Hồi Ức Nghiệt Ngã "Vượt Tù-Vượt Biên" Của Người Tù Chính Trị Huỳnh Công Ánh!

Bích chương.

Nhận được tập bản thảo Hồi Ký " VƯỢT TÙ - VƯỢT BIÊN" từ chiến hữu Huỳnh Công Ánh, tôi không khỏi ngạc nhiên và thắc mắc. Ngạc nhiên vì tính đến nay, tác giả đã im lặng gần mấy mươi năm, sau chuyến vượt thoát khỏi ngục tù Cộng Sản thành công có một không hai; bây giờ anh mới hé lộ cho độc giả khắp nơi về một chặng đường gian nan vô tiền khoáng hậu ít có ai vượt thoát theo kiểu cách nầy!Từ nhà tù miền Bắc, tác giả đã trải qua bao thử thách, cải trang đủ hình thức, kể cả mặc đồ đội bộ đội, nón cối dép râu, hành trình xuyên suốt từ Bắc vào Nam... và tiếp theo là vượt biên lần đầu thất bại rồi cũng thành công mãn nguyện! Hồi ký Huỳnh Công Anh không những chỉ nói về vượt tù - vượt biên, mà anh đã lột tả được hết một giai đoạn lịch sử nghiệt ngã của cả một dân tộc với những người thật việc thật đầy ngang trái; với cả mặt trái mặt phải của từng con người trong và sau ngày Cộng Sản cưởng chiếm Việt Nam!Đọc hồi ức Huỳnh Công Anh trong "Vượt ngục-Vượt Biên", bối cảnh từ biến cố 30 tháng tư năm 1975 và những năm kế tiếp; ta cứ tưởng như mình là nhân vật chính trong câu chuyện kể, rất thật. Tác giả lột tả hết những điều mà chính chúng ta cùng đồng cảm, đồng hội, đồng thuyền!Lúc tôi còn bị nhốt trong các trại tù miền Bắc, chứng kiến một vài chuyến vượt ngục không thành của bạn tù cùng trại, kết quả là những trận đòn thù tàn nhẫn của bọn quản giáo công an, có anh bị gông cùm cho đến chết, có người sống sót thì thân tàn ma dại... Sau nầy, lúc ra khỏi tù, nghe câu chuyện vượt ngục của Huỳnh Công Ánh qua những đồng hương Bình Định kể lại; quả thật tôi rất khâm phục. Tôi và Huỳnh Công Anh cùng quê hương Bình Định. Anh phục vụ Sư Đoàn 22 Bộ Binh đóng quân ở Bình Định. Còn tôi thì "trấn thủ lưu đồn" tận Phố Núi Pleiku.Anh vượt ngục rồi vượt biên thành công, trở thành một đại gia ở Texas tiếng tăm lừng lẫy. Ấy thế mà chính anh cũng là một trong những sáng lập viên Hội Cựu Tù chính trị Việt Nam trên đất Hoa Kỳ, một nhạc sĩ kiêm ca sĩ trong Phong Trào Hưng Ca với Việt Dzũng, Nguyệt Ánh. Chưa hết, Huỳnh Công Anh còn là một Biên tập viên báo chí, một Thi Sĩ nổi tiếng, một Họa Sĩ tài hoa... Lúc tôi qua Mỹ theo diện HO năm 1990, tiếng tăm Huỳnh Công Ánh trong giới tù chính trị làm tôi rất tự hào có được một đồng hương Bình Định làm vẽ vang cho xứ sở!Huỳnh Công Ánh thật đa tài nhưng ít khi phô trương. Có lẽ vì thế mà gần mấy mươi năm qua, sau khi vượt thoát khỏi tù Cộng Sản, an cư lạc nghiệp trên dất nước tự do, ngoài chuyện làm giàu, chuyện gia đình... Dầu thành công hay thất bại trên thương trường, anh vẫn là một người rất hăng hái "dấn thân" trên mọi lãnh vực về văn học nghệ thuật hướng về chủ đích tranh đấu cho một Việt Nam tự do, thoát ách đô hộ của bọn Cộng Sản ngoại lai và chống quân xâm lược đang lăm le Hán Hóa tổ quốc Việt Nam!Có lẽ tôi không nên nói nhiều hơn về anh, vì chính bản thân và tài năng của anh đã vượt lên tất cả những điều ta khen tặng! Đọc tập hồi ký "VƯỢT NGUC - VƯỢT BIÊN", tuy ra mắt độc giả rất muộn màng, nhưng có thể vì thế mà cả một quá khứ nghiệt ngã của cả dân tộc, trong đó có chúng ta sẽ tuần tự như một cuốn phim đời cần suy nghiệm! Cám ơn tác giả!letamanhSau đây là thư mời tham dự buổi ra mắt hô ký.Trân trọng kính mời quý vị vui lòng dành chút thời giờ đến tham dự buổi hội ngộ" 40 NĂM THƠ NHẠC ĐẤU TRANH"- và ra mắt hồi ký "Vượt Tù Vượt Biển", cùng tập thơ "Cát Bụi Lăn Trầm" của tác giả Huỳnh Công Ánh để chia xẻ tâm tình với người tù Cộng Sản. Chúng ta sẽ nhận ra, qua những bài thơ, nhạc, hồi ký là nỗi niềm thống hận và nghiệt ngã nhất, khởi đi từ tháng Tư năm 75, cho tới những năm lưu vong ở hải ngoại sau này.Thời gian: Lúc 1h trưa đến 4h giờ chiều, ngày 16 tháng 7 năm 2017Địa điểm: Thư Viện Việt NamTại 10872 Westminster AveSuit 214-215 Garden Grove CA 92843Buổi ra mắt sách được sự phối hợp và tổ chức bởi:Hội Ái Hữu Tây Sơn Bình ĐịnhTrưởng ban tổ chức: Bác Sĩ Nguyễn Chí VỹRất mong được hội ngộ cùng quý vịTrân trọng kính chào:Điện thoại liên lạc:Bác Sĩ Nguyễn Chí Vỹ: 714-775-2222Nguyễn Thế Bình: 714-925-5444Lê Anh Dũng: 714-234-1487Huỳnh Công Ánh: 972-804-5985.