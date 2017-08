Dự Luật Di Trú Mới Sẽ Làm Mất 1 Triệu Việc

WASHINGTON – Dự luật di trú ủng hộ bởi TT Donald Trump sẽ làm Hoa Kỳ giảm sức tăng kinh tế và cắt bớt việc làm ở Mỹ, theo cuộc nghiên cứu của University of Pennsylvania.Nghiên cứu này cho thấy vào năm 2027, dự luật sẽ giảm sức tăng kinh tế 0.7% so với luật đương hữu và sẽ làm mất 1.3 triệu việc làm.Nghiên cứu này phân tích dự luật có tên là Reforming American Immigration for a Strong Economy, tức là RAISE Act, đưa ra bởi các Thượng nghị sĩ Cộng Hòa Tom Cotton của Arkansas và David Perdue của Georgia, và được TT Trump ca ngợi hôm 2/8/2017.Dự luật sẽ cắt phân nửa số lượng di dân hợp pháp vào Hoa Kỳ hàng năm, và lập một hệ thống dựa vào lợi ích (do di dân có thể đóng góp).Bản phân tích nói, mất việc dự kiến xảy ra vì nhân viên Hoa Kỳ không vào được các việc làm sẽ tuyển cho nhân viên ngoại quốc.Tuy nhiên hai Thượng nghị sĩ Cotton và Perdue nói dự luật sẽ làm tăng kinh tế, vì cắt phân nửa di dân sau 10 năm và chỉ nhận vào Mỹ các chuyên viên kỹ thuật cao, điều mà kinh tế Mỹ cần tới.Người ta chưa rõ dự luật sẽ được thông qua hay không.Thực tế, Hoa Kỳ vẫn đang đón nhận các chuyên viên ngành nghề cần thiết. Các bản tin hồi tháng 7/2017 cho biết rằng câu lạc bộ Mar-a-Lago Club của TT Trump tại Florida đã nộp đơn xin phép thuê 70 nhân viên ngoại quốc cho mùa thu này -- lý do, không tìm ra được các chuyên viên có tay nghề như các chuyên viên ngoaị quốc này để làm đầu bếp, hầu bàn và dọn dẹp trong phòng (cooks, waiters and housekeepers).Đơn xin thuê ngoaị kiều đã nộp lên Bộ Lao Động và đăng lên mạng -- ghi trong đơn là xin thuê ngoaị kiều gồm: 15 người dọn dẹp trong phòng, 20 đầu bếp và 35 hầu bàn.Gần đó, câu lạc bộ golf khác của Trump ở Jupiter, Fla. đã xin phép thuê 6 ngoại kiều làm đầu bếp. Đơn gửi lên Bộ Lao Động là bước đầu trong thủ tục xin visa loại H-2B để đưa ngoaị kiều vào Mỹ làm việc từ tháng 10/2017 tới tháng 5/2018.