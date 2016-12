Biên khảo

Cuối cùng đã đắc cử:

Ô. Trump với "chân mạng đế vương" & đòn phép "ngoạn mục"?





Tổng Thống Trump: Cờ Mỹ phải đứng trước cờ Trung Cộng

Ngày hôm nay có lẽ là ngày quan trọng nhứt trong cuộc đời của ông Trump . Bởi vì sau 28 năm (1988 – 2016) tuyên bố ra tranh cử Tổng Thống thì hôm nay đã được Đại Cử Tri Đoàn bỏ phiếu tín nhiệm vào chức vụ lãnh đạo nước Mỹ. Nhìn lại quảng đường quá dài đó thì khó ai từ lúc ban dầu cách nay 28 năm dám tin nổi sẽ có kết quả tốt đẹp bất ngờ như ngày hôm nay.

I / Một cái nhìn thiệt VN: Ô. Trump có chân mạng đế vương ?

Ông bà mình thời xưa thường kết luận có "chân mạng đế vương" cho những nhân vật lịch sử vượt qua bao nhiêu gian nan sinh tử để cuối cùng chiếm đoạt được ngai vàng. Điển hình nhứt là trường hợp nhân vật lịch sử Nguyễn Ánh (1762 – 1820) rất "độc đáo" không những cho Việt Nam mà cho cả thế giới nữa. Thực vậy ông này bị quân thù Tây Sơn săn đuổi ráo riết từ lúc 13 tuổi. Đến năm 15 tuổi cả gia đình và phần lớn dòng họ bị giết tuyệt. Một mình đơn côi vẫn dám nuôi giấc mộng phục hồi ngai vàng cho dòng họ Nguyễn Phúc. Suốt 25 năm vào sinh ra tử gặp biết bao nhiêu may mắn không thể giải thích nổi và đến lúc 40 tuổi thống nhứt được đất nước VN, lên ngai vàng với niên hiệu Gia Long (1802 – 1820). Thú thực nếu không có Trời giúp thì khó có thường nhân nào có đủ khả năng làm được như vậy (xem Nguồn 1 phía dưới).

a) Tương tự luận bàn về trường hợp bà Clinton thấy rõ ràng không có "chân mạng đế vương". Bởi lẽ bà này có trong tay đầy đủ mọi điều kiện khách quan nhứt hơn mọi đối thủ để "đoạt" chức Tổng Thống Mỹ. Được tốt nghiệp từ đại học Yale lừng danh, lại có ông chồng từng là một Tổng Thống nổi tiếng, nhứt là được thế lực tài phiệt (đa số gốc Do Thái) yểm trợ tối đa về tiền bạc & truyền thông báo chí. Thế mà bà Clinton thua đau đớn không phải một lần mà đến hai lần khi tưởng chừng nắm chắc chiến thắng trong tay. Lần đầu tiên ra tranh cử trong nội bộ Đảng Dân Chủ vào năm 2008, bà Clinton thảm bại trước chính trị gia Obama da đen còn "non choẹt" (vừa đắc cử lần đầu vào Thượng Viện). Chuyện xảy ra ai ngờ nổi vì toàn bộ truyền thông báo chí "dòng chính" Mỹ đã ra sức bôi nhọ ông Obama biết bao nhiêu "tội trạng". Tương tự lần thứ hai còn thua đau đớn hơn nữa vì 90 % truyền thông báo chí "dòng chính" Mỹ (đa số gốc Do Thái) đã khẳng định qua thăm dò cử tri là bà này sẽ thắng rực rở trước một ông Trump bị chụp mũ xuyên tạc là "ba trợn" & "thiếu khả năng".

b) Riêng về trường hợp ông Trump có lẽ gặp quá nhiều may mắn vượt thoát biết bao chiến dịch xuyên tạc chụp mũ đánh phá không những từ phía phe cánh bà Clinton & Đảng Dân Chủ mà hi hữu nhứt là lần đầu tiên trong lịch sử tranh cử ngay trong nội bộ Đảng Cộng Hòa có nhiều nhân vật nổi tiếng công khai tuyên bố sẽ không bỏ phiếu cho ông Trump để gián tiếp mong cho bà Clinton thắng cử. Nhìn lại thì thấy ông Trump có may mắn lớn nhứt là không phải đối đầu tranh cử với ông Sanders, mà theo thăm dò cử tri trước đó nếu xảy ra thì chắc chắn sẽ bị thua. Bởi lẽ ông Sanders không có bị tai tiếng bê bối ma giáo "khủng khiếp" như bà Clinton, cho nên ông Trump khó lòng tấn công được. Như vậy phải chăng ông Trump có "chân mạng đế vương" thực sự nên đã được Trời giúp đoạt được chức vụ Tổng Thống Mỹ ?

II / Thành công nhờ đòn phép "ngoạn mục" ?

