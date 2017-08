Tăng Lương, Bão, Theo Dõi, Sập Trường, Nhầm Con...

Vậy là Sài Gòn sẽ tăng lương cán bộ, công chức? Hay chỉ là hứa hẹn cho nghe êm tai người Sài Gòn? Hay vì tiền Việt kiều gửi về Sài Gòn nhiều hơn các nơi khác?Báo Tuổi Trẻ cho biết Sài Gòn đã đề nghị tăng gấp đôi lương cán bộ, công chức.Theo Bí thư Thành ủy TP.SG Nguyễn Thiện Nhân, năng suất lao động của công chức TP.SG cao gấp 1,5 lần cả nước thì lương bình quân của họ có cao gấp 2 lần cũng là điều hợp lý.Đề nghị này được Nguyễn Thiện Nhân đưa ra trong dự thảo trình bày tại hội nghị Thành ủy TP.SG ngày 18-8.Trong dự thảo, cùng với các đề xuất về đặc thù trong điều tiết ngân sách, quy hoạch, Bí thư Nhân còn đưa ra đề xuất TP được tự chủ đối với biên chế của bộ máy hành chính và thu nhập của đội ngũ cán bộ, công chức và người làm việc trong các cơ quan quản lý nhà nước.Bản tin Zing kể về bão: Một người chết, 800 ngôi nhà bị sập đổ và hư hỏng do bão số 6.Do ảnh hưởng của bão số 6, một người phụ nữ ở Yên Bái bị sét đánh chết. Lốc, vòi rồng làm gần 800 ngôi nhà ở Lao Cai bị sập, tốc mái, hư hỏng.Sáng 24/8, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai cho biết do ảnh hưởng của bão số 6, lốc, vòi rồng, mưa dông đã xuất hiện ở một số tỉnh miền núi phía Bắc như Lào Cai, Yên Bái.Báo Kiến Thức kể chuyện Bắc Giang: Sau khi quan hệ tình dục với cô gái bán bảo hiểm, một cụ ông 58 tuổi ở Bắc Giang đã tử vong.Sáng 24/8, Công an huyện Hiệp Hòa (tỉnh Bắc Giang) cho biết, đơn vị đang điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của cụ ông 58 tuổi (ở thị Trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) sau khi gặp gỡ cô gái bán bảo hiểm.Trước đó, công an huyện Hiệp Hòa nhận được tin báo về vụ việc vào chiều 23/8.Báo Thanh Niên kể rằng công an truy tố kẻ bán phần mềm theo dõi ngoại tình.Huỳnh Ngọc Đến thành lập Công ty TNHH dịch vụ thương mại cung cấp thông tin 24h để cung cấp dịch vụ cài đặt phần mềm nghe lén và lấy cắp dữ liệu. Đa số khách hàng của Đến mua để theo dõi vợ hoặc chồng.Ngày 23.8, Viện KSND tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Huỳnh Ngọc Đến (35 tuổi, ngụ xã Bà Điểm, H.Hóc Môn, TP.SG) về tội truy cập bất hợp pháp vào mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số của người khác.Báo Tiền Phong kể về Hà Nội: Sập tường trường tiểu học, nhiều người may mắn thoát nạn.Trong lúc thi công phá dỡ khu nhà 3 tầng trường tiểu học Đồng Tâm (đường Đại La, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội), một bức tường lớn đổ sập xuống đường.Khoảng 22h15 ngày 23/8, các công nhân tiến hành phá dỡ khu nhà 3 tầng của trường tiểu học Đồng Tâm nằm sát ngõ 128C Đại La (phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội).Đến khoảng 22h15 bất ngờ một mảng tường lớn đã bất ngờ đổ sập xuống phần đường đi lại của ngõ 128C. May mắn, vào thời điểm trên vắng người nên đã không xảy ra sự việc đáng tiếc. Tuy nhiên, vụ việc khiến gạch, vữa chắn ngang lối đi, giao thông gặp khó khăn. Ngoài ra vụ việc cũng làm hư hỏng cánh cửa sắt của một ngôi nhà ven ngõ 128C.Bản tin TTXVN kể rằng theo Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Cửa Việt-Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết: Đến 12 giờ 30 phút ngày 23/8, đơn vị đã cứu hộ 2 ngư dân trên tàu cá gặp nạn trôi dạt trên biển vào bờ thành công.Trước đó, vào 15 giờ ngày 22/8, ngư dân Nguyễn Quang Hào (sinh năm 1967) và Nguyễn Xuân Quý (sinh năm 1950), cùng trú tại xã Gio Hải, huyện Gio Linh cùng nhau ra khơi đánh bắt cá trên chiếc thuyền nan lắp máy công suất 0,8 CV.Báo Pháp Luật kể về tình hận: Nghe tiếng kêu cứu thảm thiết, mọi người phá cửa vào trong phát hiện nam thanh niên nằm bất động trên giường, có một con dao cắm trên ngực.Chiều 23-8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng xảy ra tại phòng trọ thuộc khu phố Bình Giao (phường Thuận Giao, thị xã Thuận An). Nạn nhân được xác định là chị Tăng Thị Thanh Tuyền (28 tuổi, quê Sóc Trăng) và anh Nguyễn Trung Tuấn (26 tuổi, quê Bến Tre).Báo Khám Phá kể: "5 năm trước bị trao nhầm con, giờ nhận lại con ruột nhưng không thể vứt bỏ con nuôi"...Sau khi về với cha mẹ đẻ, hai đứa trẻ trong vụ bệnh viện trao nhầm con ở Bình Phước đã sống chung, trở thành chị em thân thiết.Báo Người Lao Động kể về Nha Trang: Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản yêu cầu Trường THCS và THPT iSchool Nha Trang ngừng ngay việc giảng dạy học sinh lớp 1 kể từ ngày 23-8.Trường THCS và THPT iSchool Nha Trang (trường iSchool Nha Trang) từ năm 2014 được phép tuyển sinh, tổ chức hoạt động giáo dục ở 2 cấp THCS và THPT.Nhưng lớp 1 thì chưa có giấy phép, thế nê, báo NLĐ kể: “từ ngày 7-8, trường đã tổ chức tuyển sinh và giảng dạy 3 lớp 1, với 78 học sinh vào học...” và Sở yêu cầu ngưng ngay.Hà Nội thu phí, theo báo Hà Nội Mới: Hầu hết học sinh trên địa bàn Hà Nội đã tới trường từ gần 2 tuần qua. Trong câu chuyện về năm học mới, thu - chi vẫn là đề tài thu hút sự quan tâm của phụ huynh, “nóng” nhất là các khoản thu ngoài học phí. Bởi vậy, minh bạch trong thu - chi là nút thắt cần tháo gỡ nhất để tạo sự đồng thuận ngay từ thời điểm này...Vấn đề khiến phụ huynh bận tâm nhất không hẳn là học phí, mà là các khoản thu ngoài học phí như tiền học bán trú, học 2 buổi/ngày, nước uống, học phẩm…Bản tin Infonet kể về: Tâm sự cay đắng của giáo viên “đổi tình” để được…vào biên chế...“Ngoài tôi ra, nhiều giáo viên khác cũng phải đánh đổi không chỉ tiền và cả những thứ khác nhau chỉ để được “vào biên chế”, cô N.TT xót xa.Câu chuyện cay đắng của một giáo viên chấp nhận quan hệ với thầy hiệu phó để được vào biên chế đã khiến dư luận dậy sóng những ngày qua....Đọc mà buồn cho dân tộc mình...