Bán Doanh Nghiệp Nhiều Nhất Ở Cali: Los Angeles, Quận Cam

1,439 thương lượng bán cơ sở kinh doanh tại California đã hoàn tất hồi tháng trước tượng trưng cho sự gia tăng 11.5$ từ 1,290 vụ bán được báo cáo tháng trước đó, theo BizBen Index cho biết.“Nhiều gia tăng trong các thương lượng hồi tháng trước, so với tháng 4 là kết quả của hiệu quả “mang lại.” Người mua và người bán mà những thương lượng có thể được hoàn tất trong tháng 4, đã trễ nãi việc đóng escrows của họ bởi vì những kế hoạch của gia đình liên quan tới thời gian nghỉ mùa xuân và các ngày Lễ Easter và Passover,” theo Peter Siegel, MBA, sáng lập và tổng giám đốc của BlzBen.Com, là công ty mẹ của BizBen Index. Những hồ sơ “mang lại” đó được hoàn tất trong tháng trước.Trong số các quận báo cáo gia tăng thương vụ trong tháng 5 so với tháng trước đó là Quận Contra Costa với mức gia tăng mạnh 160% tới 29 vụ bán hoàn tất trong tháng qua so với 11 vụ thương lượng trong tháng 4, và Quận Fresno báo cáo gia tăng 150% tới 57 thương vụ cho tháng 5, so với 23 vụ trong tháng trước đó. Mức gia tăng lớn nhất trong số những quận ở Miền Nam California là tại Riverside, với mức tăng 140% từ 46 thương lượng trong tháng 4 tới 110 vụ bán trong tháng rồi.Từ tháng 4 tới tháng 5 các thương vụ đãa giảm được báo cáo tại Quận Los Angeles với 13% giảm từ 333 tới 320 vụ thương lượng, và tại Quận San Diego nơi mà hồ sơ escrow được đóng cho 134 vụ buôn bán đã giảm 23% tới 111 thương vụ hoàn tất trong tháng trước. Quận San Francisco giảm 48% vụ buôn bán với 28 hồ sơ hoàn tất so với 54 vụ thương lượng trong tháng trước đó.