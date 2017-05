Liên Doanh Mỹ-New Zealand Phóng Hỏa Tiễn Thành Công

WELLINGTON - 1 công ty tư thành công trong việc phóng 1 hỏa tiễn lên không gian, đưa New Zealand vào danh sách 11 quốc gia có khả năng này.Hoả tiễn 17 mét chế tạo bằng sợi carbon gắn động cơ do kỹ thuật in 3 chiều sản xuất của Rocket Lab khai hỏa từ dàn phóng tại bán đảo Mahia hẻo lánh.Hoả tiễn không đạt tới quỹ đạo mong muốn nhưng chuyến bay 2 phút rưỡi này đuợc mô tả như là dấu ấn, qua phát biểu của ông Peter Beck, giám đốc sáng lập của Rocket Lab. Ông nói: kết quả này đẩy nhanh chương trình hoả tiễn vào giai đoạn khai thác thương mại.Hoả tiễn mang tên Electron đuợc thiết kế với sức chở 150 kilogram. Hỏa tiễn nhẹ như Electron có thể đưa vệ tinh lên quỹ đạo hàng tuần là thuận lợi để theo dõi khí tượng và mua màng, cũng hỗ trợ các sứ mạng tìm cứu sau thiên tai.Rocket Lab đặt văn phòng tại New Zealand và California nhận tài trợ từ các đại doanh nghiệp Hoa Kỳ gồm Lockheed Martin. Liên doanh tư này hy vọng có thể bắt đầu hoạt động thương mại từ cuối năm 2017.