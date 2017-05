NY: Tài Xế Tông Xe Làm 1 Người Chết Bị Truy Tố Tội Giết Người

NEW YORK - Người lái xe gây tai nạn hôm Thứ Năm với 1 người thiệt mạng và gây thương tích 22 người tại Times Square giữa bán đảo Manhattan thu hút khách du lịch đã bị truy tố tội giết người và âm mưu giết người.Nghi can Richard Rojas là cựu binh hải quân 26 tuổi cư trú tại quận Bronx của thành phố New York đã bị bắt tại hiện trường.Người chết đuợc biết với tên Alyssa Elsman 18 tuổi đến từ Portage (Michigan) – em gái của cô, 13 tuổi, bị thương. 4 trong số người bị thương đuợc mô tả là nguy kịch. Trong số 19 người bị thương phải vào bệnh viện điều trị thì 3 người vẫn còn trong tình trạng nghiêm trọng.Rojas từng phạm luật cấm lái xe dưới ảnh hưởng của ruợu năm 2011 và 2014 - đầu tháng này, y bị truy tố tội đe dọa cảnh sát.Hải quân xác nhận Rojas phục vụ quân chủng giữa năm 2011 và 2014 tại các căn cứ ở Florida, Illinois và South Carolina.