Tiếng Anh, Khai Sinh, Giáo Viên, Nhà Báo...

Xuân NiệmTiếng Anh luôn luôn là ưu tiên... và bây giờ, trình độ thực sự về tiếng Anh của người dân Việt Nam tới đâu?Báo Pháp Luật Net ghi nhận: Tổ chức giáo dục toàn cầu EF (Education First, hoạt động ở 116 quốc gia) vừa báo cáo kết quả nghiên cứu lần thứ 8 năm 2018 về chỉ số thông thạo tiếng Anh (English Proficiency Index – EPI) của 88 quốc gia và vùng lãnh thổ, dựa trên dữ liệu của 1,3 triệu bài thi tiếng Anh được chọn ngẫu nhiên từ những người thi trưởng thành. Đây là chỉ số đánh giá khả năng tiếng Anh lớn nhất toàn cầu hiện nay....Việt Nam thường được xếp vào nhóm trung bình hoặc khá. Lần này được vào nhóm trung bình, xếp hạng 41/88, đứng trên Trung Quốc 6 bậc, trên Đài Loan 7 bậc, trên Nhật 8 bậc, trên Indonesia 10 bậc, trên Thái Lan 23 bậc, trên Myanmar 41 bậc, trên Cambodia 44 bậc.Bản tin TTXVN kể: Theo thống kê của cơ quan chức năng huyện Sốp Cộp, xã Mường Lạn là một trong những địa bàn có số trẻ trong độ tuổi đến trường chưa được đăng kí khai sinh nhiều nhất với hơn 90 em. Đây là xã vùng biên với 6 dân tộc cùng sinh sống. Chính phong tục tập quán với nhiều điểm khác nhau đã ảnh hưởng không nhỏ đến vấn đề khai sinh cho trẻ.Ông Quàng Văn Cán, cán bộ tư pháp hộ tịch xã Mường Lạn cho biết, nguyên nhân chính của tình trạng này là các cặp bố mẹ không có giấy tờ tùy thân và thuộc diện tảo hôn; chỉ tính riêng năm 2018 tại xã có 18 cặp chưa đủ tuổi nhưng đã kết hôn.Báo Đất Việt kể: Sau khi tức giận, Phó Chánh văn phòng Sở Nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế đã ra tay đánh hai học sinh.Công an TP Huế tiếp nhận đơn trình báo của gia đình em Nguyễn Văn Quốc Minh Nh. (11 tuổi, trú phường Hương Sơ, TP Huế) và em Nguyễn Đức Anh K. (11 tuổi, trú đường Vạn Xuân, phường Kim Long, TPHuế) về việc bị hành hung...Ông Triều sau đó dùng tay, ống bơm đánh vào người em K. và dùng tay, chân đấm đá vào em Nh.Chiều ngày 27/12, trao đổi với PV, giáo viên dạy Vật Lý của Trung tâm bồi dưỡng kiến thức THCS cho biết: "Sau khi xảy ra sự việc tôi cũng nghe giáo viên báo lại có mấy học sinh sang nghịch ngợm phá phách và có bị anh Triều bạt tai.Báo Công An Đà Nẵng kể: Hội Nhà báo Việt Nam đã có quyết định khai trừ, thu hồi thẻ hội viên của bà Đào Thị Thanh Bình, phóng viên Báo Thương hiệu và Công luận... Trước đó, ngày 18-12, nữ phóng viên Đào Thị Thanh Bình, sinh năm 1978, trú P. Khương Đình, Q. Thanh Xuân, Hà Nội, phóng viên Báo Thương hiệu và Công luận, bị bắt khi đang nhận 70.000 USD của Công ty TNHH LEXSHARE- ICT Việt Nam có trụ sở ở Bắc Giang...Hội Nhà báo Việt Nam cũng ban hành 2 quyết định khai trừ và thu hội thẻ hội viên của 5 trường hợp khác: ông Võ Hoàng Thuật, Phó Tổng thư ký tòa soạn phụ trách báo điện tử Báo Tuổi trẻ Online; bà Vũ Chi Mai, Thư ký tòa soạn Báo Tuổi trẻ Online; ông Phạm Minh Đức, phóng viên Ban Chính trị xã hội, Báo Tuổi trẻ Online; ông Dương Thanh Dân, biên tập viên Báo Tuổi trẻ Online; bà Hà Thị Thanh Thúy, phóng viên Báo Quảng Ninh...Người Lao Động kể: Trong một thời gian dài, Trường Trung cấp Kinh tế Quảng Bình mắc nhiều sai phạm nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến chất lượng đào tạo nghề, làm thất thoát ngân sách nhà nước....Cụ thể, năm 2016, theo quy định Trường Trung cấp Kinh tế Quảng Bình chỉ được phép tuyển sinh 129 chỉ tiêu ngành tin học ứng dụng nhưng trường này đã tuyển sinh đến 896 chỉ tiêu, vượt chỉ tiêu cho phép và vượt quá năng lực đào tạo của nhà trường....