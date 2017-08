2017-08-11 : Thế giới thiếu Lãnh đạo hay thiếu Đạo đức ?

Cường quốc thiếu nhơn tài, tiểu quốc lắm du côn.

Thượng tắc trách, hạ tắc loạn.

Vắng chủ nhà nhà, gà vọc miêu cơm

Quand le chat dort, les souris dansent

When the cat’s away, the mice will play

Tục ngữ dân gian

Phan Văn Song

1/ Căn nhà thế giới thiếu người hiền, vắng người tài :

Chuyện Đảng cộng sản đương quyền Việt Nam cho công an chìm đi bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, đang tỵ nạn tại Đức mang về nước trong những ngày qua là giọt nước bẫn làm tràn cái ly nước dơ, nước thúi do những hành động, cung cách du côn, vô học của các tên vô loại, thất học, du côn đang cầm quyền trên rất nhiều quốc gia hiện nay : đứng đầu là Xi Jinping, tên đầu xỏ xứ Trung Cộng, bất chấp tất cả những luật lệ, cung cách lễ nghi ngoại giao quốc tế, ỷ thế mạnh một quốc gia có số dân đông nhứt thế giới, có một sức phát triển khá mạnh nhờ biết lợi dụng cái nhìn ngu si ngắn hạn vừa phóng khoán dại dột vừa tham lam ích kỷ của các tập đoàn tư bản chủ nghĩa âu mỹ và quốc tế, qua bao nhiêu năm nay, thoạt đầu, đã giao phó gia công những công việc thao tác sơ đẳng cho những bàn tay nhơn công rẻ tiền, chấp nhận làm việc với một đồng lương chết đói. Làm lâu quen việc, ngày nay thế giao thêm đến cả những kỹ thuật tiên tiến. Do đó, nước Tàu ngày nay đã vào hàng khá giả, cũng nhờ đó, đại du đảng Xi ngày nay, xem Tòa Hòa giải quốc tế là rác, xem Liên hiệp Quốc là rơm, xem cộng đồng quốc tế là cỏ, tự vẽ lại địa đồ, biển Biển Đông Nam Á của láng giềng làm ao nhà, biến bảy cụm đá nổi làm bảy đồn quân sự chiến đấu, bằng nhơn tạo hóa bảy cụm đá nổi làm bảy đảo quân sự. Ngang nhiên lập một đường thông thương trên bộ, vượt sa mạc, chạy dài theo con đường lụa xa xưa. Ngang nhiên, lấp một tuyến đường biển xuôi Nam, vượt eo Malacca tiến qua biển Ấn độ, nhập vào Biển Đỏ, lập tiền đồn hải cảng quân sự thuộc vùng sừng Phi châu, để ngày mai vào Địa Trung Hải nhập Âu châu …( OBOR-One Belt One Road-Nhứt đai Nhứt Lộ) Xi Xù Xì còn ngang nhiên, xuất ngoại, mang tiền đi mua đất, mua nhà đầu tư ở Phi châu, ở Âu châu… nhưng trái lại, ở tại xứ tàu mình thì cấm không cho các tập đoàn âu mỹ vào nhà… Alibaba Tàu thay thế Amazon mỹ chẳng hạn… Sau tên du côn miền Đông Á Xi thì tên đại ma đầu Putin của Nga cũng du côn không kém, hù dọa các cựu quốc gia thuộc liên bang Sô Viết cũ đã rã đám, tạo và nâng đở những nhà độc tài đàn em, từ Belarussia, đến các quốc gia hồi giáo họ Stan nói tiếng Thổ nhỉ kỳ thoại… và những đàn em cựu cộng sản chủ nghĩa hay tân xã hội chủ nghĩa như Việt Nam, như Lào, Cuba… Chưa kể những du côn truyền thống phi châu như Mugabé, như Kabila hay Nam Mỹ như Maduro với cuộc bầu cử trá hình đẩm máu tuần qua…Ấy là chưa nói đến những Tổng Thống dở dở ươn ươn, nửa khùng, nửa thật như Duterte của Phi luật Tân, hay Assas của Syria…hay Mody của Ấn độ hay cả bà Aung San Su Kyi đầy hy vọng trong đấu tranh như đầy thất vọng khi cầm quyền…

