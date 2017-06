Luật Mới Cho 6 Nước Hồi giáo Vô Mỹ: Cha, Mẹ, Anh, Em, Vợ Chồng, Dâu, Rể, Không Cho: Cháu, Cô, Dì, Chú, Bác, Ông Bà, Thân Nhân Do Kết Hôn

WASHINGTON - Tiếp theo phán quyết của Tối Cao Pháp Viện về sắc lệnh di trú của TT Trump ký ban hành ngày 4-3, Bạch Ốc đã đề ra các quy định mới về điều kiện nhập cảnh với ngoại kiều đến từ 6 nước Hồi Giáo.Sắc lệnh ảnh huởng người Hồi Giáo từ 6 nước bị toà phúc thẩm đình chỉ thi hành đã đuợc TCPV khôi phục 1 phần hôm Thứ Hai, để cho phép tiếp nhận các đối tượng có liên lạc với cá nhân hay tập thể tại Hoa Kỳ.Các quy định mới phù hợp với tinh thần trong phán quyết của TCPV đuợc áp dụng từ 0 giờ GMT ngày Thứ Năm cho phép các đối tượng có liên lạc thân thiết với cá nhân tại Hoa Kỳ như cha mẹ, anh em, người phối ngẫu, anh em, con, dâu và rể.Với định nghĩa về quan hệ gần gũi như thế, Washington loại trừ các cháu, cô dì, chú bác, ông bà, thân nhân do kết hôn. Các quan hệ về kinh, doanh, giáo dục cũng bị gạt ra ngoài. Những người đang có chiếu khán đang còn hiệu lực không bị ảnh hưởng.TT Trump mô tả quyết định của TCPV là thắng lợi của an ninh quốc gia, ngăn ngừa khủng bố tiềm ẩn tới lục địa Hoa Kỳ – nhưng phe chỉ trích mô tả sắc lệnh di trú ngày 4-3 thực chất là kỳ thị Hồi Giáo.Luật sư của 2 phe báo trước: các hoạt động tranh tụng sắp tràn ngập. Diễn giải thuật ngữ “bona fide relationship” sẽ là trọng tâm trong các lập luận. Mặt khác, các tổ chức bênh vực di dân chuẩn bị giúp những người bị ảnh hưởng - New York Immigration Coalition đưa tin: sẵn sàng có mặt tại phi trường quốc tế JFK để theo dõi tình hình.Hãng hàng không Emirates lớn nhất Trung Đông báo tin: vẫn hoạt động bình thường, và nhắc nhở hành khách chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ tùy thân.