Đáng nói, có 135 học sinh trúng tuyển không nhập học tại trường và hội đồng tuyển sinh của trường không hề họp, song vẫn lập biên bản các cuộc họp với kết luận học sinh nhập học 100%.Báo Giáo Dục & Thời Đại kể: Sáng 28/12 tại Hà Nội, diễn ra lễ kí kết thỏa thuận hợp tác nâng cao và đánh giá chất lượng đào tạo tiếng Anh giai đoạn 2018-2020 giữa Bộ GD&ĐT và Đại sứ quán Vương quốc Thụy Điển tại Việt Nam... Nội dung của thỏa thuận tập trung vào việc khuyến khích việc hợp tác trao đổi kinh nghiệm về đào tạo tiếng Anh; thúc đẩy hợp tác trong việc đánh giá và nâng cao năng lực tiếng Anh cho giáo viên, học sinh và sinh viên.Phía Thụy Điển sẽ hỗ trợ kiểm tra đánh giá miễn phí các kĩ năng tiếng Anh, gồm kĩ năng đọc hiểu, nghe hiểu, ngữ pháp. Ngoài ra, phía Thụy Điễn sẽ đào tạo miễn phí trực tuyến nhằm nâng cao năng lực tiếng Anh cho giảng viên và giáo viên.Báo Giáo Dục VN kể: Gần 400 học sinh mầm non đang học tập trong ngôi trường thi công ẩu, có dấu hiệu rút ruột, thi công sai thiết kế, đơn vị trúng thầu được ưu ái."Cứu các cháu với, họ xây dựng như thế này thì nguy hiểm quá. Mấy trăm học sinh mầm non đang học trong ngôi trường thi công quá ẩu, sai kỹ thuật nghiêm trọng, nguyên vật liệu bị bớt xén. Lương tâm họ để đâu?..."Đó chỉ là một phần trong đơn kêu cứu khẩn thiết gửi đến Báo điện tử Giáo dục Việt Nam của ông Phạm Văn Ngải, đại diện ban giám sát cộng đồng công trình Trường mầm non xã Phù Lương (huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh).Bản tin VTC News kể: Giáo viên làm lộ đề thi bị kỷ luật với hình thức cảnh cáo và phải bồi thường số tiền tổ chức thi lại môn Toán cũng như công khai xin lỗi giáo viên, học sinh trong trường.Liên quan đến vụ lộ đề thi toán khiến gần 500 học sinh thi lại, chiều 27/12, thầy Nguyễn Ngọc Toàn – Hiệu trưởng trường THPT Phú Quốc (huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) cho biết, nhà trường đã họp Hội đồng kỷ luật và bỏ phiếu, thống nhất kỷ luật thầy Trần Văn Mạnh (giáo viên làm lộ đề) với hình thức cảnh cáo.Đồng thời Hội đồng kỷ luật buộc thầy Mạnh bồi thường số tiền tổ chức thi lại môn Toán và công khai xin lỗi giáo viên, học sinh trong buổi chào cờ sau dịp nghỉ Tết dương lịch. Thầy Mạnh cũng nhận lỗi và thống nhất với hình thức mà Hội đồng kỷ luật nhà trường đưa ra.Bản tin Kênh 14 kể: Trường tiểu học Nguyễn Bá Học ở xã Ea Knuêch (huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) hiện có 320 học sinh, trong đó chủ yếu là học sinh người đồng bào dân tộc thiểu số.Được xây dựng cách đây 33 năm, ngôi trường này vốn là trụ sở UBND xã. Hiện, trường có 6 phòng, tất cả đều xuống cấp nghiêm trọng.Tại nhiều phòng học vôi vữa không còn kết dính, bong tróc từng mảng lộ cả gạch. Nền lớp học bong tróc, thầy cô giáo phải mua xi măng về vá dặm. Móng nhà nhiều chỗ đứt gãy, sụt lún dẫn đến nứt tường.Báo Dân Trí kể chuyện Quảng Ngãi: Nỗi lo mất an toàn giao thông học đường...Học sinh đi xe gắn máy phân khối lớn đến trường, điều khiển xe máy nhưng không đội mũ bảo hiểm, chở ba, phóng nhanh vượt ẩu… đang là những mảng tối trong “bức tranh” an toàn giao thông (ATGT) học đường tại nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi...Theo số liệu năm 2018, toàn tỉnh đã xảy ra 40 vụ TNGT liên quan đến học sinh, sinh viên, làm chết 11 người và bị thương 38 người có độ tuổi từ 7 đến dưới 18 tuổi, đa số nạn nhân là học sinh. Một số hành vi vi phạm phổ biến như không đội mũ bảo hiểm; điều khiển phương tiện là xe mô tô khi chưa đủ độ tuổi theo quy định; không có giấy phép lái xe; chở quá số người quy định; đi xe dàn hàng ngang gây cản trở giao thông.Báo Tuổi Trẻ kể về phát minh của mấy bạn trẻ...Bạn bước vào phòng và "ra lệnh": "Bật đèn", bóng đèn trong phòng bật sáng. Bạn nằm trên giường đọc sách xong, ra lệnh "Tắt đèn", bóng đèn tự động tắt.Thay vì phải đi lại để bật công tắc như lâu nay, bây giờ chỉ cần "ra lệnh" như vậy, các bóng đèn trong phòng, trong nhà của bạn sẽ "vâng lời" ngay nhờ một thiết bị bật/tắt thông minh nhỏ nhắn.Sản phẩm đó của nhóm ba sinh viên năm 4, học cùng lớp ở khoa tài chính ngân hàng - quản trị kinh doanh Trường ĐH Quy Nhơn: Võ Nguyễn Đức Trí, Võ Thanh Nhân và Nguyễn Thị Diễm Phúc.