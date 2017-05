Siết Môi Trường, Nước Biển Mặn...

Một nhà hoạt động môi trường đã bị công an Nghệ An bắt giam... trong khi đó, tàu vỏ thép của ngư dân hư hỏng, rỉ sét vì nước biển quá mặn... Có nét tương tự trong 2 chuyện này: cán bộ bắt người hoạt động môi trường và cán bộ ngành đóng taù vỏ thép đều xuất xừ từ một Đảng CSVN.Các bản tin cho biết Công an tỉnh Nghệ An đã bắt tạm giam Hoàng Đức Bình (SN 1983, trú tại xóm 6, xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyễn, Nghệ An) về hành vi gọi là ''Chống người thi hành công vụ; lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân...''Nghĩa là, nhà nước bênh vực Formosa.Trong khi đó, bản tin VietnamNet kể chuyện “Bình Định: Tàu vỏ thép gần 20 tỷ rỉ sét do 'nước biển quá mặn'”...Bản tin kể rằng những chiếc tàu vỏ thép của ngư dân Bình Định có giá trị đầu tư hàng chục tỉ đồng đồng loạt “nằm bờ” vì bị rỉ sét, hư hỏng. Trong khi ngư dân lo lắng, các công ty đóng tàu lại tìm cách thoái thác trách nhiệm.Vụ cá Nam năm nay (kể từ đầu tháng 4) đã trôi qua nhiều ngày, song nhiều tàu vỏ thép của ngư dân xã Cát Khánh (huyện Phù Cát, Bình Định) phải “nằm bờ” dù vừa đóng mới....Lý do, làm hợp đồng ghi là sử dụng thép Hàn Quốc/Nhật Bản, nhưng thực tế là đóng thép Trung Quốc.Bản tin ghi lời Ông Trương Văn Đài, Phó giám đốc công ty Đại Nguyên Dương, cho biết: “Tàu xuống cấp, nước sơn bị bong tróc, thiết bị trên boong bị hư hỏng là do nước mặn của thời tiết".Nước biển chỗ nào không mặn?Trong khi đó, bản tin VOV kể chuyện: Ngân hàng nào có mức nợ xấu cao nhất hiện nay?Bản tin nói rằng Sacombank là ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu cao nhất trong số các ngân hàng niêm yết hiện nay với 4,89%.Báo Pháp Luật kể chuyện Bắc Ninh: xe hơi tông 3 học sinh tử vong.Tai nạn xảy ra vào khoảng 21 giờ tối 14-5 tại xã Nhân Hòa (Quế Võ, Bắc Ninh).Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên một nam thanh niên (27 tuổi) lái xe bốn chỗ trên đoạn đường thuộc địa bàn xã Nhân Hòa. Xe mất lái đã tông vào nhiều người đi trên đường.Có ba học sinh tử vong do bị ô tô này tông vào, ngoài ra còn có hai người khác bị thương đã được đưa đến bệnh viện để điều trị.Báo Người Đưa Tin kể chuyện ở Nghệ An: một bé gái đang đi, bị một người bịt mặt tới gần:Cháu H.T.T.T (SN 2007) học sinh lớp 4, trường tiểu học Nghi Yên, kể:“Cháu đang đi thì có một chú mặc áo khoác nắng, đeo khẩu trang, níu lấy xe đạp dừng lại hỏi đường đi Cửa Lò (Nghệ An). Cháu bảo không biết thì bị chú đó dùng kim tiêm đâm vào tay..."Khi cháu định giật tay lại thì bị người đàn ông kẹp chặt. Đúng lúc này, chị Hoàng Thị Khuyên (chị gái của bố T.) đi qua, thấy lạ nên tiến đến hỏi, người đàn ông này vội vàng thả cháu rồi lên xe máy bỏ chạy.Theo T. cho biết, cháu bị người đàn ông bịt khẩu trang kia tiêm thuốc vào bắp tay trái.Chị Nguyễn Thị Thương (SN 1988, mẹ T.) kể: “Tôi đang nấu ăn thì thấy cháu chạy về, mặt tái xanh, người run lẩy bẩy. Gặng hỏi thì cháu nói suýt bị bắt cóc khiến tim tôi muốn nhảy ra ngoài… Buổi chiều hôm ấy cháu kêu mệt và ngủ ly bì, đánh thức thế nào cũng không dậy đi học được. Lo sợ con có việc gì nên chồng tôi đưa cháu đi bệnh viện khám. Tại đây, các bác sỹ bảo cháu không sao, nhưng nghi ngờ trước đó bị tiêm thuốc mê”.Báo Tiền Phong kê chuyện Đà Nẵng: Vào khoảng 20h30, ngày 14/5, khoa cấp cứu của bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng bất ngờ tiếp nhận 14 trương hợp có biểu hiện ngộ độc như nôn mửa, đi ngoài liên tục.Các trương hợp kể trên đều là du khách đến từ Hà Nội và Vũng Tàu. Họ cho biết có dấu hiệu ngộ độc thực phẩm sau khi dùng cơm tại một quán cơm gà trên đường Hồ Nghinh (quận Sơn Trà, Đà Nẵng).Bản tin VTV kê chuyện Quảng Ngãi: Rủ nhau tắm biển, 1 học sinh tử vong, 1 em mất tích...Tai nạnxảy ra ngày 14/5 tại bãi biển Đức Minh, huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi. Học sinh mất tích là em Nguyễn Ngọc Quý, em Nguyễn Thị Minh Tuyền tử vong ngay sau khi nhập viện.Báo Lao Động kể rằng vào hôm 13/5/2017, các cơ quan chức năng đang tiến hành xử lý vụ việc xảy ra tại tụ điểm ăn chơi ngay khu trung tâm Sài Gòn, hoạt động như “vũ trường” và phát hiện có đến 25 người dương tính với chất ma túy. Đáng nói là tụ điểm ăn chơi này trước đây đã từng bị phát hiện sai phạm.Than ôi, ai cũng biết rằng ma túy sẽ làm giống nòi Việt suy kiệt, mà sao cứ mãi có người mê mẩn.