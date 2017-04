Alabama Căng Thẳng Nhất Hoa Kỳ, Mississippi Căng Nhất Về Tiền

LOS ANGELES – Dân California căng thẳng vì tiền và việc làm…Trong một bản thăm dò tại 50 tiểu bang và thủ đô DC, tiểu bang California đứng hàng thứ 23 trong danh sách các tiểu bang căng thẳng nhất, theo WalletHub. Nhưng thứ hạng đó là trung bình trong 4 loại thang điểm các chỉ số căn bản.Khi chỉ tính riêng về căng thẳng liên hệ tới tiền và việc làm, California vào danh sách 10 tiểu bang căng thẳng hàng đầu, nhưng là hạng 10.Để đo lường, WalletHub so sánh các yếu tố như giờ làm việc trung bình mỗi tuần, tỷ lệ khai phá sản cá nhân và số giờ trung bình ngủ mỗi đêm.Mức độ căng thẳng tới mức thấp nhất năm ngoái, nhưng tăng trở lại năm nay khi dân Mỹ lo lắng về chính trị, về sợ hãi bạo lực và sự bất định về tương lai.Trong các yếu tố chi tiết như tỷ lệ tội phạm, tỷ lệ ly dị, tỷ lệ nghèo, mức an toàn việc làm và điểm tín dụng, California chỉ xuất hiện trong một danh sách 10 tiểu bang hàng đầu về giá nhà đắt nhất – Hawaii đắt hàng đầu, California đứng hàng thứ 3 về nhà đắt.Iowa là nơi giá nhà rẻ nhất.Nơi tỷ lệ căng thẳng nhất về việc làm là Alaska. Nhưng tính chung về các loại căng thẳng, Alaska đứng hàng thứ 12.Nơi tỷ lệ ít căng thẳng nhất về việc làm là South Dakota, nơi khi tính chung các điểm đứng hàng thứ 48 về căng thẳng nói chung.Về căng thẳng tiền bạc, Mississippi đứng đầu (tính chung, hàng thứ 3), và Wyoming ít căng thẳng về tiền nhất (tính chung, hàng thứ 38).Căng thẳng về gia đình, thủ đô DC đứng đầu (tính chung, thứ 38), North Dakota gia đình hòa hợp nhất (tính chung, hàng thứ 50 về căng thẳng).Căng thẳng nhất về sức khỏe và an toàn là West Virginia (tính chung, thứ 4).Minnesota ít căng thẳng nhất về sức khỏe và an toàn (tính chung, ít căng thẳng nhất).Alabama là tiểu bang căng thẳng nhất tính chung, đứng thứ 2 căng thẳng về tiền, thứ 5 căng thẳng vì việc làm và gia đình, thứ 6 căng thẳng về sức khỏe và an toàn.