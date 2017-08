Có Phải Hút Thuốc Lá Điện Tử Giúp Bỏ Hút Thuốc?

Ngày càng có nhiều người Mỹ bỏ hút thuốc lá, và một nghiên cứu mới cho thấy rằng hút thuốc lá điện tử có thể là lý do tại sao.Sau khi dừng lại 15 năm, tỉ lệ bỏ hút thuốc lá tại Hoa Kỳ đã gia tăng gần 6% từ năm 2014 tới 2015, tăng từ chưa tới 5% trong những năm trước đó, theo dữ liệu thăm dò toàn quốc cho thấy.Các nhà nghiên cứu tại Trường Y Khoa của Đại Học UC San Diego tin rằng hút thuốc điện tử giúp đã giúp tăng thêm.“Từ năm 2014 tới 2015, có nhiều người hút thuốc lá điện tử bỏ hút thuốc lá hơn và đã thành công trong việc bỏ thuốc lá hơn những người không hút thuốc lá điện tử,” theo tác giả lãnh đạo nghiên cứu là Shu-Hong Zhu, giám đốc Trung Tâm Nghiên Cứu và Can Thiệp Vào Việc Kiểm Soát Thuốc Lá của đại học, cho biết.Đánh giá thăm dò phản ứng từ gần 25,000 người đang và đã bỏ hút thuốc lá từ năm 2014 tới 2015, Zhu và các đồng viện của ông phát hiện rằng dùng thuốc lá điện tử có thể bỏ hút thuốc nhiều hơn không dùng thuốc lá điện tử (65% đối với 40%). Và họ thành công hơn trong ít nhất 3 tháng (8% so với 5%), theo ông ấy cho biết.1% gia tăng trong tỉ lệ bỏ thuốc lá chiếm khoảng 350,000 người mới hút thuốc lá, theo Zhu cho biết.Các nhà khoa học vẫn còn bị chia rẽ về vấn đề có phải thuốc lá điện tử là “cửa ngõ” để bỏ thuốc lá hay là dụng cụ ít tai hại hơn giúp người hút thuốc lá bỏ hút.Nghiên cứu mới này có vẻ ủng hộ lý thuyết thứ hai.