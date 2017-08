Nam Hàn Gặp Nan Đề Về Dân Số

SEOUL, Nam Hàn -- Dân sô Nam Hàn gặp nhiều nan đề...KBS loan tin rằng theo báo cáo "Xu hướng dân số tháng 6" do Cục thống kê quốc gia công bố vào hôm 23/8, số trẻ sơ sinh chào đời trong tháng 6 vừa qua đạt 28.900 trẻ, giảm 4.000 trẻ so với tháng 6 năm ngoái, tương đương mức giảm 12,2%, mức thấp nhất tính theo tháng 6 các năm kể từ sau khi Nam Hàn bắt đầu thống kê liên quan từ năm 2000. Đây cũng là tháng thứ 19 liên tiếp kể từ tháng 12 năm 2015, số trẻ sơ sinh chào đời giảm so với cùng kỳ năm trước.Số trẻ sơ sinh trong cả quý II năm nay đạt 89.600 trẻ, giảm 12.900 trẻ so với cùng kỳ năm 2016, tức giảm 12,6%. Tổng tỷ suất sinh trong quý II là 0,26 trẻ, giảm 0,04 trẻ so với quý II năm trước. Tổng tỷ suất sinh là dự đoán số trẻ bình quân mà một phụ nữ sẽ sinh ra trong cả đời của người đó.Nếu chuyển đổi tổng tỷ suất sinh quý II sang theo năm thì tổng tỷ suất sinh đạt 1,04 người. Tổng tỷ suất sinh trong năm ngoái là 1,17 người, trong khi tổng tỷ suất sinh thấp kỷ lục là đạt 1,08 người vào năm 2005.Trong một tin liên quan, số cặp kết vợ chồng kết hôn trong tháng 6 đạt 22.300 cặp, giảm 2.000 cặp so với một năm trước (8,2%). Tổng số cặp kết hôn trong quý II cũng giảm 3.300 cặp (4,5%) so với cùng kỳ năm ngoái.Bản tin khác cũng cho biết rằng dự báo hộ gia đình một người sẽ là mô hình gia đình chủ đạo vào năm 2026.Cục thống kê quốc gia Nam Hàn cho biết căn cứ theo số liệu năm 2015, số hộ gia đình có bố mẹ sống chung với con cái chiếm tỷ trọng lớn nhất trong số các loại hình hộ gia đình Nam Hàn với 32%. Tuy nhiên, tới năm 2045, tỷ trọng hộ gia đình loại này dự kiến sẽ giảm xuống 16%. Trong khi đó, tỷ trọng hộ gia đình một người sẽ vượt mức 36%, trở thành loại hình hộ gia đình chiếm số lượng đông đảo nhất.Cục thống kê quốc gia bổ sung rằng trên thực tế, hộ gia đình một người sẽ trở thành loại hình hộ gia đình chính tại toàn bộ các tỉnh, thành trên toàn quốc vào năm 2026. Do đó, dù dân số Nam Hàn dự kiến sẽ tăng lên đỉnh điểm vào năm 2031 trước khi giảm dần, số hộ gia đình sẽ vẫn tiếp tục tăng cho tới năm 2043.Đặc biệt, do hiện tượng già hóa dân số, tới năm 2045, hơn một nửa số hộ gia đình một người trên toàn quốc là công dân trên 60 tuổi.Độ tuổi của chủ hộ ngày một tăng khiến độ tuổi trung vị của chủ hộ (tức độ tuổi ở mức giữa khi sắp xếp chủ hộ theo thứ tự tuổi tác) sẽ tăng từ khoảng 50 tuổi trong năm 2015 lên 64 tuổi vào năm 2045. Đặc biệt, độ tuổi trung vị của chủ hộ ở tỉnh Nam Jeolla được cho là sẽ đạt trên 70 tuổi trong khoảng thời gian này.