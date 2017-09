Tựu Trường, Vu Lan, BOT, Sạt Lở, Dạy Chữ…

Xuân NiệmVậy là vào năm học mới… nhằm trong mùa lễ Vu Lan, mới biết lòng mẹ cha đi theo bước trẻ…Bản tin Infonet ghi nhận về buổi sáng ngày 5/9/2017, với 21 triệu học sinh cả nước tựu trường dự Lễ khai giảng năm học mới 2017 - 2018. Theo chủ trương của Bộ GD&ĐT, lễ khai giảng diễn ra đồng loạt, trong không khí vui tươi của ngày hội. Cả nước thống nhất tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2017-2018 vào 7h30 phút, ngày 05 tháng 9 năm 2017.Báo Giác Ngộ kể: Bạn trẻ mang hoa hồng xuống đường nhân lễ Vu lan. Đó là chương trình “Hoa hồng xuống phố” do CLB Hạnh Nguyện (TP.HCM) thực hiện đặc biệt gây sự chú ý đến toàn thể các bạn trẻ hướng tâm về hai đấng sanh thành.Theo đó, chiều 3-9, dù còn thời gian diễn ra kỳ nghỉ lễ nhưng gần 50 bạn trẻ đã tập trung về Trường THCS Châu Văn Liêm (Q.Phú Nhuận, TP.SG) tham gia chương trình “Hoa hồng xuống phố” lần 5.Báo Tuổi Trẻ kể: Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu và Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất sau soát xét và bỗng nhiên lời thêm 142 tỉ đồng.Báo cáo soát xét giữa niên độ cho kỳ 6 tháng kết thúc ngày 30-6 vừa qua của Sabeco cho thấy có nhiều khoản chênh lệch so với báo cáo tự lập trước đó.Báo Người Lao Động ghi nhận về vụ đưa tiền lẻ ở BOT Cai Lậy: Công an mời tài xế lên làm việc.Công an huyện Cai Lậy cho biết quan điểm công an huyện là không xử lý tài xế trả tiền lẻ khi qua trạm thu phí mà chỉ hỏi thăm sự việc thế nào thôi.Liên quan đến việc "xử" tài xế đưa tiền lẻ qua trạm thu phí Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, đại tá Nguyễn Việt Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang khẳng định: Không có nhận văn bản nào của BOT Cai Lậy đề nghị công an tỉnh xử lý tài xế đưa tiền lẻ mua phí để phản đối trạm thu phí đặt sai chỗ và giá phí cao."Nếu có nhận văn bản đó, chúng tôi cũng không đồng ý quan điểm xử lý tài xế đưa tiền lẻ, bởi quy định pháp luật không cấm" - đại tá Hùng nói.Báo Thanh Niên kể chuyện Cần Thơ: Phát hiện điểm đánh bạc trá hình có người Trung Quốc tham gia tổ chức.Ngày 4.9, thông tin từ Công an TP.Cần Thơ cho biết vừa kiểm tra hành chính một số tụ điểm nghi vấn lợi dụng kinh doanh trò chơi điện tử để tổ chức đánh bạc trái phép, có sự tham gia tổ chức của một số người Trung Quốc.Qua kiểm tra, cơ quan công an đã phát hiện 2 tụ điểm vui chơi giải trí gồm điểm Game giải trí 777 thuộc Công ty TNHH MTV 777 ở số 127 Trần Văn Khéo, P.Cái Khế và điểm Game Minh Thiện ở số 130 Nguyễn Văn Cừ, P.An Khánh, cùng Q.Ninh Kiều (TP.Cần Thơ).Sốt xuất huyết kinh hoàng Sài Gòn. Báo SGGP kể: Tính từ đầu năm 2017 đến 15-8, tại TPHCM có 12.406 ca sốt SXH, tăng hơn 27,7% so với cùng kỳ. Trong số này, có đến 4 ca tử vong ở các quận 5, 12, quận Bình Tân và Bình Thạnh.Bản tin VOV ghi nhận: Tiếp tục sạt lở trên Quốc