(Đây cũng là bài học cho tất cả những chúng ta, những người đầy ảo vọng, tất cả những ai đã một thời đi tìm lãnh tụ, tìm tinh cầu dẫn lộ, tìm minh chủ, tìm những vì sao sáng, đặt tin tưởng vào những Con Người đầy điển hình ! ! Chớ quên rằng những « đại anh hùng cách mạng của một quốc gia, một dân tộc » thường là những đồ tể khát máu giết người cùng dân tộc, cùng chủng tộc nhứt, Robespierre, Lénine, Staline, Mao Tsedong, Hồ Chí Minh, Fidel Castro, …Riêng Hitler là một tên khát máu duy nhứt mà thế giới và người đời nguyền rủa nhứt lại là tên không giết người Đức dân tộc mình, chỉ giết người Do Thái giáo và người theo chủ nghĩa Cộng sản thôi ! Đây là một nhận xét đáng đễ chúng ta suy nghiệm !)



1/ Một Tổng thốngTrump của Mỹ đang gặp khó khăn nội bộ, tạo điều kiện cho một Việt Nam du côn, xem thường Nhơn quyền ?

Trong những ngày gần đây, Cộng sản đương quyền Việt Nam bổng tăng cường việc bắt giữ hay kết án nặng nề những người bất đồng chánh kiến. Trong một bài viết đề ngày 02/08/2017, hãng tin Anh BBC cho rằng đây là chiến dịch trấn áp có quy mô lớn nhứt từ nhiều năm nay. Một số nhà hoạt động nhơn quyền còn cho rằng Cộng sản Hà Nội đã được thái độ thờ ơ đối với vấn đề nhơn quyền của Tổng thống Trump khuyến khích.

Hảng tin Reuters còn ghi nhận thêm sự kiện nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã tăng cường các biện pháp nhằm ngăn chận tiếng nói của giới blogger và những ai dám phê phán Đảng Cộng sản Hà nội trên những vấn đề như việc nhà máy Formosa ở Hà Tĩnh thải chất độc hại ra biển gây ô nhiễm nghiêm trọng vào năm ngoái.

Cũng theo Reuters, dựa trên thông tin từ các cấp cầm quyền Việt Nam đưa ra về những vụ bắt giữ về tội hoạt động chống Nhà nước Cộng sản, đã có ít nhất 15 người đã bị bắt vào đầu năm 2017 này - nhiều hơn bất cứ năm nào kể từ chiến dịch đàn áp các nhà hoạt động trẻ tuổi vào năm 2011.

Chiến dịch đàn áp nay rõ ràng khởi sự từ trước lúc diễn ra ngay từ Đại Hội Đảng Cộng Sản Việt Nam vào tháng Giêng năm 2016, khi quyền lãnh đạo như được chuyển qua tay những người bảo thủ, ưu tiên cho an ninh nội bộ và kỷ luật.

Và chiến dịch trấn áp nầy lại có dấu hiệu gia tăng trong bối cảnh Đảng Cộng Sản Việt Nam có thể sắp thay đổi lãnh đạo. Theo chuyên gia Jonathan London thuộc Đại học Đức Leiden, mọi người dự trù là đương kim tổng bí thư Đảng Cộng Sản sẽ được thay thế, cho dù thời điểm chưa được xác định rõ ràng. Mặt khác thì giới đấu tranh càng lúc càng có lên tiếng mạnh mẽ hơn sau những vụ biểu tình phản đối đảng Cộng sản Việt Nam vì Formosa.

