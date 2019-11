Bắt 2 người liên quan vụ 39 thi thể Tại Anh

2 người mà công an Hà Tĩnh nói là có liên quan đến vụ 39 người chết trong thùng đông lạnh của xe tải tại Anh đã bị khởi tố, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm 1 tháng 11. Bản tin RFA cho biết thêm chi tiết như sau.

Truyền thông trong nước hôm 1/11 trích thông tin từ công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã có hai người bị khởi tố, bắt tạm giam liên quan vụ 39 thi thể được phát hiện trên xe container đông lạnh vượt biên vào Anh hôm 23/10 vừa qua.

Đại tá Nguyễn Tiến Nam, Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Tĩnh vào tối ngày 1/11 cho biết đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 1 đối tượng, bắt khẩn cấp 1 đối tượng, tạm giữ, triệu tập lấy lời khai một số đối tượng liên quan đến hành vi “tổ chức, môi giới người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép” xảy ra trên địa bàn Hà Tĩnh.

Tuy nhiên, truyền thông trong nước không cho biết tên tuổi cụ thể của những đối tượng bị bắt giữ và triệu tập là gì.

Đại tá Nguyễn Tiến Nam cho biết: “Hiện nay, cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Tĩnh đang phối hợp các cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an các địa phương tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lý nghiêm minh các đối tượng theo quy định của pháp luật”.

Chiếc xe container đông lạnh chở 39 người vượt biên trái phép từ Bỉ vào Anh được cảnh sát hạt Essex, Anh phát hiện hôm 23/10 vừa qua. Lúc đầu, giới chức Anh cho biết cả 39 người đều là người Trung Quốc. Tuy nhiên, sau đó, một số gia đình ở các tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh lên tiếng lo lắng có thể con họ nằm trong số những nạn nhân vì họ đã mất liên lạc với những người này trong khoảng thời gian họ đi Anh, vào đúng ngày chiếc xe được phát hiện.

Theo truyền thông trong nước, cho đến lúc này, đã có ít nhất 30 gia đình ở các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Huế thông báo có người thân mất tích khi đi Anh. Trong đó Hà Tĩnh và Nghệ An là hai địa phương có nhiều người mất tích nhất với con số tương ứng là 10 người ở Hà Tĩnh và 18 người ở Nghệ An. Gia đình các nạn nhân cho báo chị biết họ đã trả từ 15.000 đến hơn 30.000 đô la cho một đường dây đưa lậu người vào Châu Âu và Anh.

Giới chức Anh cũng đã bắt đầu chuyển những hồ sơ đầu tiên cho phía Việt Nam để tiến hành xác nhận danh tính nạn nhân.

Bên phía Việt Nam, cơ quan chức năng cũng đã tiến hành lấy mẫu AND của người thân của các gia đình trình báo có con mất tích để gửi sang Anh phục vụ công tác điều tra.

Reuters hôm 1/11 cũng cho biết Eamon Harrison, 23 tuổi, một tài xế xe tải thứ hai vừa bị bắt giữ ở Ireland và bị cáo buộc tội giết người liên quan đến vụ chở lậu 39 người vào Anh.

Trước đó, một lái xe tải khác là Maurice Robinson, 25 tuổi, cũng bị tòa buộc tội ngộ sát, buôn người và rửa tiền.

Ngoài ra, cảnh sát Anh cũng đang tìm kiếm hai nghi phạm khác là Ronan Hughes, 40 tuổi và em trai là Christopher, 34 tuổi. Những người này được xác định là đầu mối quan trọng vụ án buôn lậu người vào Anh.