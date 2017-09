Rút Ruột, Mìn Giả, VN Pharma, Nhà Báo, Công An...

Xuân NiệmThuốc giả thì cứ bảo là thuốc thật nhưng kém chất lượng, trong khi đó công an nói mìn giả là mìn giả, hình như không ai dám nói đó là mìn thiệt nhưng kém chất lượng.Báo Tuôi Trẻ kể chuyện: Dùng mìn giả vào HD Bank cướp 200 triệu đồng...Chiều 1-9, Huyện ủy, UBND, Bộ chỉ huy quân sự và Công an huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) cùng đại diện chi nhánh ngân hàng HD Bank tổ chức họp báo thông tin vụ cướp táo tợn tại ngân hàng này..Trưa cùng ngày, tại chi nhánh giao dịch của Ngân hàng HD Bank ở khu phố 3, thị trấn Gia Ray (Xuân Lộc, Đồng Nai) đã xảy ra vụ cướp táo tợn. Nghi can đã dùng mìn giả, mã tấu uy hiếp các nhân viên ngân hàng cướp hơn 200 triệu đồng.Tại buổi họp báo, thượng tá Cao Xuân Hoa - phó trưởng Công an huyện Xuân Lộc cho biết nghi can là một nam thanh niên khoảng 24 tuổi, dáng cao, gầy, mặc áo khoác xanh đen, đi xe máy không biển số....Báo Thanh Niên kể chuyện công an nghèo thê thảm: Từ đầu năm đến nay, hàng chục công an xã, ấp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã làm đơn xin nghỉ việc để ra ngoài làm công nhân, bảo vệ nhằm bảo đảm cuộc sống gia đình.Đại tá Lê Tôi Sủng, Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, cho biết hầu hết công an xã nghỉ việc vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, phụ cấp quá ít. “Mỗi tháng, một công an xã chỉ có 1,6 - 1,7 triệu đồng tiền phụ cấp, không có tiền lương thì sao đủ sống.Trong 7 tháng đầu năm, tại địa phương có hơn 60 trường hợp công an xã, công an ấp nghỉ việc để ra ngoài làm công nhân, bảo vệ, phụ việc nhà giúp gia đình”, ông Sủng cho hay.Như thế, đó là công an lương thiện... vì nghèo.Báo Người Lao Động kể về “Vụ án VN Pharma: Em chồng mà nói không giúp cũng khó!”Dự thảo Luật Phòng chống tham nhũng (sửa đổi) sắp trình Quốc hội trong thời gian tới sẽ quy định những đối tượng kiểm soát lợi ích như em chồng, em dâu, chị dâu,… của người đứng đầuTrả lời báo chí, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho rằng em chồng làm Phó Giám đốc phụ trách đầu tư của Công ty CP VN Pharma (VN Pharma) thì bà không vi phạm quy định của Luật Phòng chống tham nhũng (PCTN) vì em chồng không được xem là "người thân" (vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con - PV), bà cũng không can thiệp hay biết gì về công việc kinh doanh của em chồng và cũng không có liên quan đến việc kinh doanh này. Tuy nhiên, lập luận của bộ trưởng không thuyết phục được đại biểu Quốc hội (ĐBQH), giới chuyên gia vì vậy Luật PCTN (sửa đổi) đang được xây dựng sẽ phải lấp kẽ hở này.Than ôi, làm dâu khó lắm, hỏi quý bà thì biết: sợ nhất là mẹ chồng, sau là sợ em chông...Báo SGGP kể về Cà Mau: Đề nghị xử lý đơn vị thi công “rút ruột” khi làm đường...Ngày 1-9, ông Nguyễn Thanh Sử, Trưởng Phòng kinh tế và hạ tầng huyện Ngọc Hiển (tỉnh Cà Mau), cho biết đã đề nghị UBND huyện xử lý Hợp tác xã nuôi hàu lồng Đất Mũi vì thi công đường không đúng với thiết kế được duyệt.Đồng thời, cũng đề nghị kiểm điểm, xử lý đối với chủ đầu tư là Chủ tịch UBND xã Đất Mũi. Hiện UBND huyện Ngọc Hiển đang xem xét xử lý.Theo phản ánh của người dân, công trình xây dựng lộ bê tông ấp Cái Xếp (từ cầu Kênh Cụt đến nhà ông Bườm, xã Đất Mũi) làm bằng nguồn vốn ngân sách và huy động vốn trong dân, chiều dài trên 1,8 km, tổng mức đầu tư trên 1,5 tỉ đồng nhưng mới đưa vào sử dụng khoảng một năm đã có dấu hiệu xuống cấp, nhiều đoạn bị lún, nứt. Người dân cho rằng đơn vị thi công là Hợp tác xã nuôi hàu lồng Đất Mũi khi làm đường đã “rút ruột” công trình.Bản tin Infonet kể: Hội Nhà báo Đà Nẵng lên án hành động nguy hiểm đe dọa, uy hiếp PV Infonet.Chiều 1/9, ông Nguyễn Văn Lưỡng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo TP Đà Nẵng đã ký công văn số 37/HNB gửi Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng, Công an Đà Nẵng, Phòng An ninh văn hóa (PA 83, Công an Đà Nẵng) về việc PV báo Infonet bị đe dọa, uy hiếpCông văn 37/HNB nêu rõ, ngày 29/8, Hội Nhà báo TP Đà Nẵng nhận được đơn trình báo khẩn cấp của nhà báo Đặng Thanh Hải (bút danh Hải Châu), hội viên Hội Nhà báo Việt Nam, phóng viên thường trú báo điện tử Infonet tại Đà Nẵng, về việc tối 25/8 bị kẻ lạ ném luyn vào nhà và ngày 27/8 tiếp tục bị kẻ lạ gửi tin nhắn đe dọa.Báo Kiến Thức kể: Phát hiện hàng loạt vi phạm tại Ngân hàng nhà nước.Thanh tra Chính phủ chỉ ra hàng loạt vi phạm trong công tác thanh tra, giám sát và phòng chống tham nhũng tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.Pháp luật TPSG đưa tin về việc phát hiện hàng hoạt vi phạm tại Ngân hàng Nhà nước:Chiều 1/9, Thanh tra Chính phủ (TTCP) thông báo Kết luận thanh tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong công tác thanh tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN).Theo đó, công tác giám sát từ xa của NHNN chưa tổng hợp và phân tích sâu sắc các báo cáo của tổ chức tín dụng để đánh giá chính xác các nội dung: diễn biến về cơ cấu tài sản nợ và tài sản có; chất lượng tài sản có; vốn tự có; tình hình thu nhập, chi phí và kết quả kinh doanh; việc thực hiện quy định về các tỉ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động tổ chức tín dụng và các quy định pháp luật khác.