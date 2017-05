Trump Có Gói Vũ Khí 100 Tỷ Đô Cho Saudi; FBI Điều Tra Về Nga Nhắm Vô Con Rể Của Trump

WASHINGTON -- Con rể của Tổng Thống Donald Trump và hiện nay cũng là một cố vấn đầy quyền lực của Trump -- Jared Kushner, -- đã làm kinh ngạc một phái đoàn Saudi Arabia đầu tháng này, khi Kushner móc điện thoaị ra gọi trực tiếp cho Tổng quản trị công ty vũ khí Hoa Kỳ Lockheed Martin là bà Marillyn Hewson.Kushner hỏi rằng bà Hewson có chịu giảm giá hệ thống dò phi đạn đắt giá hay không.Tin naỳ do một nguồn ẩn danh tiết lộ.Kushner lúc đó áp lực bà Hewson hãy hạ giá thương lượng vũ khí trị giá hơn 100 tỷ đôla trong vòng 2 tuần lễ trước khi Trump chính thức tới thăm Saudi Arabia.Kushner muốn hạ giá dàn phòng thủ phi đạn Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) của hãng Lockheed trong khi phái đoàn Saudi thăm Bạch Ốc ngày 1 tháng 5/2017. Và lúc đó, bà Hewson nói bà sẽ xem xét lại.Báo The New York Times tường trình về cuộc nói chuyện mặc cả giữa Kushner và bà Hewson trước phái đoàn Saudi.Sau cùng, hai phía đồng ý gói vũ khí bán cho Saudi sẽ có giá 110 tỷ đôla vừa gồm xe tăng, chiến đấu cơ, tàu chiến và dàn phòng thủ phi đạn THAAD.Dự kiến TT Trump sẽ loan báo gói vũ khí này vào Thứ Bảy khi tới Saudi Arabia -- chặng đầu trong chuyến đi 10 ngày của Trump tới vùng Trung Đông.Trong khi đó, cuộc điều tra của FBI về liên hệ giữa Nga với ban vận động của Trump đã dẫn tới một người bị chú ý để điều tra (person of interest), tức là người b5i quan tâm -- theo báo The Independent của Anh quốc nói rằng người bị cho là có móc nối với Nga là con rể của Trump: Jared Kushner.