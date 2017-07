Xin Tha, Mất Nước, Xe Buýt, Cướp, Thuế...

Xã hội càng lúc càng bạo lực... nhìn nơi nào cũng bạo lực, cướp, rút dao...

Báo Pháp Luật kể về chuyện ở Sài Gòn: 3 mẹ con quỳ lạy tên cướp có dao xin tha mạng.

Người đàn ông đeo khẩu trang tiến vào tiệm quần áo rút một con dao dài 30 cm ra đe dọa lấy 2 triệu đồng khiến ba mẹ con ở shop quần áo phải quỳ lạy xin tha mạng.

Ngày 11-7, Công an quận 10 vừa bắt khẩn cấp với Lương Vĩ Trí (43 tuổi, ngụ quận Bình Tân) để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.

Ngày 23-6, Trí chạy xe máy đảo quanh nhiều khu vực tại quận 10 để tìm cơ hội cướp. Khi đến đường Ngô Quyền (phường 8, quận 10) thì phát hiện chị Hà (31 tuổi, tên đã thay đổi) đang ngồi trong shop quần áo nên dừng xe tiến vào trong.

Báo Giao Thông kể chuyện mất nước ở Hà Nội: Hàng nghìn hộ dân bị mất nước vì vỡ đường ống...

Đơn vị thi công xén dải phân cách, xén cả ống dẫn nước sinh hoạt khiến cả phường Trung Hòa (Cầu Giấy) mất nước.

Theo ghi nhận của PV, khoảng 2 giờ sáng 12/7/2017, đơn vị thi công xén dải phân cách, mở rộng lòng đường Trần Duy Hưng đã gây hư hại đường ống D400, khiến cả phường Trung Hòa (Cầu Giấy) mất nước sinh hoạt.

mưa lũ gây thiệt hại lớn, theo tin từ báo Nông Nghiệp VN ghi các thiệt hại thống kê đến 15h ngày 12/7: Có 230 ngôi nhà bị phá hủy, trong đó có huyện Trấn Yên bị nặng nhất 220 nhà, TP. Yên Bái 6 nhà…Diện tích lúa bị ngập úng và đất đá vùi lấp 473 ha, trong đó huyện Trấn Yên có 205 ha, Lục Yên 150 ha, Văn Yên 117,7 ha, 66 ha ao hồ bị ngập. Đường giao thông QL 37 có 42 điểm sạt lở, ngã ba Âu Lâu bị ngập sâu trong nước 0,8-1,2m từ 22h ngày 11/7 đến 4h ngày 12/7, tỉnh lộ 170, 171, 166 bị sạt lở tứ tung, khối lượng đất đá sạt lở ước khoảng 4.500m3, khiến giao thông bị ách tắc nhiều giờ. QL37 hiện đã thông, còn đường tỉnh lộ nhiều ngầm tràn hiện nước vẫn rất cao, nhiều đoạn xe ô tô vẫn chưa qua được.

Bản tin Zing kể về Hậu Giang: Vết nứt 60 m đe doạ nhà dân ở miền Tây...

Vết nứt dài 60 m ăn sâu vào đất liền 11 m xuất hiện vào tối 11/7 buộc chính quyền địa phương phải di dời khẩn cấp hàng loạt hộ dân vì lo sạt lở.

Sáng 12/7, chính quyền thị trấn Mái Dầm (huyện Châu Thành, Hậu Giang) đã huy động lực lượng, hỗ trợ 11 hộ dân tại ấp Phú Thạnh nằm cạnh sông Cái Côn ra khỏi khu vực sạt lở.

Chính quyền địa phương đã cho đốn hạ những cây cao to có nguy cơ ngã nếu xảy ra sạt lở và cắm biển cảnh báo.

Báo Tuổi Trẻ kể chuyện Sài Gòn: Cha đánh chết bạn trai của con gái nhận án tù chung thân.

