Nhân Quyền: VC Siết Kỹ, Trục Xuất

SAIGON -- Tình hình nhân quyền tại Việt Nam ngày càng tệ hại thêm.Trong khi bản tin VOA cho biết TNS McCain thăm cảng Cam Ranh, gặp các nhà tranh đấu... các thông tin trên FaceBook của Giáo sư Phạm Minh Hoàng (có song tịch Pháp-Việt) và FB Lê Nguyễn Hương Trà cho biết rằng nhà nước CSVN đã tước quôc tịch Việt Nam, và như thế nghĩa là sửa soạn trục xuất.Bản tin VOA kể rằng Thượng nghị sĩ John McCain cùng các nhà lập pháp thuộc Ủy ban Quân vụ Thượng viện và Hạ viện Hoa Kỳ đi thăm Việt Nam nhằm tăng cường hợp tác an ninh quốc phòng, và đồng thời, khẳng định lập trường bênh vực nhân quyền.Thượng nghị sĩ McCain hôm 1/6 viết trên trang Twitter: “Rất vinh hạnh gặp gỡ các giới chức Việt Nam, cũng như giới lãnh đạo xã hội dân sự vào thời điểm quan trọng nhất trong quan hệ Mỹ-Việt.”Đoàn quốc hội Hoa Kỳ do Thượng nghị sĩ John McCain dẫn đầu đã đến thăm các thủy thủ Mỹ trên tàu khu trục có tên lửa dẫn đường USS John S. McCain (DDG 56), khi tàu neo ở Cảng Quốc tế Cam Ranh hôm 2/6, theo lịch trình bảo trì thường lệ ở Việt Nam.VOA cho biết đoàn quốc hội Hoa Kỳ đã đến gặp các nhà tranh đấu cho nhân quyền tại Hà Nội.Ông Vũ Quốc Ngữ, Tổng giám đốc của tổ chức Người Bảo vệ Nhân quyền, và là thành viên của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, cho VOA – Việt Ngữ biết về cuộc gặp này:“Ông John McCain và hai thượng nghị sĩ nữa đến Việt Nam, họ mời một số nhà hoạt động xã hội đến để nắm bắt tình hình nhân quyền Việt Nam – trong đó có anh Lê Quốc Quân và tôi, và hai người nữa. Trong buổi gặp mặt chúng tôi cho họ biết tình hình nhân quyền ở Việt Nam hiện nay là rất tồi tệ - bắt bớ, đàn áp những người biểu tình ôn hòa, đánh đập những người bất đồng chính kiến, cộng đồng công giáo miền Trung bị đàn áp khi họ muốn bồi thường chính đáng lo Formosa gây ra.”Các nhà tranh đấu còn lưu ý với thượng nghị sĩ McCain về việc Hoa Kỳ bán các thiết bị, vũ khí cho Việt Nam nên giám sát mục đích sử dụng, vì có nguồn tin gần đây cho biết dường như chính quyền tỉnh Nghệ An vào ngày 15/5 có sử dụng thiết bị LRAD dành cho cảnh sát biển – loại thiết bị loa âm thanh gây hại tai - để đối phó với những người biểu tình ôn hòa.Luật sư nhân quyền Lê Quốc Quân viết trên Facebook sau cuộc gặp hôm 30/5 với các nghị sĩ Hoa Kỳ rằng: “Mong hãy tác động với chính phủ Việt Nam để họ thả Luật sư Nguyễn Văn Đài và Anh Trần Huỳnh Duy Thức. Ông John McCain hứa sẽ cố gắng hết sức. Mình hy vọng với những gì mà Ông John McCain đã vượt qua và làm cho quan hệ Việt Mỹ được đến như ngày hôm nay, thì Chính phủ nên biết lắng nghe.”FB Lê Nguyễn Hương Trà viết rằng Thạc sĩ Phạm Minh Hoàng (1955, Vũng Tàu) mang hai quốc tịch Pháp – Việt. Sau nhiều năm du học ngành Cơ Ứng Dụng tại ĐH Pierre & Marie Curie (Paris 6) và sinh sống tại Pháp, hồi 2000 thầy trở về Việt Nam thỉnh giảng tại Đại học Bách khoa, Tp.SG.Với bút danh Phan Kiến Quốc, thầy Hoàng có nhiều bài trên blog và các trang nước ngoài phản đối vụ Trung Quốc khai thác Bauxite Tây Nguyên; cũng như kêu gọi các vấn đề dân chủ nhân quyền cho VN.Tháng 8.2010, thầy Hoàng bị Cơ quan điều tra Công An Tp.SG bắt giam và cáo buộc là thành viên Việt Tân; xét xử tội danh "hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân" theo Điều 79 BLHS, và tuyên án 3 năm tù giam.Nhiều tổ chức quốc tế, các chính phủ Hoa Kỳ, Pháp và Liên minh châu Âu lúc đó đã kêu gọi trả tự do cho thầy. Thạc sĩ Phạm Minh Hoàng kháng án và được giảm còn 17 tháng, theo tui biết còn là do án có yếu tố song tịch.Đầu năm 2012, thầy Hoàng ra tù và sống với vợ, con gái ở Quận 10, Tp.SG đến nay.Từ sau khi ra tù, thầy Hoàng thường xuyên bị gây khó khăn trong việc đi lại, sinh hoạt.. Năm ngoái 2016, thầy Hoàng bị công an Tp.SG tạm giữ hành chánh, khi đang giảng dạy cho một số bạn trẻ tại một quán café quận 3, về lịch sử các cuộc đấu tranh ở Việt Nam qua các thời kỳ - và đây được cho là một hoạt động dưới hình thức đào tạo kỹ năng mềm.Thạc sĩ Phạm Minh Hoàng vừa cho hay, ngày 1.6 Tổng lãnh sự Pháp tại Tp.SG thông báo, BCA đề xuất và chủ tịch nước đã ký quyết định hôm 17.5 hủy bỏ quốc tịch Việt Nam của thầy, điều này đồng nghĩa với việc trục xuất thầy về Pháp. Phía Pháp cho biết, đó là quyền của Việt Nam và họ không thể can thiệp!Quyết định hủy quốc tịch Việt Nam của thạc sĩ Phạm Minh Hoàng trục xuất về Pháp, diễn ra trong bối cảnh Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) - mở ra nhiều cơ hội rất lớn cho Việt Nam, đặc biệt về thương mại; dự kiến sẽ có hiệu lực vào năm 2018.Thư của GS Phạm Minh Hoàng có những đoạn viết, trích:“Ngày xưa, khi bị tù, tôi nghĩ đó sẽ là những chuỗi ngày đau khổ nhất của một con người, nhưng bây giờ tôi thấy còn một thứ kinh khủng hơn, đó là không được sống trên quê hương của mình.Ngay trong lúc này, tôi chưa nhận được bất cứ văn bản nào về vụ tước quốc tịch, nên chỉ biết gởi đến bà con thân thương những dòng tâm sự này và mong được sự cảm thông và hậu thuẫn của mọi người bằng cách chia sẻ rộng rãi bức Tâm Thư này đến cho bạn bè. Gia đình chúng tôi cũng đã liên hệ với luật sư để tìm hiểu thêm và tôi được biết hành vi tước quốc tịch tôi là sai pháp luật Việt Nam (xin xem tài liệu dưới đây).Cuối thư, tôi xin chép lại đây một câu nói của một người đấu tranh đã bị trục xuất: "Người ta có thể đưa tôi ra khỏi Việt Nam, nhưng không ai có thể đưa Việt Nam ra khỏi tôi."...”