lộ 279, giao thông tê liệt hoàn toàn.Mưa lớn tiếp diễn khiến tuyến Quốc lộ 279 huyết mạch của tỉnh Điện Biên lại xảy ra sạt lở nghiêm trọng khiến giao thông tê liệt.Vào khoảng 20h tối 4/9, tại Km11+300, Quốc lộ 279, thuộc địa phận bản Bánh, xã Chiềng Sinh, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên, một khối lượng đất đá cực lớn từ ta luy dương với khối lượng ước tính sơ bộ lên đến hơn 40.000m3 đã đổ sập xuống trên suốt chiều dài hơn 80m nền đường.Báo Giáo Dục VN kể về các lớp vùng sâu, vùng xa Thanh Hóa: Thầy cô băng rừng, vượt suối vận động học sinh đến trường sau mưa bão.Cảnh thầy cô Trường Tiểu học Yên Thắng 1, cấp 2 Yên Thắng băng rừng, vượt suối vận động học sinh đến trường sau những ngày mưa bão khiến nhiều người khâm phục. Bản Vịn (xã Yên Thắng) là một trong những khu vực khó khăn nhất của huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa. Khu vực này nằm biệt lập sau những dãy núi, đồi, cách trung tâm xã Yên Thắng khoảng 10 km và cách thị trấn Lang Chánh khoảng 30 km.Bản tin VTC kể: Dân dùng đá chặn giữa đường, ngăn tài xế né trạm BOT Biên Hòa…Nhiều người dân sống gần trạm thu phí Biên Hòa đã dùng những hòn đá lớn, đặt giữa đường dân sinh để ngăn các phương tiện 4 bánh qua lại.Liên quan đến việc trạm BOT Biên Hòa đặt 'nhầm chỗ', vừa qua, những hộ dân sống trên 2 con đường dân sinh thuộc xã Trung Hòa (huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) đã đặt nhiều tảng đá to ở giữa đường để ngăn các phương tiện qua lại trên tuyến đường này.Đường tránh TP Biên Hòa có chiều dài hơn 12 km, do công ty Công ty CP đầu tư Đồng Thuận đầu tư theo hình thức BOT. Sau khi hoàn thành, tuyến đường được đặt tên là Võ Nguyên Giáp và chính thức đi vào hoạt động cách đây hơn 3 năm.Lấy lý do thu hồi vốn, nhà đầu tư đã cho đặt trạm thu phí cách tuyến đường tránh khoảng 10 km, nằm trên Quốc lộ 1 đoạn qua xã Trung Hòa.Báo Lao Động kể về tình hình công nhân dạy chữ cho trẻ em nghèo tại một ngôi chùa ở Bình Dương.Cứ thứ hai đến thứ sáu, từ 19 giờ đến 20 giờ 30 phút, tại ngôi chùa Thiên Phước (KP Nguyễn Trãi, phường Lái Thiêu, TT.Thuận An, Bình Dương) lớp học miễn phí mở ra dành cho trẻ em nghèo bởi những người công nhân, nhân viên làm việc tại KCN Việt Hương, Việt Nam - Singapore. ...Bản tin Lao Động ghi lời chị Huyền Trang (sinh năm 1991, quê Cà Mau, đang làm việc tại Cty TNHH bao bì Fuhua, KCN Việt Hương, Bình Dương) tâm sự: “Lớp học miễn phí cho trẻ em nghèo nhóm tôi mở ra, mới hoạt động từ 1.7.2017. Xuất phát từ mong muốn giúp đỡ các em biết chữ, hiểu biết hơn và sau này có thể học cao hơn để thay đổi cuộc sống. Tôi sống và làm việc ở đây khoảng 10 năm, trước đây, khi học hết cấp 3 rồi lên đây làm công nhân, sau nhiều năm phấn đấu, công việc hiện tại cũng tốt hơn, nhìn những đứa trẻ lang thang, không được học vì nhiều lý do nên tôi muốn giúp đỡ chúng. Ngày xưa vì gia đình tôi nghèo, không được đi học nên bây giờ nhìn các em, tôi thương lắm”....