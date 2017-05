2 Ông Gốc VN Bị Tù, Đền Vì Gạt T-Mobile

BOSTON -- Nhiều người gốc Việt liên hệ trong một đường dây lừa gạt về viễn thông ở Boston...Jimmy Phan, cư dân Boston, trong nhóm 6 người âm mưu lập đường dây lừa gạt trên nhiều tiểu bang liên hệ tới hãng viễn thông T-Mobile.Hai người gốc Việt bị kêu án ở Boston vì liên hệ đường dây gian lận 330,000 USD để lấy và bán lại các điện thoaị mới.Thầm phán Mark L. Wolf đã kêu án Jimmy Phan, 30 tuổi, cư dân Boston, 18 tháng tù, ba năm quản chế sau khi ra tù, và buộc trả khoảng 275,000 USD tiền bồi thường.Wolf cũng kêu án Lee Tran, 30 tuổi, cư dân Waltham, một năm quản chế và buộc Tran chi trả 3,200 USD tiền bồi thường.Cả Phan và Tran đều thú tội âm mưu lừa gạt hồi tháng 2/2016.Nhóm 6 người này nhằm lừa gạt hãng T-Mobile.Đồng phạm Kevin Johnson bị kêu án từ tháng 4/2017 tới 70 tháng tù.Hồi tháng 5/2016, hai đồng phạm David Hul và Curtis Peebles bị kêu án tuần tuụ 21 và 18 tháng tù.Nghi can thứ 6 là Khoa Doan được miễn tội lừa gạt, khi thẩm phán Wolf kêu án tù đối với Doan về một cáo buộc liên hệ.Phan, Hul, Peebles, Johnson, và các đồng phạm đã đột nhập xem trang T-Mobile lấy hồ sơ thông tin khách hàng để qua đây hưởng đặc quyền nângc ấp điện thoaị miễn phí.Đường dây lừa gạt này nhắm vào các tiệm T-Mobile ở Massachusetts, Nevada, New Hampshire, New York, Pennsylvania, Rhode Island, New Jersey, Florida, và các nơi khác.Lừa gạt tổng cộng trị giá ít nhất 330,000 USD các điện thoại mới.