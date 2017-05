Cháy, Thuế Tôm, Zika...

Một vụ cháy lớn đã xảy ra vào 19 giờ 15 phút ngày 5/5 tại khu nhà xưởng tạm tại ngã ba Tam Trinh - Pháp Vân, quận Hoàng Mai, Hà Nội; thiêu rụi một lượng lớn điều hòa và máy móc trong khu nhà xưởng này.Bản tin TTXVN cho biết người dân thấy nguy cơ đám cháy lan rộng, mới đập cửa tri hô nhưng chủ nhân khu nhà xưởng đã khóa cửa, thời điểm xảy cháy không có người bên trong. Người dân đã gọi điện cho lực lượng cứu hỏa đến dập lửa...Theo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy số 8, rất may vụ cháy đã không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được thống kê.Báo Tuổi Trẻ kể chuyện bắt lô hàng ngà voi, tê tê giấu trong bụng cá hồi.Dù khéo léo dùng giấy bạc bọc ngà voi, vảy tê tê rồi nhét vào bụng cá hồi đông lạnh nhưng số hàng lậu này vẫn không qua mắt được hải quan sân bay Tân Sơn Nhất.Ngày 4-5, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất thu giữ hơn 4kg các sản phẩm gồm: vòng đeo tay, hạt tròn trang sức nghi làm từ ngà voi châu Phi (Loxodonta Aficana) và 200g vảy tê tê châu Phi (Manis temmincki) trị giá khoảng 250 triệu đồng.Toàn bộ số hàng này được chia nhỏ, bọc trong giấy bạc và cất giấu trong bụng cá hồi đông lạnh cũng như các hộp sữa bột. Tất cả thuộc về một phụ nữ 34 tuổi, quốc tịch Việt Nam, vận chuyển từ Angola về Việt Nam.Báo Thanh Niên kể chuyện dịch chuyển thành công ngôi chùa nặng 3.200 tấn.Ngày 4.5, 'thần đèn' Nguyễn Văn Cư đã dịch chuyển một ngôi chùa tại TP.Tân An (tỉnh Long An) vào vị trí cách nơi cũ 40 m.Ngôi chùa gồm 1 trệt, 2 lầu, diện tích 352 m2, tổng trọng lượng 3.200 tấn. Ngoài ra còn 1 tòa tháp cao 25 m ở mặt tiền. Trước khi dịch chuyển, trụ trì chùa này còn yêu cầu “thần đèn” xoay 110 độ để chỉnh lại hướng.Trong khi đó, Infonet kể chuyện về các quan chức Hà Tĩnh: Giá bồi thường mỗi m2 đất không bằng... bó rau.Doanh nghiệp đã “ủy quyền” cho cơ quan nhà nước đứng ra đền bù cho người dân ở ngay TP Hà Tĩnh một m2 đất trị giá 4.500 đồng, rẻ hơn một bó rau ngoài chợ khiến nhiều người bất mãn.Báo Lao Động kể chuyện một nam thanh niên bị điện giật, thi thể treo nhiều giờ trên đường dây điện.Khoảng 16h30 ngày 4.5, tại xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa xảy ra vụ tai nạn thương tâm. Một thanh niên do đứng trên thùng xe tải, bị vướng vào đường dây điện nên bị giật tử vong, thi thể treo trên đường dây điện nhiều giờ đồng hồ.Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Văn Thái (SN 1993, quê ở xã Quảng Châu, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa).Bản tin VietnamPlus kể chuyện: Mỹ gia hạn áp thuế chống phá giá với tôm đông lạnh của Việt Nam...Ngày 2-5, Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ (ITC) đã bỏ phiếu thông qua việc tiếp tục áp thuế chống bán phá giá thêm 5 năm đối với mặt hàng tôm đông lạnh nhập khẩu từ 4 nước Châu Á gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Thái Lan và Việt Nam.Chỉ có tôm xuất khẩu của Brazil đã may mắn vượt qua được "cửa ải" này.Trong một tuyên bố, ITC xác định rằng "việc dỡ bỏ các mức thuế chống bán phá giá với tôm nhập khẩu từ Trung Quốc, Ấn Độ, Thái Lan và Việt Nam có thể sẽ dẫn tới việc tiếp tục hoặc tái xảy ra tình trạng thiệt hại đáng kể trong khoảng thời gian có thể lường trước được."Trong khi đó, báo Nông Nghiệp VN kể rằng vào năm 2009, Công ty bao bì Sabeco Sông Lam (KCN Bắc Vinh, TP Vinh, Nghệ An) chính thức đi vào hoạt động. Cũng từ đó, 11 ha đất trồng lúa thuộc khu vực Bàu Đông bị ô nhiễm nặng.Trong khi hàng trăm hộ dân vẫn phải đóng sản lượng dù không thể sản xuất thì Công ty bao bì Sabeco Sông Lam lại chối bỏ trách nhiệm.Báo Người Đưa Tin kể chuyện: 51 thai phụ nhiễm virus Zika tại TP.SG, bà bầu cần lưu ýTrong số những người dương tính với virus Zika tại TP.SG, có 51 thai phụ. Trong đó, 19 trường hợp thai phụ đã sinh con nhưng không có trẻ nào bị mắc bệnh đầu nhỏ.Quận 8 là địa phương cuối cùng của TP.SG bị virus Zika tấn công với 2 ca bệnh liên tiếp được ghi nhận trong tháng 3/2017. Như vậy, toàn bộ 24 quận, huyện trên địa bàn TP.SG đều có trường hợp mắc loại virus này.Trong 4 tháng đầu năm 2017, TP.SG có thêm 19 trường hợp nhiễm virus Zika được xác định thông qua hệ thống giám sát dịch chủ động, nâng tổng số ca nhiễm bệnh trên toàn thành phố lên 210 trường hợp tính từ năm 2016.Báo Phụ Nữ News kể chuyện tai nạn xe: về vụ tai nạn giao thông xe khách lao vào dải phân cách, hàng chục người bị thương xảy ra vào khoảng 5h sáng 5/5, trên quốc lộ 32 đoạn đường qua thị trấn Tây Đằng (gần sân vận động Quảng Oai, huyện Ba Vì, TP Hà Nội).Chiếc xe đang chở rất nhiều hành khách di chuyển trên đường bất ngờ đâm vào biển báo hiệu, dải phân cách khiến hàng chục hành khách bị thương.