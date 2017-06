Putin: Không Có Mật Ước Với Đoàn Cố Vấn Của Trump

MOSCOW - Nguyên thủ Nga tuyên bố hôm Thứ Sáu: các tố giác về thương lượng mật giữa ông và ứng viên Trump trước ngày tuyên thệ là “tưởng tượng” – ông nói với người đối thoại “Cần 1 viên thuốc an thần chăng ?”.Ngược lại, trên diễn đàn của hội thảo kinh tế quốc tế họp tại St Petersburg, TT Putin nhắc lại rằng Washington thực hiện vô số can thiệp lố bịch và có hệ thống với chính trường Nga từ nhiều năm.Ngoài ra, TT Putin nhận xét: cựu chuyên viên phân tích an ninh Edward Snowden 33 tuổi thẩm lậu hồ sơ mật là sai, nhưng không là người phản quốc. Snowden được cấp quy chế tị nạn tại Nga từ 2013 – hồi đầu năm, luật sư cho hay Snowden có thể xúc tiến thủ tục nhập tịch Nga năm tới, và đuợc phép lưu trú đến năm 2020.TT Putin nguyên là sĩ quan mật vụ KGB trả lời phỏng vấn của nhà làm phim Oliver Stone: Snowden không phản quốc, không cung cấp thông tin phản lại quyền lợi đất nước hay gây hậu quả tai hại với dân chúng Hoa Kỳ. Theo lời chủ nhân Điện Kremlin, Snowden có quyền hành động theo ý riêng – ông Putin đồng ý với quan điểm của Snowden là chương trình theo dõi tại Hoa Kỳ là xâm phạm riêng tư.Cũng nhân dịp này, TT Putin ca ngợi các cơ quan tình báo Nga biết hành động trong khuôn khổ luật pháp.Tin Reuters cho biết: Snowden dùng mạng xã hội để chỉ trích chính quyền Nga về lệnh bắt buộc các công ty viễn thông lưu trữ các cuộc điện đàm và liên lạc internet ít nhất 6 tháng.Thẩm quyền Moscow không bình luận.