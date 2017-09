Đường Sắt, 2 Nhà Sư Tại Gia, Em Bí Thư, Sạt Lở...

Xuân NiệmCâu chuyện 2 nhà sư hát dòng nhạc Bolero tuyệt vời lên đài truyền hình dự thi bây giờ hóa ra không phải nhà sư thật, chỉ là người tự tu trong một ngôi chùa ngoài luồng...Trước tiên là chuyện “Thiếu vốn, Đường sắt Cát Linh - Hà Đông “phá sản” kế hoạch chạy thử”... Theo VOV, lẽ ra theo kế hoạch, 2 tuần nữa, đường sắt Cát Linh - Hà Đông sẽ chạy thử. Tuy nhiên phương án này gần như “phá sản” vì thiếu vốn....Nguyên nhân được tổng thầu đưa ra là thiếu vốn.Thứ trưởng Bộ GTVT cho hay dự án đang vướng mắc về khâu giải ngân số tiền hơn 250 triệu USD từ hiệp định bổ sung thêm vốn. Số kinh phí này bị chậm do các thủ tịch pháp lý từ các bộ ngành, Ngân hàng Xuất nhập khẩu Trung Quốc. Tuy nhiên, tổng thầu phải đảm bảo tiến độ dự án theo như đã cam kết, không thể để tình trạng hạng mục nào cũng dở dang nhưng lại không thi công.Có vẻ như cán bộ VN rút ruột quá nhiều, nên tổng thầu thiếu vốn? Hya vì Trung Quốc gây khó dê? Hay cả hai?Trong khi đó, Báo Giác Ngộ ghi lời HT.Thích Minh Thiện, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An cho biết: “Ngay khi đọc thông tin trên báo chí nói về hai sư thầy “triệu view”, gây sốt mạng xã hội xuất hiện trên một trò chơi truyền hình, là đang tu tại chùa Bồng Lai, tỉnh Long An, không chỉ Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Long An mà Tăng Ni, Phật tử thuần thành của tỉnh Long An đều rất bức xúc”.HT.Thích Minh Thiện khẳng định: “Bồng Lai là am cốc tự phát, không thuộc sự quản lý của GHPGVN tỉnh Long An”. Vị giáo phẩm chịu trách nhiệm đứng đầu trong việc quản lý mọi hoạt động của Phật giáo tại tỉnh Long An cũng nhấn mạnh: “Hai người có tên Lê Thanh Hoàn Nguyên (sinh năm 1990) và Lê Thanh Nhất Nguyên (sinh năm 1991) mà báo chí giới thiệu là đang tu tại chùa Bồng Lai (Đức Hòa, Long An); cùng với người mà báo chí gọi là Hòa thượng Thích Tâm Đức là những danh xưng tự phong. Ba cá nhân này giả dạng nhà tu, đã có những việc làm sai trái, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, sự trang nghiêm của Giáo hội tỉnh Long An”.Trong khi đó, bản tin VTC kể chuyện Quảng Trị: Từ giáo viên cấp 2, em gái ruột của Bí thư Huyện ủy Hướng Hóa thi đỗ công chức và giữ chức vụ Ủy viên Kiểm tra Huyện hủy, sau đó được đề xuất quy hoạch cùng lúc 7 chức danh chủ chốt trong huyện.Sau lùm xùm bổ nhiệm con trai Phó Bí thư huyện sai quy định, dư luận huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) lại tiếp tục xôn xao về quan lộ "thần tốc" của bà Hồ Thị Thanh Hải (SN 1979, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Hướng Hóa). Được biết, bà Hải là em gái ruột của bà Hồ Thị Lệ Hà - Bí thư Huyện ủy Hướng Hóa.Báo Tuổi Trẻ ghi kết quả thanh tra “Bộ GD-ĐT khẳng định có tình trạng lạm thu”...Sau phản ánh của dư luận về tình trạng lạm thu đầu năm học, Thanh tra Bộ GD-ĐT đã kiểm tra đột xuất tại Hà Nội, Hải Phòng, Hà Tĩnh và Nghệ An....Theo kết quả làm việc của các đoàn thanh tra, ngoài khoản thu bắt buộc và thu hộ (học phí và bảo hiểm y tế), các trường trong diện đoàn kiểm tra đến làm việc còn thu các khoản thỏa thuận như tiền học hai buổi trên ngày, tiền chăm sóc bán trú, tiền cơ sở vật chất phục vụ bán trú; tiền đồng phục, tiền tiếng Anh với giáo viên nước ngoài, tiền kỹ năng sống, tiền sổ liên lạc điện tử, tiền bảo hiểm thân thể, tiền quỹ hội chữ thập đỏ, tiền quỹ khuyến học, tiền quỹ đoàn thanh niên, tiền quỹ lớp, tiền quỹ hội cha mẹ học sinh trường; Tiền dạy thêm học thêm, tiền sử dụng điều hòa, tiền vở viết, tiền vở bài tập thực hành, tiền sách giáo khoa, tiền sửa chữa trong trường, tiền quỹ đồng hành cùng bạn đến trường, tiền quỹ đội, báo đội, tiền đề và giấy kiểm tra; Tiền lao công, tiền tạp phí, tiền gửi xe, tiền ủng hộ cơ sở vật chất, tiền học ngoại khóa, tiền trải nghiệm theo chuyên đề, tiền mua máy chiếu, tiền lắp đặt điều hòa, tiền hỗ trợ bàn ghế…Baó SGGP kể chuyện Kiên Giang: Nỗi lo sạt lở đê biển...Kiên Giang có bờ biển dài khoảng 200km (từ Mũi Nai, thị xã Hà Tiên đến rạch Tiểu Dừa, huyện An Minh). Đó là một lợi thế để khai thác tiềm năng du lịch, nuôi trồng thủy sản… thúc đẩy kinh tế phát triển.Tuy nhiên, thời gian qua tình trạng sạt lở đê biển ngày càng lan rộng và tốc độ dữ dội, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất và sinh hoạt của người dân. Phòng chống sạt lở đê biển đang rất cấp bách.Báo Dân Việt ghi nhận “Đề xuất tăng thuế GTGT: Có lợi trước mắt, thất thu về sau”...Đề xuất của Bộ Tài chính về tăng thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với đa số mặt hàng tiêu dùng từ 10% lên 12% vào năm 2019 và nhiều loại hàng hoá ưu tiên như nước sạch, thiết bị y tế, giáo dục từ 5% lên 10% đang chịu phản ứng nhiều chiều từ dư luận.Bản tin VnExpress kể chuyện Sài Gòn: Chung cư 50 tuổi ở trung tâm Sài Gòn bị cưỡng chế...Xuống cấp nghiêm trọng và có thể sập bất cứ lúc nào, chung cư Cửu Long bị quận 1 tháo dỡ để xây mới, tái định cư tại chỗ.Sáng 18/9, hàng chục người thuộc đoàn cưỡng chế của UBND quận 1 đến chung cư Cửu Long 128 đường Hai Bà Trưng (phường Đa Kao).Hầu hết các bức tường của tòa chung cư cao ba đều bong tróc, loang lổ rêu, nhiều mảng gạch vữa rơi vương vãi khắp nơi. Các căn hộ đều có diện tích nhỏ, phòng ẩm thấp, nên người dân xây thêm "chuồng cọp" xập xệ... khiến chưng cư này được ví là "khu ổ chuột" trên cao.