Theo Reuters, thì giới đấu tranh cho nhơn quyền trong hay ở ngoài Việt Nam đều chung một nhận định kết luận rằng vai trò của Tổng thống Trump có trách nhiệm trong các diễn biến về nhơn quyền ở Việt Nam, do thái độ thờ ơ của ôngTrump đối với tình trạng nhơn quyền thế giới.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson, trong một bài nói trong tháng 5 qua, rằng Hoa Kỳ sẽ không chú trọng đến nhơn quyền trong một số quan hệ với các nước khác, mặc dù các giá trị của Hoa Kỳ không thay đổi, nhưng Mỹ cần phải cân nhắc đối với an ninh và lợi ích kinh tế Mỹ trên hết. Và quyết định của Tổng thống Trump rút Hoa Kỳ ra khỏi khối Hiệp Định Đối Tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), cũng loại bỏ một động lực thúc đẩy Hà Nội cải thiện vấn đề nhơn quyền.

Ông Phil Robertson thuộc tổ chức Human Rights Watch, trụ sở tại Mỹ tố cáo : « Ông Trump phải chịu trách nhiệm về tình hình (nhơn quyền) xấu đi thêm » tại Việt Nam.

.

2/ Berlin tố cáo Hà Nội du côn “bắt cóc” người tỵ nạn tại Đức

Chánh phủ Đức ngày 02/08/2017 đã lên tiếng tố cáo nhà cầm quyền Cộng sản Hà Nội là đã bắt cóc một người Việt đang xin tị nạn tại Đức. Berlin còn bày tỏ thái độ giận dữ bằng cách triệu mời đại sứ Việt Nam tại Đức để phản đối, đồng thời trục xuất một cán bộ bị coi là tình báo Việt Nam hoạt động tại Đức.

Theo hãng tin Pháp AFP, phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Đức Martin Schaefer đã tuyên bố : « Vụ bắt cóc công dân Việt Nam Trịnh Xuân Thanh trên lãnh thổ Đức là một hành động vi phạm trắng trợn và chưa từng thấy nhắm vào luật pháp của Đức cũng như luật quốc tế ». Ông còn tố cáo tình báo và đại sứ quán Việt Nam can dự vào vụ bắt cóc ông Thanh.

Theo truyền thông Đức, ông Trịnh Xuân Thanh là một người đang xin tị nạn ở Đức. Ông đã bị những người có võ trang bắt cóc ngày 23/07 tại công viên Tiergarten ở trung tâm thủ đô Berlin – gần tòa nhà Quốc Hội Bundestag và Phủ Thủ Tướng.

Cũng theo phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Đức, Cộng sản Việt Nam bắt cóc ông Thanh là biểu hiện một sự « bội tín » vào lúc mà đàm phán về « khả năng dẫn độ hợp pháp », đã khai mào nhơn dịp thượng đỉnh G20 tại Hamburg.

Riêng với chúng ta, người việt ty nạn cộng sản ở hải ngoại, thật tình mà nói, chúng ta cũng không cần để ý đến việc Trịnh Xuân Thanh có phải là nạn nhơn của Cộng sản Việt Nam hay không ? Đó là những đấu đá nội bộ chúng hắn ! Trịnh Xuân Thanh chẳng qua cũng là cán bộ Việt Cộng. Cái mất dạy mà chúng ta phải tố cáo là cái tội ra ngoại quốc « bắt cóc » người đang đi xin tỵ nạn ở nước ngoài. Nếu Trịnh Xuân Thanh có tội, thì phải có án toà xử, vấn tội, luận tội, có án lệnh và nhờ Interpol, tức là Cảnh sát quốc tế đẫn độ về. Bắt cóc Trịnh Xuân Thanh tại xứ người là một hành động côn đồ, xâm phạn luật ngoại giao quốc tế ! Nhưng rõ ràng ngày nay, Việt Nam đã chứng minh với quốc tế, là một quốc gia côn đồ, cũng như Bắc Hàn cũng côn đồ, với Kim Yong Un cho người ám sát anh mình là Kim Yong Nam ở nước ngoài vậy ! Hay khi xưa Staline cho người qua Mehico ám sát Strotsky vậy ! Đều là bọn côn đồ cả ! Chả cần phải bận tâm làm gì ! Việt Nam nay quá nổi tiếng, hôm qua nữ sát thủ giết thuê Việt Cộng ám sát Kim Yong Nam giữa phi trường quốc tế thủ phủ Kuala Lumpur của Malaysia, giữa thanh thiên bạch nhựt, thì hôm nay công an của tòa đại sứ Việt Cộng bắt cóc người tỵ nạn, giữa công viên, giữa ban ngày, của thủ đô Berlin của xứ Đức !



