chia cắt do nước ngập hơn 1m, hàng loạt xe chết máy giữa đường, người dân phải lội bì bõm về nhà...Khoảng 19h30, QL51 đoạn trước cây xăng Tín Nghĩa Long Bình Tân (phường Long Bình Tân) bị ngập sâu hơn 1m, nước lênh láng như sông. Hàng trăm mét dải phân cách "mất tích" dưới làn nước.Báo Kiến Thức cảnh báo lửa gạt: Cục Quản lý cạnh tranh - Bộ Công Thương vừa đưa ra cảnh báo về việc một số người được thông báo trúng thưởng trên Facebook nhưng nhận được toàn hàng giả.Cục Quản lý cạnh tranh đưa ra báo cáo về một số vụ việc gian lận thương mại trong tháng 8. Nổi bật là vụ việc người tiêu dùng nhận được thông báo trúng thưởng giá trị lớn qua điện thoại và Facebook. Thông qua tin nhắn Facebook, một số người đã nhận được thông báo trúng thưởng xe máy SH, điện thoại iPhone, số tiền trị giá 100 triệu đồng…Dĩ nhiên, toàn hàng giả.