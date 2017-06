News from Garden Grove Unified School District

GGUSD Initiates Plan to Develop Vietnamese Dual Language Program

Garden Grove Unified School District (GGUSD) is developing a dual language program in Vietnamese. The school district is in the process of hiring a K-6 Vietnamese Dual Language Development Preparation TOSA (Teacher on Special Assignment) and a K-6 Vietnamese Language Teacher.

“We already know the tremendous academic and social benefits that dual language programs provide and we are excited to offer students the opportunity to become bilingual and biliterate in Vietnamese and English,” said Lan Nguyen, Board of Education President. “These newly-created positions will play an important role in developing a high quality program that prepares diverse students for success in a global society.”

GGUSD serves more than 44,000 students including a large Vietnamese population, the second largest ethnicity in the district. The K-6 Vietnamese Dual Language Development Preparation TOSA will research and visit existing Vietnamese dual language programs and will develop Vietnamese language materials and lesson plans aligned to rigorous learning standards. The district’s plan also includes a District Dual Language Focus Group consisting of parents, teachers, and community members.

“We will take best practices from across the nation to launch a Vietnamese Dual Language program that is student-centered,” said Nguyen. “We remain committed to meeting the needs

of our culturally-diverse communities.”

For more information, contact Luisa Rogers, Director of English Learner Programs, at (714) 663-6143.

Ảnh: Các học sinh Lớp Việt Ngữ Trường Trung Học Garden Grove tham gia Cuộc Diễn Hành Tết 2017 trong Khu Little Saigon

Bản Tin Khu Học Chánh Garden Grove

Học Khu Garden Grove Khởi Sự Chương Trình Song Ngữ Tiếng Việt

Học Khu Garden Grove đang tiến hành Chương Trình Song Ngữ Tiếng Việt. Học Khu đang tuyển mộ một giáo viên đặc nhiệm (Teacher on Special Assignment) để soạn thảo tài liệu giảng dạy song ngữ tiếng Việt và một giáo viên giảng dạy Việt Ngữ cấp tiểu học.

Chúng tôi nhìn nhận những lợi ích đặc biệt về học vấn và xã hội mà chương trình song ngữ đem lại và chúng tôi rất hứng khởi để cung cấp cho học sinh một cơ hội trở nên thuần nhuyễn cả Anh Ngữ và Việt Ngữ,” theo Luật Sư Nguyễn Quốc Lân, Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Dục. “Những giáo chức mới này sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc phát triển một chương trình có phẩm chất cao để chuẩn bị cho các học sinh từ mọi thành phần thành công trong xã hội toàn cầu ngày nay.”

Học Khu Garden Grove phục vụ hơn 44,000 học sinh, bao gồm một số lớn học sinh gốc Việt, nhóm sắc dân lớn thứ nhì trong học khu. Người giáo viên đặc nhiệm trong Chương Trình Song Ngữ Tiếng Việt sẽ nghiên cứu và tìm hiểu các chương trình song ngữ tiếng Việt hiện hành để soạn thảo các tài liệu Việt Ngữ và giáo trình phù hợp với tiêu chuẩn giảng dạy gắt gao của tiểu bang. Kế hoạch của Học Khu còn có thêm một Nhóm Cố Vấn gồm các phụ huynh, giáo viên và thành viên cộng đồng.

Chúng tôi sẽ xử dụng những phương thức giảng dạy tốt nhất từ mọi nơi trên toàn quốc để khởi xướng một chương trình song ngữ Tiếng Việt đặt trọng tâm trên tương lai của học sinh,” Luật Sư Lân nói. “Chúng tôi vẫn quyết tâm đáp ứng nhu cầu của các cộng đồng đa dạng của chúng ta.”

Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc Luisa Rogers, Giám Đốc Chương Trình Học Anh Ngữ ở số điện thoại (714) 663-6143.

