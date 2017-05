Nhật: Độc Thân 50 Tuổi Đông

Nhật Bản báo nguy: Tỉ lệ người 50 tuổi độc thân cao kỷ lục...Bản tin NHK cho biết rằng theo kết quả một khảo sát ở Nhật Bản cho thấy tỉ lệ người 50 tuổi mà chưa từng kết hôn cao kỷ lục, theo đó cứ 4 nam thì có 1 người và cứ 7 nữ thì có 1 người vẫn độc thân.Viện Nghiên cứu Dân số và An sinh Quốc gia sử dụng kết quả tổng điều tra dân số trên toàn quốc tiến hành 5 năm 1 lần và phân tích dữ liệu về những người 50 tuổi tính đến ngày 1/10/2015.Theo kết quả phân tích, 23,3% nam giới và 14% nữ giới vẫn độc thân. Cả 2 tỉ lệ này là cao nhất kể từ khi bắt đầu tổng điều tra dân số vào năm 1920. So với khảo sát trước đó, tỉ lệ ở nam tăng 3,2 điểm % và tỉ lệ ở nữ tăng 3,4 điểm %.Viện nói trên cho biết số người Nhật độc thân có thể sẽ tăng trong thời gian tới, do kết quả một khảo sát khác cho thấy ngày càng nhiều thanh niên không có ý định kết hôn trong tương lai.