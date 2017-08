Hạ Độc, Sư Phạm, Cháy, Thư Viện, SG Ô Nhiễm...

Nhan sắc không có sóng gió, nhưng có thể làm chìm đắm người... Với một ông cụ 70 tuôi ở Nghệ An (không phải chuyện ông cụ nhiều người đang tôn thờ)... nhan sắc là ly bia pha thuốc trừ sâu và giá để trả là cái chết.Báo Tiền Phong kể rằng công an Nghệ An đã bắt bà N.T.T (SN 1974, trú xã Thanh Chi, Thanh Chương) để điều tra. Trước đó, vào ngày 9/8, Công an huyện Thanh Chương nhận được thông tin từ gia đình ông N. V. P. (SN 1947, trú tại xã Thanh Tiên, huyện Thanh Chương) về việc ông này bị ngộ độc thuốc trừ sâu, nghi có người hãm hại.Công an huyện Thanh Chương triệu tập N.T.T lên làm việc. Tại đây, T. khai nhận, cách đây 3 năm giữa bà ta và ông P. có nảy sinh quan hệ tình cảm. Thời điểm đó, cả hai đều đã li thân. Do ông P. tung tin về mối quan hệ của hai người và khoe rằng người tình sẽ sinh con cho mình khiến T. rất tức giận.Chiều 8/8, T. gọi điện rủ ông P đi uống bia. Sau đó, bà ta mang theo lọ thuốc trừ sâu đến chỗ hẹn. Tại đây, lợi dụng lúc ông P. không để ý, T. bỏ thuốc trừ sâu vào ly bia và ép nạn nhân uống hết.Bản tin TP viết:“Đêm 8/8, khi về nhà, ông P. bắt đầu bị đau bụng, nôn ói. T. biết nhưng không gọi người đưa ông P. đi viện. Đến sáng 9/8, người thân ông P. phát hiện sự việc và đưa ông đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng ngộ độc nặng. Ngày 14/8, nạn nhân tử vong.”Bao1ó Dân Trí kể chuyện đám cháy ở Nghệ An: Đám cháy bùng phát dữ dội ở kho chứa gỗ lúc nửa đêm. Hơn 100 cán bộ chiến sỹ cùng nhiều phương tiện chữa cháy đã được huy động để dập lửa. Đến sáng ngày 14/8, vụ hỏa hoạn cơ bản được khống chế.Vào khoảng 23h30 ngày 13/8, tại xưởng gỗ nằm trong khu vực Công ty TNHH Hoàng Hà Linh (phường Quán Bàu, Tp. Vinh, Nghệ An) xảy ra hỏa hoạn.Thư viện Sài Gòn ra sao? Báo SGGP kể: Thiếu tiền, thiếu sách, thiếu nhân sự...Đánh giá về hệ thống thư viện cơ sở của TP hiện nay được gói gọn trong 5 cái thiếu: trụ sở, trang thiết bị, nguồn sách, nhân sự và cuối cùng là kinh phí hoạt động.Toàn TP Sài Gònhiện có 24 thư viện quận huyện thì chỉ có 9 thư viện là có trụ sở riêng nhưng hết 8 là nhà cấp 4 đã xuống cấp. 15 thư viện còn lại chỉ là 1 phòng đọc sách nhỏ nằm trong khuôn viên trung tâm văn hóa. Thậm chí một số trường hợp còn bị xếp vào góc chân cầu thang, không có đủ không gian để bày sách chứ chưa nói đến các hoạt động chức năng bình thường nhất của một thư viện.Báo Giáo Dục VN đưa ra thông kể: VNcó 58 trường đại học, 57 trường cao đẳng, 40 trường trung cấp có ngành đào tạo giáo viên. Trong đó, có 14 trường đại học, 33 trường cao đẳng và 2 trường trung cấp sư phạm....Theo dự báo, đến năm 2020 cả nước thừa 70.000 cử nhân Sư phạm, đây là một sự lãng phí rất lớn cho toàn xã hội. Việc 70.000 cử nhân sư phạm thất nghiệp mới là dự báo, còn thực tế chưa hẳn đã dừng