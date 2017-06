Thụy Điển: Truy Tố Tội Giết Người 3 Tình Nghi Khủng Bố

STOCKHOLM - 3 người đàn ông Thụy Điển tham gia tổ chức cực hữu bị bắt và bị truy tố tội giết người và đe dọa an ninh trật tự với các hoạt động tấn công di dân mới nhập cư tại miền nam và 1 tổ chức thiên tả.Công tố viên liên bang Mats Ljonggvist tố giác 3 nghi can có liên quan trong vụ bom không nổ gần trại tạm cư ngày 25-1 và các vụ nổ ngày 5-1 và Tháng 11-2016 bên ngoài trụ sở của 1 tổ chức thiên tả tại thành phố Goteborg lớn hạng nhì toàn quốc.Phóng viên AP cho hay: cơ quan an ninh SAPO dự phần trong cuộc điều tra đưa tới quyết định bắt giữ 3 nghi can từ Tháng 3.