3/ Tàu chinh Tây, Hành lang Kinh tế với Pakistan, « Nhứt Đái Nhứt Lộ », Côn đồ Tàu bành trướng, Hán hóa vùng Tây Nam Á châu :

Nhựt báo thiên hữu Le Figaro của Pháp, trong mục thời sự châu Á « lo lắng » chú ý đến « kế hoạch Marshall » của Trung Cộng hiện đang diễn ra tại Pakistan. Đặc biệt với công trình xây dựng xa lộ dài 260 km, nối liền thủ đô Islamabad của Pakistan với thành phố Thakot, hướng bắc. Chặng đường nầy sẽ tiếp nối với đoạn hai đang xây, nối Takhot với tỉnh Havelian thuộc Tân cương-Xinkiang của xứ Trung Cộng. Đây là chương trình xa lộ tương lai Karakoram, vượt Hy mã lạp Sơn ở độ cao trên 4700 nối dài từ Trung Cộng để nhập vào đoạn đi từ Lahore đến Peshawar biên giới Afghanistan. Đó là trên bộ, về đường hàng hải, công trình đang xây dựng là tân trang hải cảng của Pakistan, Gwadar, trên vịnh Bengale, thuộc Ấn Độ Dương.

Tất cả gồm 32 dự án với Pakistan trong chương trình Hành lang Kinh tế Trung Cộng-Pakistan -China Pakistan Economic Corridor-CPEP, tổng cộng chi phí 55 Tỷ dollars US. Cựu đường lụa trên đất liền sẽ đưa hàng hóa Tàu đến vịnh Persic. Tân đường lụa biển cũng sẽ đưa hàng hóa, và hải quân Tàu đến Hồng Hải và tương lai nhập Địa Trung Hải của Âu châu. Nhờ khủng hoảng kinh tế ở Hy lạp, Tàu đã có nửa hải cảng Pyrrhée ở thủ phủ Athena, Hylạp…Nhờ khủng hoảng kinh tế của Ý, Tàu đã có mặt trong hảng đóng tàu Ý lớn nhứt Âu châu, lý do tại sao Pháp vừa qua đã quốc hữu hóa xưởng đóng tàu Ý Pháp St Nazaire vì sợ hảng Ý với phần hùn Tàu chiếm đa số bằng cách nâng tỷ lệ hùn cao vào hảng. Ấy là chưa kể những nhà máy điện than Sahiwal Tàu xây cho Pakistan với công xuất 7,3 triệu kilowatt

Nhựt báo Le Figaro cũng cho biết ngoài đường xá, một cảng biển, nhiều nhà máy nhiệt điện và điện mặt trời còn có thêm một sân bay, một chương trình xây hệ thống xe điện ngầm-métro tại cựu thủ phủ Karachi.

Chánh phủ Pakistan hy vọng hưởng lợi từ kế hoạch khổng lồ này, sẽ tạo thêm hàng trăm nghìn việc làm, đặt niềm tin vào tỉ lệ tăng trưởng 7 đến 8% trong 10 năm tới. Tuy nhiên, IMF-Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế cảnh báo là chỉ trong vài năm tới, Pakistan sẽ phải trả nợ và hoàn vốn mỗi năm đến 4 tỉ đô la.

Nhưng mối lo ngại của kế hoạch khổng lồ này là sự xâm dụng vào nền giáo dục tiểu học, tức là Hán hóa. Le Figaro cũng nhấn mạnh đến việc các chánh quyền địa phương trì hoãn áp dụng các quy định pháp lý đối với các đặc khu kinh tế do Tàu đầu tư. Do đó, với hạ tầng xã hội và người dân không thuận, đem văn hóa Tàu, ồn ào, thịt heo rượu trà ăn nhậu vào không khí trang nghiêm kinh kệ của Hồi giáo, có ngày sẽ bùng nổ, e rằng sẽ có một nguy cơ tấn công khủng bố Hồi giáo quá khích !