lại ở con số này....Báo Tuổi Trẻ nêuc âu hỏi: Có ngăn được ô nhiễm đổ về TP.SG?Không chỉ “oằn mình” xử lý lượng nước thải khổng lồ phát sinh trên địa bàn, hằng ngày TP.SG còn phải gánh luôn hàng chục ngàn mét khối nước thải sản xuất, sinh hoạt theo các con kênh, dòng suối hướng từ Bình Dương đổ về.Tuy nhiên, do chất lượng nước đầu nguồn chưa được kiểm soát nên nhiều khả năng những nhà máy xử lý nước thải được đầu tư hàng trăm tỉ đồng ở TP.HCM không xử lý được nguồn nước ô nhiễm phức tạp này.Bản tin Infonet kê chuyện Hà Tĩnh: Rút giấy phép khai thác khoáng sản dự án 160 tỉ, 9 năm không hoạt động.UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định rút giấy phép khai thác khoáng sản tại xã Sơn Thọ, huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) đối với Công ty CP gang thép Hà Tĩnh....Theo quyết định này, lý do thu hồi giấy phép là sau hơn 9 năm, kể từ ngày Giấy phép khai thác khoáng sản có hiệu lực, Công ty cổ phần Gang thép Hà Tĩnh không thực hiện đầu tư khai thác khoáng sản mà không có lý do bất khả kháng; không nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo quy định.Sài Gòn cũng cháy... Bản tin TTXVN kể: Đêm 13/8, hỏa hoạn đã xảy ra tại một công ty may mặc nằm trên đường Tăng Nhơn Phú, quận 9, Thành phố SGCụ thể, vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 13/8, bảo vệ và nhân viên của công ty may mặc có địa chỉ ở số 2/289 B đường Tăng Nhơn Phú, quận 9 (Thành phố SG) phát hiện khói lửa kèm theo nhiều tiếng nổ lớn phát ra từ nhà xưởng.Bản tin VOV kể vê suy tính: Sẽ 'bơm' thêm gần 700.000 tỷ cho nền kinh tế?Hệ thống ngân hàng Việt Nam đang đứng trước khả năng có điều chỉnh lớn về mức độ cho vay năm nay, theo “gợi ý” của Thủ tướng.Cụ thể, tại cuộc họp Thường trực Chính phủ cuối tuần qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đặt vấn đề Thống đốc Ngân hàng Nhà nước tính toán khả năng nâng chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cả năm lên 21-22%.Trước đó, Thủ tướng cũng đã định hướng chỉ tiêu này năm nay cần đạt khoảng 20%, thay vì mức 18% mà Ngân hàng Nhà nước dự tính và cân đối từ đầu năm.Bản tin VTC kể về quán phở lạ nhất Việt Nam: Điều khiển từ xa, phở tự chạy ra mời khách.VTC viết rằng trên Facebook xuất hiện clip ghi lại hình ảnh một quán phở độc đáo tại Yên Bái - một thành phố nhỏ ở Tây Bắc, khiến thực khách đến ăn lần đầu không khỏi ngạc nhiên. Bởi, từ order gọi phở cho đến phục vụ, quán phở này đều sử dụng công nghệ tự động cực kỳ hiện đại. Nhiều thực khách đến ăn còn ví von đây chính là "Phở 4.0".Cụ thể, quán phở được thiết kế với hai dãy bàn được kê song song nhau, giữa hai dãy bàn có một đường băng làm bằng gỗ, cao cách mặt đất khoảng 1m, chiều rộng của đường băng khoảng 40cm. Đây chính là đường ray để máy chở những bát phở thơm ngon, nóng hổi chạy tự động từ nhà bếp ra tới đúng bàn của khách gọi trước đó, rồi dừng lại cho khách bê phở về bàn ăn.