Bỏ qua vấn đề "chân mạng đế vương" một bên để nhìn kỷ lại thấy phương pháp tranh cử của ông Trump quả thực mới lạ và chỉ thấy lần đầu tiên trong lịch sử Mỹ (xem Nguồn 2).

Ngoài ra độc đáo với những đòn phép "ngoạn mục". Chẳng hạn tập trung xoay quanh chuyện "tấn công" hữu hiệu một cách bất ngờ. Có thể tương tự so sánh với đòn "vô chiêu thắng hữu chiêu" của sư tổ Phong Thanh Dương "bí truyền" cho Lệnh Hồ Xung để "vô địch thiên hạ" trong tác phẩm Tiếu Ngạo Giang Hồ / Kim Dung

Bởi lẽ trong binh pháp đã có chủ trương "Tấn công là phương thức phòng thủ hữu hiệu nhứt". Tranh cử với 16 đối thủ trong nội bộ Đảng Cộng Hòa, ông Trump được ghi nhận là người xử dụng đòn phép tấn công "cá nhân" nhiều nhứt khiến đa số 16 đối thủ trong đảng lần lượt "ôm đầu máu" bỏ cuộc nửa chừng (xem Nguồn 2). Bà Clinton cũng bị 2 đòn tấn công "cá nhân" hiểm độc có tính cách quyết định cho cuộc bầu cử:

a) Số là trong cuộc tranh cử nội bộ Đảng Dân Chủ, ông Sanders (gốc Do Thái mới ly kỳ!) đã chỉ trích bà Clinton "quá thân cận" với giới tài phiệt Wall Street - mà ai cũng biết là 99 % gốc Do Thái - (xem Nguồn 3). Khi chính thức đối đầu, ông Trupp đã khai thác tối đa chuyện này và đã gửi trên Twitter có tính cách "động trời" như sau:

.





Screen grab of Donald Trump's tweet of an image of Hillary Clinton

with the words "Most Corrupt Candidate Ever" on a Star of David-like form. July 2, 2016.

.





Từ đó về sau bà Clinton có "nhãn hiệu" là vua tham nhũng và tay sai của thế lực tài phiệt gốc Do Thái, khiến cho đa số dân Mỹ da trắng sùng đạo Thiên Chúa Giáo đã quay lưng không thèm bỏ phiếu cho bà này nữa.

b) Bà Clinton đã không xứng đáng lãnh đạo vì quá "cẩu thả" xử dụng gửi eMail không nằm trong hệ thống internet của Bộ Ngoại Giao Mỹ mà "lén" gửi qua hệ thống tư nhân khiến có thể bị rơi vào tay bọn tin tặc. Ông Trump đã liên tiếp tấn công vào lỗi lầm này và đến giờ chót còn ra tay "sát thủ" qua chuyện Tổng Giám Đốc FBI đòi điều tra lại "xì căng đan eMail" khiến bà Clinton phải công nhận bị thua phần lớn vì đòn tấn công này (xem Nguồn 4).

III / Kết luận

Từ năm 1975, Ô. Kissinger (gốc Do Thái) - đại diện bề mặt cho thế lực tài phiệt gốc Do Thái - đã có chủ trương "ve vuốt" chiều chuộng nhà cầm quyền Trung Cộng, trong đó thực hiện "bán đứng" lần lượt Trung Hoa Quốc Gia / Đài Loan,

Lào, Miên, Việt Nam Cộng Hòa và gián tiếp nhường hẳn Biển Đông cho Trung Cộng lộng hành.

Mục tiêu của sự bán đứng này bao gồm:

a) Thế lực tài phiệt Mỹ gốc Do Thái được dễ dàng vào Trung Cộng khai thác thị trường khổng lồ này để làm giàu (xem Nguồn 5).

b) Hoa Kỳ rút khỏi vùng Đông Á để "chuyên tâm" yểm trợ cho Do Thái đứng vững và xâm chiếm bất hợp pháp vùng đất láng giềng - mà nhiều lần Liên Hiệp Quốc đã kết án Do Thái -.

Rất may mắn ông Trump lần này đã thắng cử lên làm Tổng Thống với một chính sách hoàn toàn mới rất bất lợi cho Trung Cộng. Những phản ứng cứng rắn của ông Trump trong thời gian vừa qua đối phó với Trung Cộng khiến cho giới lãnh đạo Bắc Kinh hoang mang lo sợ. Nếu xảy ra tranh chấp võ lực thì ai cũng biết - qua bài học chỉ "hù" Nhựt Bản - Trung Cộng sẽ thua ngay và tạo cơ hội cho nhân dân Trung Hoa dễ dàng thoát khỏi gông cùm độc tài.

Chờ xem Trung Cộng có dám hành động ngang ngược hoặc khiêu khích gây chiến khi ông Trump chính thức nắm quyền hay lại dở giọng năn nĩ như hồi năm 1979 Đặng Tiểu Bình qua Mỹ "cầu viện" xin được đầu tư tài chánh & kỹ thuật.