Vì thiếu kìm chế khi thấy con gái 15 tuổi bỏ học đi chơi với bạn trai, Huỳnh Văn Tuấn đã rút dây thắt lưng đánh khiến Đ.T.Th. tử vong và phải lãnh bản án tù chung thân.

Ngày 12-7, TAND TP.SGxét xử và tuyên phạt bị cáo Huỳnh Văn Tuấn (37 tuổi, ngụ xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn) tù chung thân về tội giết người.

Báo Thanh Niên kêå chuyện Sài Gòn: Hàng loạt xe buýt bị buộc ngưng hoạt động.

Theo một tài xế, sáng sớm 11.7, nhân viên Trung tâm vận tải hành khách công cộng TP.SG xuống bãi xe buýt Kho Muối, trên đường Tôn Thất Thuyết, P.3, Q.4 chỉ đạo 15 xe buýt tuyến này tạm ngưng hoạt động nhưng không nêu rõ lý do. Đến đầu giờ chiều, tuyến xe này vẫn chưa có lệnh hoạt động trở lại.

Qua tìm hiểu, nguyên nhân có thể bắt nguồn từ việc hợp tác xã xe buýt chưa thanh toán tiền cho ngân hàng cho vay để mua xe.

Bản tin Infonet kể chuyện Thủ Đức: Cháy trang trại nuôi heo, hàng chục con chết.

Ban đầu ngọn lửa bùng phát tại kho để củi, rồi sau cháy lan sang trang trại, khiến hơn 20 con heo bị chết, hàng chục con khác bị cháy xém.

Vụ cháy xảy ra cuối giờ chiều ngày 11/7, tại một con hẻm nhỏ trên đường Tam Bình thuộc phường Tam Phú (quận Thủ Đức – TP SG).

Báo Hà Nội Mới đưa ra lời cảnh báo nguy cơ nhiễm độc khi bơi ở bể bơi, ao, hồ...

Nước ở các ao, hồ có nguy cơ tiềm ẩn nhiều khí độc tự nhiên hơn ở bể bơi, vì thế khi bơi ở những khu vực này phải hết sức cân nhắc, cảnh giác để tránh tình trạng ngộ độc khí, dẫn đến đuối nước, nguy hiểm đến tính mạng.

Đó là cảnh báo của các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai trong buổi tư vấn phòng, chống đuối nước vào ngày 11-7.

Báo Lao Động kể chuyện băng trộm ưa tìm két sắc của cán bộ.

Công an tỉnh Sơn La vừa vào cuộc điều tra, làm rõ một vụ trộm đột nhập vào trụ sở UBND huyện Phù Yên khiến cơ quan này bị mất trộm số tiền lớn.

Trao đổi với phóng viên sáng 12.7, ông Lê Tiến Quân- Phó Chủ tịch UBND huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La- xác nhận vụ mất trộm tại các phòng ban của UBND huyện.

Ông Quân cho biết, vụ việc xảy ra vào đêm ngày 10.7, kẻ trộm đã đột nhập vào các phòng của UBND huyện để phá két sắt lấy trộm tiền.

Bản tin VnExpress kể chuyện: Cán bộ thuế nhập vai người mua để xử lý 'kinh doanh chui' trên Facebook.

Cơ quan thuế không loại trừ khả năng đóng tài khoản đối với chủ trang web, Facebook… có hoạt động kinh doanh nhưng không kê khai nộp thuế.

Trao đổi với VnExpress, đại diện Cục Thuế TP SG cho biết, sau hơn một tháng vận động làm nghĩa vụ kê khai, nộp thuế, số lượng người đến cơ quan thuế làm việc mới chỉ đạt khoảng 1.000 trên tổng số 13.500 người được gửi thư mời.

Đại diện Chi cục thuế quận Bình Thạnh cũng xác nhận, thời gian qua đã mời 172 chủ trang web, Facebook lên hướng dẫn kê khai thuế thì có 98 chủ trang hợp tác. Trong khi đó, 677 tài khoản Facebook đứng tên cá nhân hoạt động kinh doanh được mời thì có đến hơn 500 không chịu lên làm việc.