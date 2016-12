Đức: Xe Tải Nặng Lao Vô Chợ, 12 Người Chết, 48 Bị Thương

BERLIN, Đức quốc -- Một xe vận tải hạng nặng đã lao vào ngôi chợ giáng sinh Berlin hôm Thứ Hai, laà chết 12 người, gây bị thương 48 người.Chính phủ Đức gọi đây là cuộc tấn công cố ý.Chính phủ Mỹ nói rằng đây “có vẻ là khủng bố tấnc ông.”Tổng Thống đắc cử Donald Trump đi xa hơn, gọi đây là “trận khủng bố tấnc ông kinh hoàng” trong bàn văn chỉ ra rằng chủ mưu là khủng bố Hôì giáo và Nhà nước Hồi giáo ISIS.Báo The Guardian nói rằng một nghi can đã bị bắt, cảnh sát đang xem xét coi có phải y là tài xế.Một người ngồi ghế hành khách trên xe vận tải naỳ chết.Báo New York Times nói rằng xe vận tải này lao vào chợ Giáng sinh xa tới 250 feet (76.2 mét), gần ngôi nhà thờ lịch sử Kaiser Wilhelm Memorial Church.Xe vận tải hạng nặng này thuộc về một công ty Ba Lan. Công ty này nói tài xế 37 tuổi của công ty dự định chở thép từ Ý sang Berlin, nhưng được dặn từ công ty đón nhận là hãy chờ ở Berlin và gỡ hàng xuống sáng Thứ Hai.Rồi công ty nói là mất liên lạc với tài xế lúc 3 giờ chiều.Trận tấn công xảy ra chưa tới 1 tháng sau khi Bộ Ngoại Giao Mỹ cảnh giác du khách Mỹ tới thăm chợ Châu Âu hãy coi chừng.