Cũng như đã nói trên mối lo lắng nhấn mạnh hàng đầu là việc Hán hóa vùng Tây Nam Á, với việc phổ biến giảng dạy tiếng Hoa, và gia tăng khuyến khích sinh viên Pakistan du học (18.000 người đang theo học tại Trung Cộng), song song với kế hoạch Hành lang Kinh tế. Theo tờ báo, sức mạnh văn hóa Tàu gia tăng tại Pakistan mới chỉ đang ở điểm khởi đầu thôi ! Chớ quên mối thù Tàu Ấn rất lớn, vì thế Tàu phải o bế Pakistan, vì Pakistan thù Ấn (kẻ thù bạn là kẻ thù ta – les ennemis de mon ami est mon ennemi)

Cũng chớ quên khác biệt văn hóa và tôn giáo giữa Hồi giáo (Pakistan-Tân Cương) và các văn hóa khác, Ấn giáo, Phật giáo hay Tàu giáo…



4/ Tiết Nhơn Quý Xi Jinping, hết chinh Tây, trở về chiếm Đông

-Đông Bắc Á tương quan Tàu – Nhựt :

Lần đầu tiên một nhựt trình Pháp chú ý đến tình hình ở Biển Đông Á (thường do các tuần báo chuyên nghiệp chánh trị kinh tế hay địa lý kinh tế). Nhựt báo Les Echos - Những Tiếng dội kể đến chuyện Tàu ngang ngược mang các giàn khoan thăm dò dầu khí đến các vùng biển tranh chấp, sát « đường phân chia » các vùng đặc quyền kinh tế của hai nước láng giềng Tàu Nhựt.

Les Échos trích theo nhựt trình nhựt bổn Asahi Shimbun cho rằng, cho đến nay Beijing đã dựng tổng cộng là 16 giàn khoan sát đường phân chia. Nguồn gốc chánh của mâu thuẫn là Tàu không công nhận đường phân chia của Tokyo. Mặc dù, năm 2008, hai nước từng thỏa thuận sẽ hợp tác khai thác tại khu vực này, tuy nhiên, các đàm phán đã chấm dứt sau hai năm thương lượng, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng không ngừng.

Nhựt đang cũng cố quân sự, hải quân Nhựt mỗi ngày một mạnh. Mong Nhựt sẽ đứng đầu liên minh Đông Á cùng với Úc và Ấn độ chận sự bành trướng côn đồ của Tàu Cộng.



- Biển Đông Nam Á với Việt Nam quận, dùng chánh sách Giao chỉ quận. Từ đường chữ U và dùng đảo nhơn tạo thay những trụ đồng Mã Viện:

Chúng ta đã thấy rõ. Đất nước ngày nay hoàn toàn đã bị Hán Cộng hóa, do một bọn tay sai, núp dưới chiêu bài hữu nghị chữ vàng chữ đỏ để trị dân tộc ta. Chánh sách Tàu cộng ở nước ta ngày nay khác chi thời xưa, với các Sĩ Nhiếp, Sĩ Nhâm…những đảo nhơn tạo khác chi ngày xưa Mã Viện trồng những trụ đồng để nhắc nhở dân ta những biên giới của sức mạnh triều Tàu. Đảng Cộng sản đương quyền quá hèn, khúm núm, giao cả đất nước cho Tàu để giữ lấy những cái ghế đầy dollars và quyền lực giả tạo với Tàu độc ác với dân Việt mình.

Từ nhiểu nay, chúng tôi, và bạn bè chúng tôi, tất cả chúng ta ở hải ngoại, ở trong nước đều thấy rõ là hết thuốc chữa rồi. Bọn cầm quyền trong nước giao toàn bộ ngành kinh tế sản xuất cho Tàu Cộng. Mà Tàu Cộng nhưng chúng ta đã biết nhiều, là thật sự đang có mộng làm bá chủ thế giới. Sự vắng mặt của Mỹ dưới chiêu bài « Làm cho nước Mỹ lớn lại-mạnh lại », lại đi bế môn tỏa cảng, giao sân khấu quốc tế cho Tàu độc diễn…. Sự hòa dịu mềm yếu, đàng hoàng của Liên âu, đòi thương thuyết, hòa giải, bất bạo động, lại bị các quốc gia côn đồ đánh giá là HÈN YẾU.

Cho nên người việt chúng ta chỉ biết trông cậy vào chúng ta thôi ! Đối với côn đồ dùng luật rừng, ta cũng phải xài luật rừng ? Cộng sản Việt khuyên dân ta ngoại giao, thương thuyết, hữu nghị với Cộng sản Tàu ư ? … Dân chúng người Việt chúng ta, vì vấn đề sống còn dân tộc, không lý do gì phải ngoại giao bất bạo động với người Tàu cộng cả. Đừng bày đặt lấy thuyết rằng Gandhi xưa kia đất tranh bất bạo động, mà thành công. Sai bét, xưa Gandhi đấu tranh giành độc lập với thực dân Anh. Và thực dân Anh tuy cai quản các thuộc địa, nhưng với luật lệ, hiến định, đàng hoàng, rõ ràng… Còn ngày nay Việt Nam do Cộng sản cầm quyền bằng luật rừng, do đó, ta phải đấu tranh bằng luật rừng !!

Có bạo động, có phản đối, có thương tích, có nạn nhơn, dư luận thế giới mới để ý đến. Điển hình Vénézuéla ngày nay !



Kết luận :

Muốn sống còn là người Việt, muốn chết vẫn còn người Việt, chúng ta chỉ còn một con đường :

Cả nước phải bài Trung Chống Tàu Diệt Việt Cộng. Đây là một chương trình, đây là một bổn phận… Cố gắng không xài hàng hóa Tàu kể cả hàng hóa mang nhãn Việt vì nhãn ấy là nhãn giả, chưa đủ ! Phải tạo một không khí bất ổn, bất hòa khí cho người Tàu đang ở hay sẽ đến ở Việt Nam, kể cả đi du lịch. Đất Việt không LÀNH cho chim tàu đậu !

Đất Việt, dân Việt không tiếp, không nhận người Tàu. Đất Việt, dân Việt không chơi với người Tàu. Ai ở nhà ấy, chúng ta chấp nhận kỳ thị với người Tàu. Chúng ta người Việt hãnh diện kỳ thị với người Tàu.

Nam Quốc sơn hà, Nam Dân cư ! Mong lắm !

TB : Viết xong được tin thế giới từ Liên Hiệp Quốc đến Ông Trump của Huê kỳ đều một lòng muốn trừng phạt Bắc Hàn và chú Ủn ! Và Chú Ủn hăm dọa phóng hỏa tiển đến đảo Guam.

1942 Nhựt đánh bom Pearl Harbour Mỹ đánh tiêu chế độ quân phiệt Nhựt, tạo một trật tự mới ở Thái Bình Dương ; 2017 Ủn đánh đảo Guam, Mỹ sẽ dẹp chế độ cộng sản độc tài Triều tiên (và Tàu) một trật tự mới sẽ mở ra ở Đông Nam Á ?

Câu hỏi một là Trump, Ủn có dám không ? Ai dám ? Ai không ? Dám không ? Vai trò Tàu cộng ? Mỹ dẹp được Ủn sẽ chiếm lại tất cả những vi trị mà Tàu đang hy vọng chiếm đấy ! Chờ xem ?? !

Còn câu hỏ hai cũng không kém quan trọng cho dân tộc Việt ta : Chiến tranh ở Bắc Hàn, Họa hay Phước cho Việt Nam ????

Hồi Nhơn Sơn, giữa hè 2017

Phan Văn Song